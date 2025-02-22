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Зачем же стены ломать? Как голосует Германия спустя 35 лет после объединения (карта)Зачем же стены ломать? Как голосует Германия спустя 35 лет после объединения (карта)
06:14 24.02.2025

АдГ с большим отрывом пебеждает на выборах во всех землях бывшей ГДР

БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Партия "Альтернатива для Германии" на досрочных выборах в немецкий парламент во всех восточных землях Германии показала результаты, во много превышающие как показатели пока еще правящей СДПГ, так и бесспорного лидера на выборах в целом по стране - Христианско-демократического союза (ХДС), следует из подсчитанных РИА Новости данных избиркома.

Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье.

На карте: сверху - Германия до 1990 года, снизу - Германия в 2025 году.

*Предварительные итоги: ХДС/ХСС - 28,5%, АдГ - 20,7%, СДПГ - 16,5%, "Зеленые" - 11,7%, "Левые" - 8,7%. Остальные партии набрали меньше 5%.

Так, в Бранденбурге партия АдГ получила 32,5% голосов (+14,4 по сравнению с 2021 годом), ХДС вышел на второе место с 18,1 % (+2,8 %), социал-демократическая партия канцлера Олафа Шольца (СДПГ) набрала 14,8 % (минус 14,6 %), "Зеленые" 6,6 % (минус 2,4 %), "Левые" - 10,7 %, а недавно основанная партия "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ) - 10,7 %.

В Мекленбурге-Передней Померании АдГ получила 35% всех голосов (плюс 17%) и значительно опередила ХДС с 17,8% (плюс 0,4 %). СДПГ набрала 12,4 % (минус 16,7 %), "Зеленые" - 5,4 % (минус 2,5 %), "Левые" - 12%, ССВ - 10,6%.

В Саксонии за АдГ проголосовали рекордные 37,3% (плюс 12,7 %), за ХДС - 19,7% (плюс 2,6), СДПГ - 8,5% (минус 10,8%), за "Зеленых" - 6,5% (минус 2,1%), "Левых" - 11,3% и за ССВ - 9,0%.

В Саксонии-Анхальт АдГ добилась схожих результатов - 37,1% (плюс 17,5%), ХДС - 19,2% (минус 1,8%), СДПГ - 11,0% (минус 14,4 %), "Левые" - 10,8%, "Зеленые" - 4,4 % (минус 2,1), ССВ - 11,2%.

В уже много лет считающейся "правой" федеральной земле Тюрингия АдГ достигла результата в 38,6% (плюс 14,6 %), ХДС - 18,6% (плюс 1,7 %), СДПГ - 8,8% (минус 14,7 %), "Левые" - 15,2%, "Зеленые" - 4,2 % (минус 2,3%), ССВ - 9,4%.

***

Берлинская стена (Антифашистский оборонительный вал) – до 1989 года инженерное сооружение вокруг Западного Берлина, представляла собой укрепленную государственную границу Германской Демократической Республики длиной 155 километров.

Об объединении Германии. Потсдамская конференция 1945 г. стала последним этапом совместных действий на высшем уровне государств-участников антигитлеровской коалиции. Раздел Германии на оккупационные зоны не фиксировал раскол страны, но предопределил его. Зоны оккупации Англии, США и Франции были объединены в одну общую территорию, на которой в 1949г. была провозглашена ФРГ. В том же году на месте советской зоны была образована ГДР. 3 октября 1990 г. вступил в силу Договор об объединении Германии. Ему предшествовало Решение Народной палаты Германской Демократической Республики 23 августа 1990 г. о присоединении к ФРГ. 3 октября Федеративная Республика Германия отмечает национальный праздник – День германского единства.

Источник - РИА Новости
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