Шесть лет нацпроекту "Производительность труда" и поток мигрантов в Россию, - Валентин Катасонов

23:14 23.02.2025 Нацпроект "Производительность труда": "Шестилетка" закончилась. С какими результатами?

Все достижения Минэкономразвития можно охарактеризовать одной фразой - "Бег на месте"



Валентин Катасонов

20 февраля



В уже для нас далеком 2018 году президент Владимир Путин подписал указ, который позднее получил название "майского" (датирован 7 мая) и который предусматривал запуск ряда национальных проектов.



Всего - 13 национальных проектов по трем направлениям: "Человеческий капитал" ("Демография", "Здравоохранение", "Образование", "Культура"), "Комфортная среда для жизни" ("Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Жилье и городская среда", "Экология") и "Экономический рост" ("Туризм и индустрия гостеприимства", "Наука и университеты", "Малое и среднее предпринимательство", "Производительность труда", "Международная кооперация и экспорт", "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры").



Проекты были подготовлены к концу 2018 года, их реализация была рассчитана до конца 2024 года. Т.е. на срок шесть лет. Иногда с учетом этого срока стали говорить о том, что в стране осуществляется "шестилетка".



31 декабря 2024 года "шестилетка" закончилась. Уже на исходе февраль, а никаких внятных отчетов о результатах реализации национальных проектов я не увидел и не услышал.



Российские СМИ сообщили, что 30 января в Координационном центре правительства прошла стратегическая сессия по реализации национальных проектов и достижении национальных целей развития. Была выложена стенограмма выступления премьера. В докладе было много цифр и фактов. Однако до конца нельзя было понять: выполнены или не выполнены нацпроекты?



В какй-то мере ответ на него можно получить в социальных сетях и в "несистемных" СМИ. Там немало публикаций и комментариев, где часто использовалось слово "провален".



Для того, чтобы прийти к такому выводу, не требуется никаких глубоких изысканий. Большинство цифр можно найти на сайтах тех самых ведомств, которые отвечают за реализацию национальных проектов. В качестве примера приведу цифры по нацпроекту "Производительность труда", отвечать за который поручено Министерству экономического развития.



Напомню, что указанный национальный проект предусматривал наращивание производительности труда в отечественной экономике не менее чем на 5% в год. А вот данные Минэкономразвития о фактической динамике этого показателя. В 2018 году был зафиксирован прирост лишь на 1,5%. В 2019 году - на 2,6%.



А в 2020 году производительность труда даже упала - на 0,4%. В 2021 году был прирост на 2,8%. А в следующем, 2022 году, было падение на целых 3,6%. Это было самое значительное падение с 2009 года, когда производительность труда упала на 4,1%. В 2023 году был прирост производительности на 1,7%.



А по итогам только что завершившегося 2024 года, согласно предварительной оценке Минэкономразвития, прирост составил 3,3%. А заодно ведомство сообщило, что в следующем, 2025 году ожидает прироста производительности труда на 2,3%.



Как видим, показатели даже близко не приближались к целевому минимуму в 5 процентов. Два года было вообще падение. Можно прикинуть, что за всю "шестилетку" удалось добиться прироста производительности труда лишь немного более чем на 5%. Образно выражаясь, имел место "бег на месте".



Примечательно, что каждый год Минэкономразвития отчитывался о том, что указанный нацпроект в очередной раз исполнен почти на 100 процентов. Как это может быть?



Все очень просто: главный критерий (показатель) оценки: степень использования бюджетных денег, выделяемых на нацпроект. А изначально было выделено 45,7 млрд рублей.



Так, министр экономического развития Максим Решетников с гордостью заявил, что по итогам 2020 года национальный проект "Производительность труда" вошел в первую пятерку нацпроектов по показателю исполнения расходов федерального бюджета - 98,7%.



Кстати, другие ведомства также регулярно рапортовали об исполнении курируемых ими нацпроектов по исполнению бюджетных расходов более чем на 90%. А на реализацию всех национальных проектов только за пять лет было направлено из государственного бюджета, 21 триллион рублей!



Это более половины всех расходов федерального бюджета РФ в 2024 году (40,2 трлн руб.). И четкого, внятного объяснения того, как были истрачены эти деньги нет. В социальных сетях некоторые блогеры прямо говорят: часть этих денег не просто была неэффективно использована, а была украдена.



Видимо, такое подозрение есть и у президента РФ. Накануне нового года 28 декабря 2024 г. по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 5 декабря, Владимир Путин поручил Счетной палате РФ провести аудит выполнения национальных проектов.



На заседании комиссии Совета Федерации (СФ) по мониторингу законодательства в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля аудитор СП Светлана Орлова заявила, что аудит нацпроектов станет самой масштабной акцией Счетной палаты за последние годы и что в рамках этого аудита запланировано 113 мероприятий.



Их содержание аудитор не стала раскрывать. Она признала, что некоторые факты по национальным проектам свидетельствуют о вопиющих злоупотреблениях. "Хочу вам сказать, 1 кв. м федеральной дороги стоит 20 миллионов рублей. Он, конечно, не стоит столько, поэтому мы разберемся досконально, сколько он стоит", - заявила аудитор.



Последствия провалов реализации нацпроектов трудно даже в полной мере оценить. И речь идет не только от выброшенных на ветер триллионах рублей. Бездействие и топтание на месте усугубляют социально-экономические проблемы и ставят под удар национальную безопасность России. Взять тот же нацпроект "Производительность труда". Из-за отсутствия реальных успехов в этой сфере темпы экономического роста России оставляют желать много большего.



Недавно Росстат опубликовал ряд макроэкономических показателей РФ по итогам 2024 года. Так, номинальный ВВП РФ за прошлый год достиг 200 трлн руб.



7 февраля глава правительства Михаил Мишустин, отчитываясь перед Владимиром Путиным, озвучил эту цифру, добавив, что за четыре года произошло удвоение этого показателя. Но это ведь номинальный рост, а реальный, с учетом инфляции он очень даже умеренный. А какие были темпы прироста ВВП в реальном выражении за годы реализации нацпроектов? Вот данные Росстата по годам (%): 2018 г.: + 2,8; 2019 г.: + 2,2; 2020 г.: - 2,7; 2021 г.: +5,6: 2022 г.: - 2,1; 2023 г.: +3,6; 2024 г.: +4,1.



Как видим, два года "шестилетки" закончились с отрицательным результатом, т.е. имело место сокращение ВВП в реальном выражении. Примечательно, что у России темпы прироста ВВП почти все годы, начиная с 1990-х, были ниже среднемировых.



Лишь в 2023 и 2024 гг. темпы России оказались чуть-чуть выше среднемировых. А потому доля России в мировом ВВП почти постоянно падала. В 1992 г. этот показатель у России равнялся, согласно данным МВФ, 4,85%. А вот доля России в мировом ВВП в последние годы (%): 2018 г. - 3,09; 2019 г. - 3,07; 2020 г. - 3,08; 2021 г. - 3,07; 2022 г. - 2,93; 2023 г. - 2,95.



По 2024 году у МВФ пока окончательной оценки нет. Можно предположить, что доля может приблизиться к планке 3 процента. Но ведь это тоже можно назвать "бегом на месте". Никакого реального ускорения экономического развития России не произошло. А я ведь помню, какая была в 2018 году эйфория после майского указа президента.



Говорили, что Россия укрепит свои позиции в мировой экономике. Обойдет и Германию, и Японию, став четвертой экономической державой мира (после Китая, США и Индии). Между прочим, на нынешний, 2025 год, МВФ прогнозирует прирост ВВП в мире на 3,3%, а в России - лишь на 1,3%. Еще два-три года, и Россию может обойти Индонезия.



Если Россия теряет свои позиции в мировой экономике или в лучшем случае топчется на месте, то некоторые страны демонстрируют завидную экономическую динамику. Так, в 2023 году приросты ВВП в реальном выражении, по данным МВФ, были следующими (%): Индия - 7,0; Вьетнам - 6,1; Китай - 4,8. Эти страны неуклонно наращивают свой удельный вес в мировой экономике. Так, Китай в 1992 году имел долю в мировой экономике по показателю реального ВВП, равную 4,37% (т.е. меньшую, чем у РФ), а в 2023 году она выросла до 18,73%.



Одним из главных факторов динамичного развития экономик Китая, Индии, Вьетнама, Индонезии и подобных им стран является быстрое наращивание производительности труда. А в России рост производительности труда составляет величины, образно выражаясь, "в пределах статистической погрешности".



Еще одной неприятной стороной стагнирующей динамики производительности труда в России является то, что в большинстве отраслей отечественной экономики низкую производительность труда работодатели компенсируют наймом дешевой рабочей силы. Причем подавляющая часть этой рабочей силы поступает из-за рубежа, прежде всего, из ближнего зарубежья. Оценки числа иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации, варьируют от 6 до 16 миллионов. Безусловно, что это проблема даже не столько экономическая, сколько национальной безопасности.



О том, что привлечение миллионов гастарбайтеров является минированием страны, говорят многие. Но я сейчас хочу подчеркнуть такую угрозу, как консервация производительности труда в России на низком уровне. А, следовательно, и консервация экономической отсталости нашей страны. Шесть лет шла реализация нацпроекта "Производительность труда", а поток мигрантов в Россию рос с каждым годом.



Стало известно, что с 1 января 2025 года стартовала реализация нового федерального проекта "Производительность труда", входящего в состав национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Как сообщается на сайте правительства РФ, этот проект является правопреемником и логическим продолжением мероприятий национального проекта "Производительность труда", реализация которого проходила в 2019 - 2024 гг. Хотелось бы верить, что новый проект не будет банальным "распилом" федерального бюджета.



А главное: если мы действительно хотим радикально повысить производительность труда в российской экономике, надо поставить надежный заслон на потоке иностранных трудовых мигрантов. Источник - СвободнаяПресса

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