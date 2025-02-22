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S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана, прогноз стабильный
15:00 24.02.2025

Standard&Poor’s подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне BBB-/A-3, прогноз стабильный

22 февраля 2025

Ожидается, что расширение налоговой базы и ограничение на дополнительные трансферты из Национального фонда РК позволят сократить дефицит бюджета.

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-/A-3", прогноз "Cтабильный", сообщает Министерство национальной экономики РК.

Отмечается, что ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг страны, остаются сильные фискальные и внешние балансы, обеспечивающие достаточные резервы для возможных внешних рисков.

Аналитики агентства прогнозируют, что ликвидные внешние активы страны будут значительно превышать внешний долг, а планируемый рост добычи нефти и расширение мощностей на нефтяном месторождении Тенгиз окажут положительное влияние на экономический рост.

В публикации отмечается, что среднесрочная фискальная траектория Казахстана будет зависеть от соблюдения фискальных правил. Ожидается, что расширение налоговой базы и ограничение на дополнительные трансферты из Национального фонда РК позволят сократить дефицит бюджета.

Также S&P отметили устойчивость банковского сектора Казахстана к геополитическим и макроэкономическим рискам. По мнению аналитиков, банки второго уровня имеют достаточный запас капитала и устойчивую ликвидность.  

Источник - Informburo.kz
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