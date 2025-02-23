|Талибы договорились c Узбекистаном построить ж/д из Хайратона в Герат
14:18 24.02.2025
Талибы и Узбекистан договорились построить ж/д из Хайратона в Герат
Темур Джанзаков
Корреспондент
23 февраля 2025
Строительство начнется в течение 10 дней
Узбекистан и Афганистан достигли соглашения о строительстве железной дороги из Хайратона в Герат. Об этом заявил вице-премьер "Талибана" Абдул Гани Барадар.
Железнодорожный проект предусматривает продление существующей линии Хайратон - Мазари-Шариф на 657 км - до Герата.
Узбекистан направит команду для проведения технико-экономических обоснований.
РУз также покроет расходы на первоначальные технические оценки. Строительство начнется в течение десяти дней.
Ожидается, что проект позволит создать стратегически важный логистический коридор, связывающий Центральную Азию с Ближним Востоком, тем самым стимулируя региональную торговлю и экономическую интеграцию.
Строительство железной дороги из Хайратона в Мазари-Шариф было завершено в 2010 году при финансировании Азиатского банка развития.
Как сообщил телеканал, в 2018 году Узбекистан выразил готовность частично профинансировать расширение дороги.
Для справки: Хайратон - важнейший речной и трансграничных узел Афганистана. Город находится на афгано-узбекской границе.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что на узбекско-афганской границе планируют построить свободную экономическую зону.