В Узбекистане на фондовой бирже „Тошкент" создадут экспериментальную площадку для торговли акциями нерезидентов

00:26 24.02.2025

В Узбекистане создадут площадку, где граждане смогут покупать акции зарубежных компаний



В Узбекистане планируют создать экспериментальную площадку, где граждане смогут покупать акции зарубежных компаний. Сейчас законодательство запрещает покупку иностранных ценных бумаг



На бирже создадут экспериментальную площадку для торговли акциями иностранных компаний. Об этом 21 февраля на пленарном заседании Сената Олий Мажлиса заявил первый заместитель директора Национального агентства перспективных проектов Вячеслав Пак.



Чиновник заявил, в 2024 году наблюдался "значительный рост торгов" на фондовой бирже, который составил 18,5 трлн сумов - исторический максимум. Также были созданы правовые основы для выпуска "зеленых" облигаций и зарегестрирована первая их эмиссия на 50 млрд сумов, данные по торгам на фондовой бирже стали доступны на Bloomberg, проведена интеграция Единого портала корпинформации с биржей.



Также Пак сообщил о разработке совместно с международными экспертами проекта закона "О рынке капитала" и внесении документа на рассмотрение в правительство. НАПП готовит новую редакцию закона "Об акционерных обществах", который планируется внести в Кабмин.



Первый замглавы НАПП отметил, что жители Узбекистана проявляют интерес к приобретению ценных бумаг иностранных компаний, но из-за законодательных ограничений покупка акций нерезидентов запрещена.



"Нами [НАПП] планируется на фондовой бирже „Тошкент" создать экспериментальную площадку для торговли акциями нерезидентов. Например, создать площадку, где наши граждане смогут легально покупать акции ведущих финтех-компаний, Tesla, Google и других. Сделать так, чтобы за счет повышения привлекательности ценных бумаг граждане вовлекались в эту торговлю", - рассказал Пак.