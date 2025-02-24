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Кыргызстан-Казахстан: новые этапы и возможности. К визиту в РК премьера КР Адылбека Касымалиева
13:51 24.02.2025

Кыргызстан-Казахстан: новые этапы и возможности

24.02.2025

Отношения между нашими народами и государствами имеют глубокие исторические традиции, уходящие в седую глубь ушедших веков. Мы встречались, дружили, вели переговоры еще в то время, когда многих современных народов и государств даже не было на картах мира.

Тем не менее, каждый новый визит, новая встреча между руководителями государств и правительств всегда особо притягивают и интересуют нас. Потому, что мы близкие соседи и родственники, и наши отношения, жизнь в наших республиках может очень измениться и меняются от итогов каждой встречи.



В этот раз впервые в Казахстан в качестве главы кабинета министров КР приезжает Адылбек Касымалиев, которому поручено вывести развитие нашей страны на новый уровень. За истекшее время становления независимого государства нами уже многое достигнуто и сделано.

С момента установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан, 15 октября 1992 года, сформирована прочная договорно-правовая база, охватывающая более 150 договоров и соглашений в самых различных сферах.

Активно развивается диалог на высшем уровне. Наши президенты регулярно встречаются между собой в двустороннем и многостороннем форматах. У двух государств совпадают или близки позиции по широкому кругу вопросов международной политики в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и ШОС.

Казахстан является одним из ведущих торгово-экономических и инвестиционных партнеров Кыргызстана. И стал вторым по величине торговым партнером Кыргызстана среди стран – членов ЕАЭС. С 2005 года казахские компании инвестировали в экономику Кыргызстана почти $1,3 млрд. Размеры инвестиций все время серьезно растут по сравнению с предыдущим периодом.

В целом, взаимная торговля в последние годы показывает неуклонно восходящую динамику. Задача в $1 млрд товарооборота была достигнута уже в 2021 году. А на перспективу главами Казахстана и Кыргызстана поставлена более амбициозная цель - увеличить объем торговли до $2 млрд посредством создания совместных предприятий и проектов в области логистики, промышленной кооперации, сельского хозяйства, энергетики и транспорта. Вот на этих возможностях мне, как эксперту по международным отношениям, хотелось бы остановиться более подробно.

Важная роль в развитии экономических отношений отводится межрегиональному сотрудничеству, учитывая протяженность госграницы, которая составляет порядка 1200 км. Две области Казахстана – Алматинская и Жамбылская – граничат с тремя областями Кыргызстана – Иссык-Кульской, Чуйской и Таласской. Через Жамбылскую область проходит основная часть логистических путей. Кроме того, в этом регионе зарегистрирована почти половина всех предприятий с кыргызским участием.

Для справки скажу, что в Казахстане успешно осуществляют свою деятельность 3,5 тыс. совместных предприятий. Эти отношения призваны дать импульс развитию и диверсификации экономических, торговых и инвестиционных связей, расширению деловых, культурно-гуманитарных связей между регионами Казахстана и Кыргызстана, реализации новых проектов и инициатив.

Какие преимущества таит развитие сотрудничества между Кыргызстаном и Казахстаном? Хочу напомнить, т.к. бизнесмены и чиновники не всегда дружат с некоторыми цифрами, географией, историей, которые напрямую могут повлиять на получение прибыли и собственной выгоды при организации своего бизнес-процесса. Сам был в бизнесе и свои первые капиталы сделал на развитии торговых отношений с Алматы.

Наши страны и народы близкие и живут рядом уже тысячелетия. У нас один язык, общая культура, вера, антропологический тип, менталитет, национальный характер. Кыргызы и казахи в странах друг у друга не чувствуют себя иностранцами, не нуждаются в адаптации, у каждого много родственников из казахов и кыргызов. Т.е. социальная среда очень благоприятная для развития сотрудничества и дружбы, мы понятны и открыты друг другу. Поэтому наши отцы-основатели в начале 20 века хотели создать общее государство – Автономию "Алаш", но политическим недругам удалось не допустить нашего объединения.

Кыргызстан по своим размерам – это одна казахстанская область. Но в отличие от казахских областей, в Кыргызстане живет 7,5 млн человек, т.е. треть населения всего Казахстана, разбросанного на огромной территории. В пограничных районах Кыргызстана с Казахстаном – Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях – проживает почти половина населения КР. Здесь имеется развитая инфраструктура, хорошие дороги, городские центры. Самый близкий к Алматы город Талдыкорган, проживает около 400 тыс. жителей, расположен в 350 км, а до Бишкека, где проживает 1,1 млн населения, 200 км по шикарной дороге. В Кыргызстане есть и другой крупный город – Ош, где живет 700 тыс. населения.

В заключение мы обязаны констатировать, что кыргызско-казахские отношения на современном этапе развиваются очень динамично и переживают большое оживление. Визит нашего председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева должен способствовать укреплению и дальнейшему развитию наших отношений, что полностью соответствует букве и духу нашего братского сотрудничества.

Автор: доктор политологии Ильяс Курманов

Источник - BULAK.KG
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