Кыргызстан-Казахстан: новые этапы и возможности. К визиту в РК премьера КР Адылбека Касымалиева

13:51 24.02.2025

Кыргызстан-Казахстан: новые этапы и возможности



24.02.2025



Отношения между нашими народами и государствами имеют глубокие исторические традиции, уходящие в седую глубь ушедших веков. Мы встречались, дружили, вели переговоры еще в то время, когда многих современных народов и государств даже не было на картах мира.



Тем не менее, каждый новый визит, новая встреча между руководителями государств и правительств всегда особо притягивают и интересуют нас. Потому, что мы близкие соседи и родственники, и наши отношения, жизнь в наших республиках может очень измениться и меняются от итогов каждой встречи.



