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Таджикистан. Таяние ледников может привести к катастрофическим последствиям
13:55 24.02.2025

ДУШАНБЕ, 23.02.2025 /НИАТ "Ховар"/. Ледники в Центральной Азии - главный источник водных ресурсов, их значение велико для обеспечения водой и поддержания жизни населения. Общеизвестно, что густонаселенные долинные и равнинные районы Центральной Азии сталкиваются с растущим спросом на водные ресурсы. Около 20 % речного стока в нашей республике формируется за счет ледников, снежников и вечной мерзлоты. Следовательно, снег и ледники играют ключевую роль в жизни людей, как в Республике Таджикистан, так и в регионе.

По мнению сотрудника Государственного научного учреждения "Центр изучения ледников" Национальной академии наук Таджикистана Абдусаттора Махмадалиева, в последние годы интенсивное таяние ледников приобретает тревожный характер. По подсчетам экспертов, в Таджикистане ледники потеряли значительные объемы за последние десятилетия.

"Основная причина деградации ледников – глобальное потепление климата, на которое накладываются природные явления (загрязнение ледников пылью, переносящейся пыльными бурями из соседних пустынных районов), антропогенная деятельность человека и другие факторы, связанные с техногенным воздействием на природу. Учитывая важность защиты ледников на первой конференции Панели высокого уровня по проблемам воды и климата, по инициативе Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона было предложено объявить 2025 год Международным годом сохранения ледников и установить дату Всемирного дня ледников", - добавил собеседник.

По словам Абдусаттора Махмадалиева, Лидер нации в своих выступлениях всегда подчеркивает, что из-за изменения климата ледники интенсивно тают, в настоящее время полностью растаяли более 1 тысячи ледников Таджикистана. Президент указал на возможные драматичные последствия в будущем, учитывая возросшее количество опасных экзогенных геологических процессов, наносящих колоссальный ущерб экономике и окружающей среде не только республики, но и региону.

"По предложению Таджикистана в ходе 77-й сессии 14 декабря 2022 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных наций приняла резолюцию об объявлении 2025 года Международным годом сохранения ледников. Инициатива была поддержана международным сообществом, также было предложено образовать специальный "Международный целевой фонд по защите ледников", который позволит привлекать финансовые средства для решения вопросов этой отрасли. Как известно, развитие общества и его благосостояние неразрывно связано с использованием природных ресурсов и в первую очередь полезных ископаемых. Полезные ископаемые используются человеком с древних времен. Минеральное сырье, добываемое из недр, является основой народного хозяйства любого государства. В будущем потребность мировой экономики еще больше будет зависеть от минеральных богатств. По мере роста потребности экономики республики Таджикистан в минеральном сырье ежегодно увеличиваются объемы геологоразведочных и добычных работ. Эти виды работ и в целом техногенное воздействие оказывают негативное влияние на природную среду, в том числе на деятельность ледников", - выразил мнение эксперт.

Сотрудник Центра изучения ледников рассказал, что геологоразведочные и горнодобывающие работы сопровождаются строительством карьеров, отвалов, отстойных водоемов, различных подземных горных выработок. Выполнение этих работ невозможно без выбросов и рассеяния в окружающей среде тяжелых металлов, радионуклидов и кислотообразующих веществ, которые приводят к нарушению определенных участков земли, вызывая физико-механические, химические, гидрологические и термические изменения. В результате происходят изменения рельефа местности, геологической структуры массива горных пород, механические повреждения почвы, деградация ледников, изменения положения и движения уровня природных вод, загрязнение, ухудшение качества и уменьшение ресурсов подземных вод.

"В настоящее время большинство месторождений в Республике Таджикистан активно эксплуатируется местными и зарубежными компаниями. Геологическая разведка и добыча ведется на месторождениях Тарор, Олимпийское, Хирсхона, Канчоч, Скальное, Верхний Кумарг, Восточная Дуоба, Чорэ, Укобхона, Пиндар и Пакрут, где добывается золото, Акджилга - серебро, Зарнисор - свинец и цинк, Джижикрут - сурьма, Назар Айлок, Кафтархона, Фан Ягноб, Гузн, Зидди, Хакими, Сайед - каменный уголь и др.

Большинство из вышеперечисленных объектов расположено высоко в горах, на отметках от 2000 метров и более над уровнем моря, в непосредственной близости к зонам формирования ледников", - пояснил ученый.

Характер воздействия этих работ на природную среду, их разнообразие и масштабность предъявляют высокие требования к анализу последствий изменения окружающей среды, к созданию системы эффективного экологического мониторинга.

"Пользователи недр обязаны обеспечить охрану подземных и поверхностных вод, ледников, атмосферного воздуха, земель, лесов и других элементов окружающей природной среды от вредного влияния работ, связанных с изучением и разработкой недр. Основные требования к геологоразведочным и добычным работам с точки зрения экологически безопасного их ведения заключаются в беспрекословном соблюдении правил безопасного ведения работ при проведении геофизических, буровых и горнопроходческих работ, а также при выполнении вспомогательных и сопутствующих работ. Следует принять во внимание, что ни на одном из видов производственной деятельности невозможно обеспечить полную экологическую безопасность, то есть невозможно создать абсолютно безопасный процесс эксплуатации месторождения полезных ископаемых. В этой связи необходимо организовать деятельность таким образом, чтобы максимально уменьшить риски попадания вредных выбросов в окружающую среду. Для предотвращения вредных выбросов необходимо установить технические средства контроля над состоянием окружающей среды, проводить регулярную проверку технических средств, геологоразведочного и горнорудного оборудования. Важно также позаботиться о приобретении современного оборудования и реализовать мероприятия по достижению баланса между производственной деятельностью предприятия и окружающей средой", - советует сотрудник Центра изучения ледников Абдусаттор Махмадалиев.

Лайло ТОИРИ

Источник - НИАТ "Ховар"
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