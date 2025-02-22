Российская дипмиссия возложила цветы к мемориалам защитникам Отечества на Русском кладбище в Тегеране

19:50 23.02.2025

По случаю Дня защитника Отечества Посол А.Ю.Дедов, военный атташе полковник Д.И.Кувшинов и сотрудники российской дипмиссии возложили цветы к мемориалам защитникам Отечества на Русском кладбище в Тегеране и в летней резиденции Посла "Зарганде".



В память о доблестных советских воинах, погибших в Иране в годы Великой Отечественной войны, клирик Свято-Николаевского собора Тегерана игумен Варлаам (Дульский) совершил заупокойную литию на местах захоронения.



Вечером в исторических залах Посольства России состоялся торжественный прием с участием наших соотечественников, многочисленных представителей дружественных стран, международных организаций и военных структур Ирана.



