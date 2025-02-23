Талибы договорились c Узбекистаном построить ж/д из Хайратона в Герат

14:18 24.02.2025

Талибы и Узбекистан договорились построить ж/д из Хайратона в Герат



Темур Джанзаков

Корреспондент

23 февраля 2025



Строительство начнется в течение 10 дней



Узбекистан и Афганистан достигли соглашения о строительстве железной дороги из Хайратона в Герат. Об этом заявил вице-премьер "Талибана" Абдул Гани Барадар.



Железнодорожный проект предусматривает продление существующей линии Хайратон - Мазари-Шариф на 657 км - до Герата.



Узбекистан направит команду для проведения технико-экономических обоснований.



РУз также покроет расходы на первоначальные технические оценки. Строительство начнется в течение десяти дней.



