Выборы в Германии. Шольц признал поражение социал-демократов

21:41 23.02.2025

Шольц признал поражение социал-демократов на выборах

Олаф Шольц признал поражение социал-демократов на выборах в бундестаг



БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц признал поражение Социал-демократической партии (СДПГ) на выборах в бундестаг, трансляцию выступления вел телеканал ZDF.



"Это горький результат выборов для Социал-демократической партии. Это поражение на выборах. [...] В этот раз результат выборов плохой, и поэтому я тоже несу ответственность за этот результат выборов", - заявил Шольц.



