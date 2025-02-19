Контрреволюция Трампа: аккуратно организованный хаос, - Кристиан Уайтон

00:42 24.02.2025

Контрреволюция Трампа: аккуратно организованный хаос

Интервью



Кристиан Уайтон

Старший научный сотрудник по стратегии и торговле Центра национальных интересов (США).

19.02.2025



Интервью подготовлено специально для передачи "Международное обозрение" (Россия 24)



Политическую практику Дональда Трампа можно назвать аккуратно организованным хаосом. Вкладывается огромное количество энергии, но пока неясно, будет ли результат соответствовать ожиданиям. О том, удастся ли Трампу изменить основы всей мировой политики, Федору Лукьянову рассказал Кристиан Уайтон, ведущий научный сотрудник Центра национального интереса (Вашингтон), в интервью для программы "Международное обозрение".



Федор Лукьянов: Как вы описали бы политическую практику Дональда Трампа?



Кристиан Уайтон: Это может прозвучать парадоксально, но я бы описал его подход как аккуратно организованный хаос. Ему нравится держать людей в состоянии ажитации, он действует очень быстро. Я не хочу, чтобы это прозвучало грубо или критически, но он переплетает политику с шоу-бизнесом. Не сказал бы, что это неправильно, ведь львиная доля политики – и есть шоу-бизнес. Это такой цирк, но цирк точно просчитанный, я опять-таки говорю это безоценочно.



Очень многое происходит одновременно. Вокруг Зеленского целый хоровод, мы видим госсекретаря, министра финансов, спецпосланника по Ближнему Востоку, бывшего генерала… Это вообще не похоже на ту дипломатию, которую мы привыкли считать успешной, – вспомним, например, Генри Киссинджера, теневые контакты, когда есть один центральный посредник и так далее. Вкладывается огромное количество энергии, и я не уверен, что результат будет тот, на который рассчитывают, особенно в указанные Трампом сроки. Но это управляемый хаос – да, я так бы это назвал.



Федор Лукьянов: Трампа же совершенно не интересуют институты?



Кристиан Уайтон: Абсолютно. Республиканцы в принципе не обращают внимание, например, на ООН, да и демократы при том же Обаме или Байдене не особенно-то на нее оглядывались. Трампу вообще не интересен НАТО. Сама идея, что надо проводить консультации, спрашивать мнение канцлера Германии или президента Франции, обсуждать что-то с премьер-министром Соединенного Королевства – он просто не понимает, а зачем такое усложнение вообще нужно? Другое дело – обратиться напрямую к тому, от кого действительно зависит необходимый результат. В этой роли он видит президента Путина, он понимает необходимость обращения к Зеленскому, а вот ОБСЕ, НАТО, чиновники из Госдепартамента, бюрократы из разведсообщества – это зачем все вообще?



Федор Лукьянов: А что за удивительная идея построить фешенебельный курорт в Газе?



Кристиан Уайтон: Ну, это тоже форма риторического ошеломления, но разве можно упрекнуть Трампа в том, что он пытается попробовать что-то новое? Идея двух государств на территории исторической Палестины не породила вообще ничего не протяжении многих десятилетий.



Как говорил один американский финансист[Уоррен Баффет]: "Вы не узнаете, кто купается без всего, пока не схлынет прилив". Трамп обнажил двуличность многих арабских стран, которые заявляют о поддержке палестинцев, но не готовы принять никого из них в качестве беженцев. Я общался с людьми на Капитолийском холме, которых администрация информировала о своем подходе, и они говорят, что в Белом доме, действительно, рассматривают эту проблему в логике крупного проекта в сфере недвижимости. Там рассуждают следующим образом: сколько времени займет расчистка площадки, сколько – прокладка инфраструктуры, сколько – строительство домов. То есть они прикидывают временной график, что естественно, ведь у администрации время ограниченное – всего четыре года. Не думаю, что это прямо-таки план к действию и вряд ли этой темой будут очень много заниматься. Но это из той оперы, что Трамп хочет изменить основы всей мировой политики, вот и показывает пример.



Федор Лукьянов: Как долго может продолжатся такой напор без сопротивления? Оппоненты Трампа сейчас в нокдауне, но они же придут в себя…



Кристиан Уайтон: Думаю, эта фаза может продолжаться довольно долго. Пока Трамп достаточно осторожен, старается не делать вещей, которые пошатнули бы жизнь простых американцев. Его усилия, которые, несомненно, будут продолжаться, направлены на то, чтобы выбить из колеи колоссальную вашингтонскую бюрократию. Если говорить о госслужащих, заполняющих огромное количество контор, которые непонятно чем занимаются – в Госдепартаменте, в Пентагоне, в ЦРУ, то, конечно, на их жизнях политика Трампа скажется. Вопрос, насколько тарифы, а их масштаб будет больше, чем в первый срок Трампа, повлияют на жизнь граждан и насколько это их обозлит. Или другой пример: Трамп фактически заморозил работу Агентства США по международному развитию (USAID), предполагалось, что оно должно оказывать гуманитарное содействие. Это нормально, но вот, например, может ударить по фермерам – USAID закупала у них продовольствие, чтобы распределять далее. Если Трамп компенсирует это какими-то популярными шагами, но продолжит бороться с тем, что непопулярно… В Америке никому нет дела до того, что происходит с Институтом Брукингса или тысячами служащих федеральных министерств, которые непонятно, зачем нужны. Трамп сейчас популярнее, чем когда-либо во время его первого срока. Пока так продолжается, это большой ресурс. У него есть некоторые проблемы в судах, но он их в основном преодолевает; и он не принимает мер, которые ударяют по обычным людям, так что все нормально.



Федор Лукьянов: То, что происходит, – культурная контрреволюция?



Кристиан Уайтон: В некотором роде да. Как и очень многие американцы, он выступал против радикальной идеологии "воукизма", и он видит результат выборов как отлуп этой идеологии.



С первого дня в должности он начал разворачивать повестку, объявив, что существует только два пола – мужской и женский. Американский президент не обязан такого заявлять, но он это сделал. Он запретил биологическим мужчинам участвовать в женских соревнованиях. Это очень жесткое отмежевание от той культуры, что насаждалось до этого. Но было бы ошибкой считать, что он уже победил. Пока все притихли. Корпорации объявляют, что они прекращают программы разнообразия и инклюзивности, это кодовые слова для прогрессистов.



Но если копнуть чуть глубже – академическая среда пронизана именно такими левацкими настроениями, в корпорациях остаются все те, кто проводил такой курс, медиа за очень небольшим исключением – леволиберальны, и даже Кремниевая долина, хотя там заявляют о поддержке Трампа и радуются, что им больше не надо осуществлять цензуру, – это ничего не значит: это медузы, существа без хребта. Трамп провозгласил революцию, но пока неясно, победит ли она.