Председатель Службы госбезопасности Узбекистана Баходир Курбанов стал президентом Ассоциации футбола

13:09 24.02.2025

В Ассоциации футбола Узбекистана сменился президент



22 февраля 2025



Узбекистан, Ташкент – Podrobno.uz. Новым президентом ассоциации футбола был назначен председатель Службы государственной безопасности (СГБ) Баходир Курбанов. Его кандидатура была предложена 13 февраля и утверждена сегодня.



Новый глава АФУ заявил, что его приоритетами на посту станут развитие футбола в стране, укрепление позиций национального футбола на международной арене и повышение уровня подготовки спортсменов.



Отметим, что на этому посту Баходир Курбанов сменил Абдусалома Азизова, который покинул пост в январе текущего года. Тот возглавлял организацию с 2019 года. В ноябре 2024 года он также заменил Азизова на должности главы СГБ.



