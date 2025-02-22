Верховный суд Узбекистана отменил решения об аресте сотрудников Алламжонова

16:46 24.02.2025

22-02-2025



Верховный суд Узбекистана принял решение, которое касается нескольких человек из окружения бывшего сотрудника Администрации президента Комила Алламжонова. Как сообщила пресс-служба суда, были рассмотрены жалобы семи граждан, попавших под административный арест.



Речь идет о Б. Екубове, С. Сидикове, А. Курбонмуродове, А. Ташове, А. Салимове, Ж. Тургунове и Х. Зуфарове. Всем им ранее назначили наказание в виде 15 суток ареста.



Основанием для этого стали статьи Кодекса об административной ответственности - первая часть статьи 183, которая говорит о мелком хулиганстве, и статья 194, где речь идет о невыполнении законных требований сотрудников органов внутренних дел.



Процесс начался еще в середине января 2025 года, когда адвокаты этих граждан подали жалобы. Они утверждали, что арест был наложен без достаточных оснований. Судебное разбирательство затянулось, но в итоге Верховный суд пришел к выводу, что доказательств, подтверждающих нарушение закона этими людьми, просто не хватает. В результате все решения об их аресте были признаны недействительными, а само производство по делу полностью прекратили.



Кроме того, в ходе рассмотрения дела выяснилось, что сотрудники органов внутренних дел не приложили достаточно усилий, чтобы собрать необходимые доказательства. Из-за этого в Министерство внутренних дел направили частное представление с указанием на недочеты в работе.



Также такие же замечания были отправлены в Квалификационную коллегию судей. Это связано с тем, что некоторые судьи, рассматривавшие дело на ранних этапах, не обратили внимания на слабую доказательную базу и все же вынесли решение об аресте.