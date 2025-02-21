Кыргызстан. Первому замминистра обороны Эрлису Тердикбаеву объявлен выговор

14:00 24.02.2025

Первому заместителю министра обороны Эрлису Тердикбаеву объявлен выговор



21.02.2025



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, подпунктом "а" пункта 75 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил, принятого Законом Кыргызской Республики "О Дисциплинарном уставе Вооруженных Сил Кыргызской Республики", наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора на Тердикбаева Эрлиса Джекшеновича – первого заместителя министра обороны Кыргызской Республики.



Причины дисциплинарного наказания не уточняются.



