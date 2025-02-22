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Назначения и отставки в Кыргызстане
13:07 24.02.2025

21 февраля Алтынбек Максутов освобожден от должности министра культуры, информации, спорта и молодежной политики.
Мирбек Мамбеталиев назначен исполняюшим обязанности министра культуры, информации и молодежной политики.

***
Мирбек Мамбеталиев родился 18 ноября 1980 году в городе Каракол Иссык-Кульской области. Образование высшее. Окончил экономический факультет Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына и Академию государственного управления при президенте Кыргызской Республики.
Трудовую деятельность начал в должности ведущего специалиста финансово-экономического отдела Государственной комиссии по развитию предпринимательства при Правительстве Кыргызской Республики.
Затем занимал должности ведущего специалиста, главного специалиста, заведующего сектором, заведующего отделом финансово-экономического отдела акционерного общества "Фонд развития предпринимательства".
Также работал в комитете по управлению государственным имуществом Кыргызской Республики, государственной администрации Иссык-Кульской области, Жогорку Кенеше Кыргызской Республики, Государственном агентстве интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики, Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики.
Кроме того, работал в государственном учреждении Государственная резиденция №2 Президента Кыргызской Республики и государственном учреждении Государственная резиденция №1 при Управлении делами Президента и Правительства Кыргызской Республики, а также в Управлении делами Президента и Правительства Кыргызской Республики.
Ранее работал в Администрации Президента Кыргызской Республики в отделе организационной работы и взаимодействия с регионами.

***

Жакыпбек Субагожоев освобожден от должности акима Ноокатского района Ошской области.
Учкунбек Жоробаев освобожден от должности акима Баткенского района Баткенской области.
Мирлан Карагулов освобожден от занимаемой должности акима Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области.
Мунарбек Насиров освобожден от занимаемой должности акима Ак-Суйского района Иссык-Кульской области.
Сейтек Кулубаев освобожден от занимаемой должности акима Араванского района Ошской области.
Досмамбет Жээнбеков освобожден от занимаемой должности акима Манасского района Таласской области.
Нургазы Нармырзаев освобожден от занимаемой должности акима Таласского района Таласской области.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - President.kg
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