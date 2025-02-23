Кормушка низкоуглеродных инициатив. США отдают Китаю лидерство в климатической повестке

22:57 23.02.2025

США отдают Китаю лидерство в климатической повестке



Российский бизнес требует пересмотра участия РФ в Парижском соглашении



Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"

23.02.2025



США отказываются от участия в заседаниях Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) в Китае, которые начинаются в понедельник, 24 февраля. МГЭИК – это ключевой элемент либеральной климатической повестки, от которой сегодня отказываются американцы и европейцы. Главным приверженцем зеленой трансформации становится Китай, который наращивает сжигание угля для производства энергии. В отличие от европейцев Китай не угрожает введением углеродных налогов. В России сложился целый класс чиновников, которые кормятся вокруг низкоуглеродных инициатив. Сотрудники российского Центробанка требуют сократить кредитование экологически неправильных отечественных предприятий для выполнения требований Парижского соглашения, которое уже признано западными экспертами невыполнимым.



Американская делегация не будет участвовать во встрече Межправительственной группы экспертов по изменению климата в китайском Ханчжоу. В научной конференции не будут участвовать ученые, работающие по Программе исследований глобальных изменений США (USGCRP) и в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA). Не поедут в Китай и представители американского космического агентства NASA, которое недавно расторгло контракт на оказание технической поддержки климатической группе ООН. Тем самым МГЭИК лишилась не только технической поддержки американцев, но и нескольких позиций сопредседателей и руководителей групп, которые занимали представители США.



Президент США Дональд Трамп сразу после вступления в должность подписал указ о выходе страны из Парижского соглашения. Парижское соглашение было принято в 2015 году для того, чтобы не допустить повышения глобальной температуры на 1,5 градуса Цельсия и выше. Но уже в 2023 году провал Парижского соглашения (ПС) и недостижимость его климатических целей признали главные лоббисты зеленой повестки Всемирного экономического форума (WEF). "Нет никакого климатического кризиса, и мы не находимся в процессе энергетического перехода к новым источникам энергии. Жизнь людей на Земле просто невозможна без углекислого газа. Поэтому глупо заявлять, что атмосфера загрязнена углекислым газом", – заявляет новый глава Минэнерго США Крис Райт.



В 2023 году чиновники в РФ утвердили новую климатическую стратегию, которая базировалась на требованиях ПС. Однако сегодня призывы выйти из Парижского соглашения звучат уже во многих странах. При этом Китай, который получил наибольшую выгоду от западной зеленой повестки, не собирается менять свой курс на внедрение и экспорт так называемых низкоуглеродных технологий (так называемых, потому что производство электромобилей, ветряных и солнечных генераторов имеет значительный углеродный след, а также негативно влияет на окружающую среду).



По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2024 году в мире зафиксирован новый максимум сжигания угля, главными потребителями энергии которого остаются Китай и Индия. Основным фактором роста спроса на уголь в мире стал энергетический сектор, говорится в отчете МЭА. Потребление угля в прошлом году увеличилось примерно на 1%. Несмотря на продолжение политики диверсификации энергетического сектора за счет строительства атомных электростанций (АЭС), а также ветряных и солнечных электростанций, спрос на электроэнергию в этой стране "растет, в среднем опережая темпы роста ВВП с 2021 года". "Рост спроса на электроэнергию в Китае обусловлен двумя основными факторами: электрификацией услуг, ранее предоставлявшихся за счет других видов топлива, таких как транспорт и промышленность, и развивающимися отраслями, такими как центры обработки данных и искусственный интеллект", – отмечается в докладе МЭА.



Год назад Китай заявил, что он не собирается платить Евросоюзу углеродный налог. Пекин возражает против пограничного налога ЕС, поскольку он в одностороннем порядке налагает дополнительные расходы на более бедные страны, заявил вице-министр окружающей среды КНР Чжао Инминь. По его словам, сотрудничество на глобальном углеродном рынке было бы лучшим вариантом, чем налог ЕС. Чжао Инминь рассказал, что Пекин рассматривает возможность расширения своей внутренней системы торговли квотами на выбросы углерода.



"НГ" уже писала, что от старой зеленой повестки отказываются центробанки, инвестфонды и коммерческие банки (см. "НГ" от 05.02.25). В январе 2025 года Федеральная резервная система США подтвердила свой выход из глобального объединения центральных банков и регуляторов, которое пыталось заниматься "управлением климатическими рисками в финансовой системе". Организация, известная как Сеть центральных банков и надзорных органов по экологизации финансовой системы (NGFS), расширила сферу деятельности, что, по заявлению ФРС, вышло за рамки ее уставного мандата. Между тем климатические инструкции российского ЦБ прямо включают требования следовать рекомендациям NGFS.



Также в январе 2025 года крупнейшие кредиторы Канады заявили, что выходят из глобальной банковской климатической коалиции (NZBA, Net-Zero Banking Alliance). Ранее американские банки Wells Fargo, Citi, Bank of America, Morgan Stanley, JPMorgan Сhase и Goldman Sachs также сообщили о выходе из зеленой банковской коалиции. NZBA – это спонсируемая ООН инициатива, она была запущена в 2021 году для запрета финансирования "неправильных" предприятий, которые создают "последствия для изменения климата", а также не очень активно стремятся к достижению нулевых углеродных выбросов. Инвесткомпания BlackRock с активами более 10 трлн долл. объявила о выходе из состава отраслевой климатической группы Net Zero Asset Managers (NZAM). Эта группа декларировала цель выхода на нулевые выбросы парниковых газов к 2050 году или даже раньше. Членство в NZAM "вызывало недопонимание в отношении практики BlackRock" и сделало компанию объектом "юридических запросов со стороны различных властей", говорится в письме, подписанном вице-президентом BlackRock. Американский инвестгигант стал объектом критики со стороны консервативных политиков США после того, как поддержал позицию о том, что климатический риск представляет собой еще и инвестиционный риск (см. "НГ" от 12.01.25). Компанию обвиняли в том, что она использует крупные пакеты акций для навязывания американским компаниям ценностей климатических активистов. Год назад от членства в NZAM отказалась инвесткомпания Vanguard.



В России же отряд климатических чиновников отказывается признавать провал Парижского соглашения, пытается ввести внутренние углеродные налоги и требует от российских банков не кредитовать экологически неправильные предприятия (см. "НГ" от 05.02.25). Российский ЦБ требует "вовлечения в климатическую повестку" отечественных коммерческих банков и пенсионных фондов. В кредитные договоры на территории РФ должны включаться климатические требования по выбросам парниковых газов и степень соответствия "углеродной нейтральности", настаивают в ведомстве Эльвиры Набиуллиной. Чиновники российского Центробанка регулярно выпускают доклады с рассказами о том, как Китай движется по пути к углеродной нейтральности. При этом объективные данные о растущем сжигании угля в КНР в подобных материалах зеленой повестки особенно не выделяются. Не выделяются и факты о том, что производство "низкоуглеродной" техники имеет солидный углеродный след, который сопоставим с традиционными технологиями транспорта и энергетики.



Между тем Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) неоднократно предлагал пересмотреть участие России в Парижском соглашении по климату и оценить необходимость оставаться его стороной в дальнейшем. Сомнения в целесообразности союз объясняет отсутствием прогресса по ключевым элементам соглашения, таким как развитие глобального углеродного рынка, доступ к климатическому финансированию, трансфер технологий. Кроме того, члены РСПП отмечали, что некоторые страны используют Парижское соглашение для продвижения собственных экономических и политических интересов. Вопрос выхода России из Парижского соглашения не рассматривается в правительстве, сообщил в середине февраля глава Минэкономразвития Максим Решетников. Год назад первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов настаивал на введении в РФ собственного углеродного налога.