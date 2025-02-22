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Рейтер: Маск продолжает потрошить USAID - важнейший инструмент "мягкой силы" для завоевания влияния за рубежом
07:11 24.02.2025

Администрация Трампа ликвидирует 1600 рабочих мест USAID в США

Краткое содержание
- Трамп начинает увольнять около 1600 сотрудников USAID в США
- В пятницу судья разрешил отправить в отпуск тысячи сотрудников USAID
- USAID - важнейший инструмент "мягкой силы" для завоевания влияния

ВАШИНГТОН, 23 февраля (Рейтер) - Администрация президента Дональда Трампа заявила в воскресенье, что отправляет весь персонал агентства USAID по оказанию иностранной помощи, за исключением руководителей и ключевых сотрудников, в оплачиваемый административный отпуск и упраздняет 1600 должностей в Соединенных Штатах.

Департамент эффективности государственного управления миллиардера Илона Маска возглавил попытку распотрошить Агентство США по международному развитию - основной механизм доставки американской иностранной помощи и важнейший инструмент "мягкой силы" США для завоевания влияния за рубежом.

"С сожалением сообщаю вам, что на вас распространяется действие по сокращению численности личного состава", - говорится в электронном письме, отправленном одному из увольняемых работников, с которым ознакомилось агентство Reuters. Те, кто получил уведомление, будут уволены с федеральной службы с 24 апреля, говорится в электронном письме.

USAID сообщило на своем веб-сайте, что незадолго до полуночи в воскресенье по восточному времени США все сотрудники, нанятые напрямую, за исключением работников основных служб, будут отправлены в отпуск, а 1600 сотрудников USAID в США будут сокращены.

В более раннем уведомлении, направленном персоналу и рассмотренном агентством Reuters, говорилось, что около 2000 должностей в США будут ликвидированы.

Белый дом не сразу отреагировал на просьбу прокомментировать ситуацию.

В пятницу федеральный судья разрешил администрации Трампа отправить в отпуск тысячи сотрудников USAID, что стало неудачей для профсоюзов государственных служащих, которые подали в суд из-за того, что они называют попыткой его ликвидации.

По оценкам двух бывших высокопоставленных должностных лиц USAID, большинство из примерно 4600 сотрудников USAID, кадровых сотрудников государственной службы и дипломатической службы США, будут отправлены в административный отпуск.

"Эта администрация и госсекретарь (Марко) Рубио недальновидны, урезая экспертные знания и уникальные возможности реагирования на кризисы в США", - сказала Марсия Вонг, одна из бывших чиновников. "Когда происходят вспышки заболеваний, население вынуждено покидать свои дома, эти эксперты USAID оказываются на месте и первыми направляются на помощь, чтобы стабилизировать ситуацию и оказать помощь".

Вскоре после вступления в должность 20 января Трамп приказал приостановить 90-дневную помощь иностранным государствам, остановив финансирование всего: от программ по борьбе с голодом и смертельными болезнями до предоставления приютов миллионам перемещенных лиц по всему миру.

Администрация одобрила исключения из заморозки на общую сумму 5,3 млрд долларов, в основном для программ по обеспечению безопасности и борьбе с наркотиками, согласно списку исключений, рассмотренному агентством Reuters, который включает ограниченную гуманитарную помощь.

Программы USAID получили льготы менее чем на 100 миллионов долларов, по сравнению с примерно 40 миллиардами долларов в программах, которые оно ежегодно администрировало до заморозки.

Источник - Рейтер
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