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Узбекистан. Состоялось заседание Совета безопасности, посвященное вопросам укрепления безопасности и обороны
13:04 24.02.2025

Обсуждены вопросы укрепления безопасности и обороны

21.02.2025

Под председательством Президента Республики Узбекистан, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Шавката Мирзиеева 21 февраля состоялось заседание Совета безопасности, посвященное вопросам укрепления военной безопасности и обороноспособности государства.

В заседании приняли участие члены Совета безопасности, руководители министерств и ведомств, входящих в состав Вооруженных Сил Узбекистана, командующие военными округами, а также в формате видеоконференции – председатели Жокаргы Кенгеса и Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимы областей и города Ташкента, а также ответственные лица органов власти на местах.

В начале заседания были рассмотрены принятые меры по укреплению обороноспособности страны, их результаты, указаны определенные недостатки, допущенные в этой работе.

Отмечено, что национальная армия оснащается современным вооружением и техникой, значительно повысился уровень боевой и морально-психологической подготовки военнослужащих.

С учетом мирового опыта и проведенных анализов сформированы новые боевые подразделения, направленные на предотвращение и устранение внутренних и внешних угроз, оптимизирована организационная структура войск.

Подчеркнуто, что продолжается создание новой системы модернизации и современного оснащения армии – развивается оборонная промышленность, созданы дополнительные предприятия. Вооруженные Силы Узбекистана установили двустороннее военное сотрудничество с более чем 20 странами, успешно приняли участие в более чем 400 совместных учениях.

Полностью модернизирована инфраструктура высших военных училищ в составе Вооруженных Сил, их учебные программы и методика приведены в соответствие с современными требованиями.

Усилилась социально-правовая защита военнослужащих и их семей. В частности, жильем обеспечены около 30 тысяч семей, а более 2 тысяч детей военнослужащих получили льготы при поступлении в высшие учебные заведения.

В создании благоприятных условий для защитников Родины принимают участие военно-административные секторы, государственные и общественные организации. Усиливается внимание к вопросам воспитания молодежи в духе патриотизма, начальной допризывной военной подготовки в школах.

На заседании определены приоритетные задачи на 2025 год и последующие годы.

Подчеркнута необходимость учитывать современные вооруженные конфликты, существующие угрозы национальной безопасности и особенности театра военных действий при планировании дальнейшего развития армии.

Указано, что в современных региональных конфликтах широко применяются искусственный интеллект, роботизированные системы, ракеты, дроны и средства противодействия им. В связи с этим поручено создать в войсках новые подразделения по борьбе с дронами, применению роботизированной техники, противовоздушной обороне, а также киберструктур, использующих технологии искусственного интеллекта.

Верховный Главнокомандующий подчеркнул необходимость дальнейшего совершенствования боеготовности армии, повышения уровня боевой подготовки, создания единой автоматизированной системы управления войсками на основе технологий искусственного интеллекта, а также внедрения дуального обучения в военном образовании и подготовке военных кадров.

Определены приоритетные задачи по усовершенствованию деятельности "Корпуса главных сержантов", являющегося опорой армии, дальнейшему развитию оборонной промышленности, социальной поддержке военнослужащих и их семей, воспитанию молодежи в духе патриотизма и вовлечению ее в военный спорт.

На заседании были заслушаны доклады и предложения министра обороны, командующих военными округами и других ответственных лиц.

Источник - President.uz
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