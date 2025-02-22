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Центральная Азия расширяет сотрудничество по устойчивому использованию общих рек
17:55 24.02.2025

21 февраля 2025 Климат и окружающая среда

За последние три года страны Центральной Азии заключили четыре новых двусторонних соглашения по управлению речными водными ресурсами. В условиях изменения климата сотрудничество между странами региона становится все более активным. Однако в вопросе защиты трансграничных подземных вод пока остаются пробелы. Эти темы обсуждались на региональном семинаре, который прошел в феврале в Ташкенте, Узбекистан.

Для засушливых и полузасушливых регионов, таких как Центральная Азия, эффективное управление водными ресурсами и международное сотрудничество в этой сфере – ключевые условия устойчивого развития. Показатель ЦУР 6.5.2, который обсуждался на семинаре, оценивает уровень взаимодействия стран в данном вопросе. Регулярный мониторинг этого показателя помогает укреплять доверие между государствами и разрабатывать долгосрочные стратегии совместного водопользования.

Трансграничные реки

По данным третьего цикла отчетности, проведенного при поддержке Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН и ЮНЕСКО в 2023–2024 годах, в Центральной Азии заключается все больше двусторонних соглашений по трансграничным водам. Например, Кыргызстан улучшил свои показатели благодаря подписанию в 2022 году двух соглашений с Узбекистаном.

Туркменистан и Узбекистан также подписали два новых соглашения в 2021 и 2022 годах для защиты реки Амударья. Хотя данные страны уже сотрудничали в этом вопросе, новое соглашение 2022 года делает особый акцент на взаимодействии в условиях изменения климата и растущего дефицита воды. Оно предусматривает, что любые действия, влияющие на естественный сток Амударьи, включая строительство гидротехнических объектов, должны проходить независимую международную экспертизу.

Подземные воды

Сотрудничество по 45 трансграничным водоносным горизонтам (слоям земли, содержащим воду) Центральной Азии пока отстает по сравнению с управлением реками, но есть и прогресс. Так, Казахстан и Узбекистан начали работать вместе над вопросами защиты Приташкентского трансграничного водоносного горизонта, расположенного в бассейне Сырдарьи. Из-за активного забора воды его запасы истощаются, а ухудшение качества подземных вод становится серьезной проблемой. В 2022 году Казахстан и Узбекистан разработали дорожную карту по защите Приташкентского трансграничного водоносного горизонта и его устойчивому использованию. Документ призван укрепить сотрудничество по этим вопросам.

Источник - Новости ООН
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