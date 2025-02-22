Представители РФ и США дали старт диалогу по урегулированию украинского конфликта – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

00:05 24.02.2025 Виктор Зотов



СВО



Ключевым событием уходящей недели стала встреча представителей РФ и США в Эр-Рияде. Первый этап переговоров продемонстрировал готовность Вашингтона к двустороннему диалогу, который еще только предстоит развивать. При этом Трамп пока не спешит подключать к разговору Зеленского, демонстрируя свое недоверие к главе Банковой и требуя от него отчета о потраченных финансовых траншах. В то же время русская армия добивается успехов по выдавливанию ВСУ из Курской области. ВС РФ закрыли "Даченский мешок" и создали предпосылки к окружению противника в селе Улаклы. Кроме того, наши бойцы расширили плацдарм на западном берегу Оскола сразу на нескольких участках.



Курская область







В ходе прошедшей семидневки в рамках освобождения приграничных районов Курской области подразделения ВС РФ после установления контроля над Свердликово выдвинулись на юг и зашли на территорию Сумской области. В этой местности расположена долина реки Локни, которая идет через Басовку до Юнаковки. Стоит отметить, что через последний населенный пункт проходит трасса Н-07, именно по ней и осуществляется снабжение всей группировки ВСУ в курском приграничье. Стоит отметить, что после выхода на Басовку дистанция до этой ключевой и критически важной транспортной артерии составит не более 4 км. Цифра более чем приемлемая как для использования ПТРК "Корнет", так и для работы минометной группы. А с учетом того, что противник перебрасывает военные грузы на пикапах и грузовиках без брони, то открываются отличные перспективы для их уничтожения нашими бойцами во время пути. При этом стоит отметить, что местность, прилегающая к долине Локни, представляет из себя сплошные поля и сухие балки. Подобный фактор лишает неприятеля возможности скрытно подобраться к нашим позициям без задействования танковой техники и артиллерии, что существенно играет на руку ВС РФ.



Параллельно с этим русские бойцы начали наступление от Свердликово к Лебедевке. Данный шаг мы уже ранее прогнозировали, поскольку таким образом ВС РФ снимают потенциальную угрозу удара с фланга при дальнейшем продвижении по трассе 38К-030 к Судже. Как следствие – наша армия имеет все перспективы лишить подразделения ВСУ в Курской области снабжения сразу на 2 участках трассы. Для предотвращения подобного развития событий противник будут вынужден сосредоточить усилия на защите полосы сел Лебедевка – Казачья Локня. Вместе с тем неприятелю нужно еще продолжать сдерживать натиск ВС РФ в районе Малой Локни и Черкасского Поречного, так как угрозу отсечения северной части группировки незалежной никто не отменял.



Вместе с тем русские войска подкинули Украине еще одну проблему, начав наступление к селу Мирополье Сумской области из района Кондратовки. Данный маневр лишает противника возможности накопить силы для атаки на Плехово, которая в теории могла бы частично рассеять сгущающиеся для него тучи вокруг Суджи. Однако штаб ВС РФ решил заранее закрыть данную лазейку и нанести своевременный упреждающий удар. Как следствие – вырисовывается картина сдавливания украинской армии одновременно с нескольких сторон, что требует от нее усиления позиций сразу в ряде ключевых точек. Однако сделать это в условиях ограниченных ресурсов будет крайне затруднительно, а переброска сил с одного участка неминуемо обнажит смежный, что приведет ВСУ к утрате контроля над ним.



Южно-Донбасское направление



На минувшей неделе под напором русской армии так называемый "Даченский мешок" окончательно схлопнулся. Некоторые украинские подразделения в последний момент попытались вырваться из капкана через село Улаклы, но данный маневр стал для них роковым и привел к существенным потерям среди личного состава. Уйти на запад удалось немногим. Остальные же предпочли остаться в "мешке" и сдаться в плен ВС РФ, дабы сохранить свои жизни и не пополнять ряды "пропавших без вести".



Однако на этом развитие ситуации на данном направлении не закончилось. Следующим на очереди стало село Улаклы, которое также оказалось в своеобразном кармане. Русские бойцы зашли с юга к Константинополю, постепенно выдавливая противника из населенного пункта. Причиной повторного окружения неприятеля на одном и том же направлении за столь короткий промежуток времени является практика ВСУ по удержанию бессмысленных позиций до последнего. При этом выигранное ценой значительных потерь время фактически не реализуется, так как впоследствии выясняется, что каких-то существенных укреплений за утраченными "опорниками" организовано не было. Стремление командования незалежной добиваться однодневных целей без проработки более длительной стратегии лишь в очередной раз приумножает украинские потери.



Дальнейшие перспективы отхода противника на запад усложняются тем, что линия соприкосновения в Константинополе проходит вдоль трассы Н-15, ставя крест на возможности воспользоваться ей. Другим путем могло бы стать русло реки Волчья, однако подразделения ВС РФ, действующие в Андреевке, уже имеют возможность обстреливать его. Кроме того, путь по этой долине на запад до села Богатырь пролегает по открытой местности, что сводит шансы личного состава неприятеля выжить в процессе бегства к нулю. Однако это еще не значит, что он не будет пытаться совершить самоубийственный маневр.



Купянское направление



Русские войска продолжают расширять плацдарм на западном берегу Оскола, инициировав наступление сразу на 2 участках. В первом случае наши бойцы, действуя от села Западное, продвинулись до населенного пункта Дорошовка. Параллельно с этим наша армия вслед за взятием Фиголевки выдвинулась от Двуречной в район Долгенького. Совершение обоих маневров может свидетельствовать о подготовке к взятию населенного пункта Кутьковка, так как в перспективе ВС РФ будут иметь возможность выйти на него и с севера, и с юга.



Судя по всему, в настоящий момент наше командование решило сосредоточить усилия не на штурме Купянска, а на предварительном перерезании путей снабжения городского гарнизона с севера, в частности, со стороны села Великий Бурлук. Однако нужно понимать, что в случае решения этой задачи за Купянском все еще будут оставаться западные транспортные артерии, через которые подразделения ВСУ смогут получать помощь из Харькова через Чугуев. В этой связи можно предположить, что нынешние маневры русской армии направлены на противодействие украинской оперативно-тактической группировке "Харьков". Открывающаяся перспектива выхода в тыл этой ОТГ позволит поставить крест на всей оборонительной стратегии противника в Харьковской области. Кроме того, указанные маневры могут в дальнейшем привести к соединению частей ВС РФ из группировок "Север" и "Запад", что является уже критической угрозой для ВСУ.



Общая обстановка вокруг плацдарма свидетельствует о том, что украинские части провалили задачу по сдерживанию ВС РФ, так как они не только не были остановлены, но и продолжают успешно расширять подконтрольную территорию. Кроме того, пока все еще нет новых известий относительно действий русской армии на стыке Харьковской области с Валуйским районом Белгородской области после выхода к заброшенному селу Тополи. В этой связи можно предположить, что в ближайшей перспективе мы получим радостный сюрприз, а именно дополнительное расширение плацдарма.



Встреча в Эр-Рияде



В начале недели состоялась встреча представителей РФ и США в Эр-Рияде. Она проходила во дворце Дирия и продлилась 4,5 часа. Собравшиеся обсудили начало работы по переговорам, направленным на урегулирование украинского конфликта. При этом встреча обошлась без участия Владимира Зеленского и представителей ЕС. Оставшийся не у дел глава Банковой попытался компенсировать ситуацию, проведя параллельные переговоры в Анкаре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, однако его турне затерялось на фоне более значимого мероприятия в Эр-Рияде.



Стоит отметить, что прошедшая встреча представителей Москвы и Вашингтона была лишь первым шагом и никаких кардинальных решений еще не было принято. По словам главы МИД РФ, стороны не только слушали, но и слышали друг друга в ходе обсуждения актуальных вопросов. Пока к главным итогам можно отнести сам факт начала налаживания коммуникации между США и Россией. Кроме того, все согласились убрать барьеры, мешающие экономическому сотрудничеству.



Однако, судя по всему, именно старт диалога 2 держав не на шутку напугал лидеров ЕС, фактически оказавшихся в роли безмолвных наблюдателей, которые вынуждены лишь смотреть с перрона вслед уходящему поезду. За стол для взрослых их не пустили, оставив возможность посидеть в соседней комнатке за детским столиком в ожидании своей участи. При этом сам Зеленский порывался прибыть в Эр-Рияд на следующий день после переговоров, но, видимо, осознав саму нелепость ситуации, экстренно отложил свой визит, сместив его на более поздний срок. Хотя будет ли у него такая возможность в дальнейшем – пока большой вопрос.



Вечера на хуторе близ Майдана



Начало российско-американского диалога обнажило одну существенную проблему в решении украинского вопроса. Если Вашингтон и Москва демонстрируют желание и способность обсуждать ситуацию, то Киев в лице Зеленского явно не готов к конструктиву. И проблема по большей части заключается не только в самом хозяине Банковой, но и в его нынешнем правовом статусе. Даже с учетом того, что лидерам РФ и США удастся достигнуть какого-то консенсуса и прийти к какому-то гипотетическому договору, то кто его будет подписывать со стороны Украины? Номинально это может быть Зеленский, однако с учетом истечения его президентских полномочий он уже давно не является легитимным. Как следствие – его подпись на документе является весьма спорной в юридическом отношении.



В этой связи становится понятен поток критики в адрес Зеленского со стороны Трампа и его приближенных. США уже неоднократно и недвусмысленно намекали на необходимость проведения выборов на Украине, в том числе президентских. Дабы расставить все точки над "i", американский лидер в ходе пресс-конференции подчеркнул, что текущий уровень поддержки у Зеленского среди жителей незалежной скатился до 4%. Тем самым намекая, что последнему стоит забыть о каких-либо шансах на мифическое переизбрание. Бонусом к этому Трамп подкинул крайне неудобный для украинского президента вопрос на тему выделенных средств. Как выяснилось, неким загадочным образом где-то "затерялось" 400 млрд долларов, отчетность о которых все никак не могут представить. Ничего внятного Зеленский ответить не мог, сославшись на разночтения в документации. В то же время искусные деятели незалежной выкатили результаты неожиданно "своевременного" опроса, где внезапно у хозяина Банковой нарисовалось целых 57% поддержки.



Примечательно в этой истории про выборы на Украине и еще одно событие уходящей недели. Британское агентство Reuters запустило в сети прямую трансляцию из центра Киева. Символизм ситуации состоит в том, что камера записывала происходящее на площади Независимости. Однако долго трансляция не прожила, по требованию городских властей передача была остановлена. Первая ласточка по организации Майдана запущена, услышим ли мы вскоре ответный стук кастрюль, пока не ясно, но предпосылки, судя по всему, имеются, да и механизм выведения протестующих на улицы у западных кураторов никуда не исчез.



Главным событием прошлой недели стал телефонный разговор лидеров России и США о конфликте на Украине, в ходе которого они договорились о проведении личной встречи. Кроме того, Киев попытался устроить очередную провокацию, нанеся удар беспилотником по ЧАЭС и обвинив в произошедшем ВС РФ. Источник - Readovka

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