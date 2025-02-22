Зеленский отказался признавать долг перед США: "мы договаривались с Байденом, что это грант"!

22:32 23.02.2025

Зеленский отказался признавать долг перед США

Зеленский заявил, что требуемые Трампом $500 млрд будут платить 10 поколений



МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский отказался выплачивать требуемые американским президентом Дональдом Трампом 500 миллиардов долларов в рамках сделки о передаче доходов от добычи украинских полезных ископаемых в качестве компенсации за помощь от США, его слова передает Telegram-канал "Зеркало недели".



"Я не собираюсь признавать 500 миллиардов долларов помощи от США. Нравится это кому-нибудь или нет. Я не признаю даже сто миллиардов, мы договаривались с президентом Байденом, что это грант! Грант - это не обязанность. Мы не будем возвращать гранты", - сказал он.



Глава украинского режима добавил, что не подпишет то, что будут выплачивать десять поколений украинцев.



Ранее в воскресенье западные СМИ со ссылкой на анонимный источник сообщали об отказе республики создать соответствующий компенсационный фонд.



Глава Белого дома 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета The Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему документ, который передал бы США права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.



При этом в субботу глава американского Минфина Скотт Бессент сообщил, что проект будущего соглашения по экономическому партнерству США и Украины предусматривает, что доходы, полученные Киевом от добычи природных ископаемых и других активов, будут направляться в специальный фонд, контроль над которым отойдет Вашингтону.



РУВИКИ

https://ru.ruwiki.ru/Грант

Грант (англ. Grant):

Грант как субсидия. Безвозмездная субсидия предприятиям, организациям и физическим лицам в денежной или натуральной форме на проведение научных или других исследований, опытно-конструкторских работ, на обучение и другие цели. Обычно предоставляется в конкурсном порядке.