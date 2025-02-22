Китай экспериментирует с семенами кормовых трав, побывавшими на обратной стороне Луне

17:49 24.02.2025

Семена лунной травы прорастут на Земле



УРУМЧИ, 20 февраля (Синьхуа) - У скотоводов Синьцзян-Уйгурского автономного района может появиться шанс кормить своих коров и овец травой неземного происхождения, поскольку из семян, переживших полет на Луну, будет выведена группа новых сортов.



Четыре упаковки с образцами семян трав весом 200 граммов, происходящие из северо-западного Китая, были доставлены на борт лунного зонда "Чанъэ-6", который был запущен на ранее неисследованную обратную сторону Луны в мае прошлого года и вернулся на Землю в конце июня.



Как сообщили агентству Синьхуа в четверг в Академии животноводства Синьцзяна, пробная посадка этих семян на Земле начнется в начале марта этого года.



Ученые утверждают, что семена, подвергшиеся воздействию условий глубокого космоса, вызовут генетические мутации, которые могут привести к появлению более совершенных сортов на Земле.



Выращенные на Луне семена, которые обычно встречаются в Синьцзяне, включают такие виды, как верблюжья колючка и люцерна. Эти семена демонстрируют замечательную устойчивость к соляно-щелочным условиям, низким температурам и засухе, сказал Чжэн Вэньсинь, вице-президент Синьцзянского сельскохозяйственного университета и ведущий исследователь программы.



Некоторые виды обладают высокой пищевой ценностью и высокой способностью к выживанию в суровых условиях, играя ключевую роль в предотвращении деградации пастбищ и борьбе с засолением и опустыниванием в засушливых сельскохозяйственных районах.



Космическая селекция подразумевает воздействие на семена и штаммы космической радиации и микрогравитации во время космического полета с целью мутации их генов.



Когда выращенные в космосе образцы будут доставлены на Землю, ученые изучат и оценят их мутации. По сравнению с выращенными в естественных условиях типами, некоторые из них являются положительными, придавая такие свойства, как более высокая урожайность, более короткие периоды роста и лучшая устойчивость к болезням.



В июне 2022 года четыре вида семян трав из Синьцзяна были отправлены на борту пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-14" для полета на китайскую орбитальную космическую станцию ​​"Тяньгун".



Чжэн отметил, что возвращенные семена продемонстрировали значительные изменения: урожайность оказалась на треть выше, чем у обычных семян, а также они продемонстрировали большую устойчивость.



Такие результаты превзошли ожидания ученых. Чжэн и его команда увидели потенциал в семенах травы, выращенных в космосе, и с нетерпением ждали дальнейшего изучения этого направления исследований.



"Это был первый раз, когда мы отправили семена травы из Синьцзяна на Луну", - сказал Чжэн.



Чжэн рассказал агентству "Синьхуа", что большее расстояние и неизвестная ситуация на обратной стороне Луны могут привести к более загадочным последствиям в ходе селекционных испытаний, объяснив причины, по которым семена были отправлены на лунную миссию.



"Это как открыть глухой ящик: мы можем обнаружить неожиданные награды и добиться захватывающих технологических прорывов", - сказал Чжэн.



В течение следующих нескольких лет ученые продолжат анализировать возвращенные семена трав и отбирать выдающиеся сорта, интегрируя космическую селекцию, биологическую селекцию и даже искусственный интеллект (ИИ). После как минимум трех поколений культивирования вариационные признаки станут стабильно наследуемыми и приведут к новому сорту с превосходным качеством.



Однако Чжэн признал, что пока не удалось добиться конкретного прогресса в использовании ИИ в исследованиях.



В последние годы новости о селекции в космосе получили значительное освещение в китайских СМИ. Различные сельскохозяйственные культуры, включая рис, пшеницу, грибы и чайные растения, были доставлены в космос с помощью возвращаемых спутников и впоследствии возвращены на Землю для дальнейшего выращивания.



Данные показали, что Китай провел более 3000 экспериментов по селекции в космосе, вырастив более 240 сортов основных зерновых и сотни новых сортов овощей, фруктов, трав и цветов. Они помогли увеличить производство зерна более чем на 2 миллиарда килограммов в год, что принесло прямую экономическую выгоду в размере более 100 миллиардов юаней (около 13,9 миллиардов долларов США).



Синьцзян является крупнейшей и наиболее широко распространенной территорией опустыненных земель в Китае, а площадь его солончаково-щелочных земель составляет около трети от общей площади страны.



Чжэн отметил, что выращивание и использование высококачественных семян трав, несомненно, сыграет важную роль в развитии как животноводства, так и охраны окружающей среды.