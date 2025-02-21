В странах Центральной Азии приходит в негодность ирригационная система, созданная СССР

18:04 24.02.2025 Водное проклятие



Валерий Мацевич

21.02.2025



Водная отрасль региона находится в достаточно критическом положении. Об этом заявил заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО Российской академии наук Станислав Притчин на круглом столе "Климатические изменения и проблемы водопользования в ЦА", состоявшемся в Бишкеке.



Ученый отметил, что на состояние водных ресурсов влияет глобальное потепление. От него зависит состояние ледников, которые в Центральной Азии являются главным источником чистой пресной воды. "Соответственно, снижение ледниковых запасов влияет на сток рек", - сказал Притчин.



По мнению ученого, весьма динамично развивается демографическая ситуация. Лидером здесь является Узбекистан: за 1991- 2025 гг. его население выросло с 22 до 37,5 млн чел. В целом количество жителей региона приближается к 80 млн. Таким образом, потребление питьевой воды является дополнительным фактором давления на сокращающиеся водные ресурсы. "При этом наблюдается устаревающая инфраструктура", - отметил Притчин. Он также заявил, что до 50% воды на ирригацию теряется при доставке до полей. Проблем добавляет и "неадаптированная практика регионального управления".



Эти выводы подтверждаются Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). По ее данным, запасы водных ресурсов в странах Центральной Азии в расчете на душу населения - достаточны (около 2,3 тыс. м3). В докладах ФАО говорится, что страны Центральной Азии входят в десятку лидеров водопотребления в мире: Туркменистан (5319 м3/год), Казахстан (2345 м3/год), Узбекистан (2295 м3/год), Киргизия (1989 м3/год), Таджикистан (1895 м3/год). В общем, проблема заключается не в дефиците, а в нерациональном использовании ресурсов.



Так, для получения единицы продукции в сельском хозяйстве стран Центральной Азии расходуется в 2,5-3 раза больше воды, чем в развитых странах. В водном хозяйстве, например, Таджикистана на нужды сельского хозяйства с орошаемым земледелием и в энергетике расходуется 92% объема потребляемой воды, а на промышленность и коммунальное хозяйство - 4%. При этом в Таджикистане отмечаются и проблемы с питьевой водой. Около 58% населения республики не имеют доступа к централизованному водоснабжению. Порядка 30% водопроводных сетей в республике попросту не функционируют.



К выводу о том, что Центральная Азия - самый проблемный регион, где допускается страшное расточительство в использовании водных ресурсов, пришли и специалисты Северо-западного университета A&F китайской провинции Шэньси и сотрудники министерства водных ресурсов Китая. Эксперты уверены, что при разумном использовании водных и земельных ресурсов в странах региона можно сэкономить 56% воды и накормить 387 млн чел.



В Таджикистане, например, для нужд птицефабрик используется в 61 раз больше поливной воды, Узбекистан в животноводстве берет в 10 раз больше, Туркменистан для выращивания хлопка-сырца использует в 42 раза больше, чем в КНР.



В Киргизии было проведено исследование общественного фонда "Программа поддержки развития горных сообществ Кыргызстана" (MSDSP KG), который собирал данные о влиянии изменения климата на объемы собираемого урожая в 11 селах Ошской, Баткенской и Нарынской областей. Почти 71% фермеров отметил, что засуха оказывает серьезное негативное влияние на урожай. При этом проверка ирригационной системы показала, что потери поливной воды из-за ветхой инфраструктуры в этих селах составляют до 50%. Последние несколько лет объем урожая стабильно падает. Фермеры, чтобы хоть как-то заработать, вынуждены повышать цены на свою продукцию. Однако большинство экспертов уверено, что нехватка водных ресурсов в Центральной Азии - миф. Воды хватает всем, нужно лишь управлять ею рационально. А пока этого не произошло, стабильность и продовольственная безопасность в регионе будет сталкиваться с нарастающими угрозами.



Заметим, что почти во всех центральноазиатских республиках с приобретением независимости после реорганизации колхозов и совхозов появились десятки тысяч дехканско (крестьянско)-фермерских хозяйств. При реформе сельского хозяйства земли были переданы в аренду на 50 лет с последующим наследованием. А ирригационную систему на полях не передавали никому. За 30 с лишним лет эта крайне важная отрасль пришла в негодность.



Вместе с тем, убежден Станислав Притчин "нет серьезного инструмента, межгосударственного института с достаточными полномочиями. Да, есть региональные, двух- и трехсторонние переговоры по разделу воды, но в целом по политике решения водных вопросов ситуация сложная. Нет институтов, которые бы занимались не только распределением, но и выработкой общей стратегии". Эксперты сходятся во мнении, что страны Центральной Азии могут работать вместе. Но вот Омаир Ахмад, редактор Third Pole, информационного портала о гималайском водоразделе, назвал водные проблемы "дипломатическим минным полем" для республик. И задался вопросом: кто мог бы предотвратить войну за воду и решить старые проблемы? Он считает, что положительную роль для решения проблемы мог бы сыграть Китай. Предложи Поднебесная какое-нибудь решение или инициативу, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) могла бы стать полезной площадкой для начала работы. Как минимум, для обмена идей и предложений. "Советская модернизация работала "на стероидах", но большевики не принимали во внимание традиционный способ управления водными ресурсами. Вместо этого выбирали масштабные проекты, демонстрирующие "власть политики над природой"", - сетовал Умаров.



Напомним: при учете исторических проблем с нехваткой водных ресурсов в Средней Азии в годы существования Страны Советов был сделан грандиозный прорыв в сфере строительства развитой сети оросительных каналов и обеспечения пресной водой аграрного сектора. Та же Таджикская ССР к середине перестроечной эпохи обзавелась более чем 450 колхозами и совхозами.



В республике работали заводы по производству фруктово-овощных консервов, предприятия маслобойной отрасли. Это десятки тысяч рабочих мест. Это стабильное развитие. Это одновременно и развитие республиканской системы образования – подготовка сотен высококвалифицированных инженеров, агрономов, специалистов-гидрологов. К 1990 г. земледелие вносило более 65% вклада в ВВП сельскохозяйственной отрасли ТаджССР. Это, в первую очередь, Вахшская, Гиссарская и Ферганская долины. Серьезных успехов добились колхозы по выращиванию хлопка, табака, кунжута, по плодоводству и виноградарству.



К моменту обретения "долгожданной" независимости таджикские крестьяне производили уже около миллиона тонн хлопка-сырца. В республике было разведено до 3,5 млн голов коз и овец, почти 1,5 млн голов крупного рогатого скота. Ежегодный сбор зерновых достигал четверти млн тонн, что для климатической зоны Таджикистана можно считать выдающимся результатом. А еще работали шелководческая отрасль, централизованное разведение цитрусовых культур многое др.



Была налажена работа 18 управлений оросительных систем. Это так называемые бассейновые управления, которые обеспечивали орошение 465 тыс. га по бассейну Амударьи и еще около 235 тыс. га по бассейну Сырдарьи.



В интервью изданию Asia Plus о том, во что сегодня превращается ирригационная система Республики Таджикистан, рассказал представитель отрасли инженер К. Сирожидинов. По словам инженера, более чем за четверть века суверенного существования Таджикистана (а это подтверждается данными Всемирного банка) площади орошаемых сельскохозяйственных земель сократились до 594 тыс. га. Это примерно 16,3%. Орошаемые территории пашни сократились на 17 с лишним процентов. Причем эти данные на 2015 г. Важно учитывать, что за прошедшее время население республики существенно выросло и составляет уже более 8,5 млн чел. Снижение площадей орошаемых земель вызвало цепную реакцию в экономике: снизилась активность в аграрном секторе, резко сократилось число рабочих мест. Как следствие - рекордные потоки таджикских гастарбайтеров на территорию Российской Федерации и других относительно благополучных экономических республик бывшего СССР (и не только). Похожая картина наблюдается в странах Средней Азии практически повсеместно.



Со времен "российской оккупации", как пишут в местных учебниках истории, никаких новых или восстановительных работ в независимых республиках не проводилось. Изношенность ирригационной системы оценивается от 60% до 80%, а местами все 100%. Ко всему прочему, растет численность населения, а с ней и объемы потребляемой воды. В 1990-х гг. в регионе проживало 49 млн человек, сейчас уже почти в два раза больше. Меняется климат. Бьет рекорды жара, сокращается количество осадков, реки мельчают, ледники тают и не восстанавливаются.



Взять, скажем, ситуацию в Узбекистане. Страна занимает 25 место среди 164 стран с повышенным водным стрессом. Прогнозируется, что к 2030 г. недостаток пресной воды в Узбекистане приблизится к 7 куб. км, что сопоставимо с объемом 4-х водохранилищ, как Чарвакское близ Ташкента.



Столкнулся с водной проблемой и Туркменистан. При видимом благополучии в республике изучают возможность увеличения объемов опресненной воды из Каспийского моря для снабжения столицы Ашхабада. Однако все существующие проблемы - цветочки. Стало известно, что в водораздел включился Афганистан. Талибы начали строительство канала из реки Амударья, с пропускной способностью до 10 куб. км воды в год. Вряд ли они учтут озабоченности водопользователей ниже по течению реки.



Среди причин дефицита воды специалисты называют и устаревшие технологии земледелия. В Средней Азии до сих пор, крайне редко встречается капельное орошение. Поля заливаются открытым способом, по старинке. Но кто бы что не говорил, виновата Россия. Виновата в том, что у нее есть вода и еще много чего. Куда проще решение своих проблем переложить на богатого соседа, чем исправлять ошибки у себя в стране. Это еще и больших денег стоит.



Павда, ранее в Душанбе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил на региональном саммите по почти высохшему Аральскому морю вспомнить об идее создания водно-энергетического консорциума - ее реализацию в регионе ранее проваливали, по меньшей мере, три раза, начиная с 1990-х годов. Странам Центральной Азии нужна единая политика в сфере использования водных ресурсов. Об этом на недавнем круглом столе "Климатические изменения и проблемы водопользования в ЦА" заявил доктор политических наук, директор Института государства и права Национальной академии наук Киргизии Токон Мамытов. По его словам, правительства центральноазиатских республик со времени развала Советского Союза и образования СНГ неоднократно пытались организовать эффективное региональное сотрудничество по водным проблемам, однако результатов добиться не удалось.



Впервые идея создания регионального консорциума возникла в 1998 г. Планировалось решить проблему так, чтобы страны верховья - Таджикистан и Киргизия, где в горах находятся ледники, формирующие две главные реки региона Сырдарью и Амударью, стали активнее делиться водой со странами низовья. Основное разногласие в том, что если низовью - нефтегазоносным Узбекистану, Туркмении и Казахстану - вода нужна в основном для ирригации, то для лишенных нефти и газа Таджикистана и Киргизии вода - жизненно важное "топливо" для ГЭС, которого им всегда недостаточно. В результате плотины верховья весной ограничивают подачу поливной воды для соседей. Долгие годы в густонаселенном регионе это становится поводом для ожесточенных споров и сложных переговоров. Узбекистан, Казахстан и Туркмения, ссылаясь на международное право, считают воду "общим достоянием", тогда как Таджикистан и Киргизия настаивают на принципе "вода в обмен на энергию", требуя компенсацию в виде энергоносителей или денег за свою спущенную в водохранилищах воду.



Все это - причина нескончаемых прогнозов о возможной войне за водные ресурсы. В свое время о такой вероятности громко заявил ныне покойный глава Узбекистана Ислам Каримов. Нечто похожее на водную войну уже произошло в апреле 2021 г., когда на границе между Киргизией и Таджикистаном вспыхнул вооруженный конфликт, приведший к гибели десятков человек с обеих сторон. Начался конфликт со спора вокруг водораспределительного пункта на общей границе.



Пару лет назад Евразийский банк развития (ЕАБР) распространил доклад, в котором указал, что Центральная Азия вскоре может войти в состояние острого хронического дефицита водных ресурсов "оказаться в состоянии кризиса в сельском хозяйстве, промышленности и энергетике".



Эксперты банка считают, что нехватка продовольствия, воды и электроэнергии "вызовет массовый исход населения из сельской местности в города и за пределы региона". Токаев на упомянутом саммите по Аральскому морю предупредил, что число климатических мигрантов может составить к 2050 г. 5 (пять) млн чел. К тому времени центральноазиатские ледники, по прогнозам метеорологов, сократятся, минимум, вдвое из-за ускоряющегося потепления.



По словам киргизского экономиста, главы Центра стратегических решений "Аппликата" Кубата Рахимова, "необходимо создание водно-энергетического союза России со странами Центральной Азии. Мы повторяем годами как мантру: вода - это новая нефть. Если это так, то за нее надо платить, а мы ментально остались в XIX веке, считая, что вода ничего не стоит". По его убеждению, для разрешения противоречий вода должна быть признана товаром, и, если региону не хватает этого товара, он может быть куплен у того, у кого его в избытке, - у России, посредством проведения водоводов из Сибири. Он говорил, что энергию для перекачки воды могла бы дать АЭС, которую планируется построить на юге Казахстана.



В настоящее время республика выбирает партнера из пяти претендентов, и Росатом имел тут хорошие шансы. Но… Как недавно сообщила пресс-служба минэнерго, "Казахстан завершил конкурентный диалог с потенциальными поставщиками технологий для строительства АЭС. В шорт-лист потенциальных поставщиков технологий для строительства атомной электростанции в Казахстане вошли: госкорпорация "Росатом", корейская компания KHNP, китайская CNNC и французская EDF". В Киргизии, похоже, строительстве атомной станции малой мощности (АСММ) из шести блоков по 55 мВт будет вести Росатом. В Узбекистане создают консорциум по строительству АЭС. Кроме России, развивать ядерную энергетику Ташкент пригласил Китай и Евросоюз. Что обусловлено, как говорят в республике, "принципиальным неприятием сотрудничества с Росатомом некоторыми заинтересованными сторонами".



Думается, здесь уместно будет напомнить, что проблемы с водоснабжением в регионе начали обостряться после распада СССР и последовавшего затем исхода русских из ставших независимыми стран Средней Азии. В причинно-следственной связи пусть разбираются специалисты, но именно такая тенденция просматривается. Так, по итогам Всесоюзной переписи 1989 г. в республиках Средней Азии, насчитывалось 10 млн 992 тыс. восточных славян, включая 9,5 млн русских, 1,2 млн украинцев и 238 тыс. белорусов. Сейчас их осталась ровно половина – 4 млн.960 тыс., по оценке специалистов, и немногим больше 5 млн, по переписям и статистике. Снижение численности русского населения в республиках Средней Азии (теперь Центральной Азии) оказало крайне негативное влияние на их экономическое и социальное положение. Именно русские составляли основу квалифицированных кадров, в то время как представители титульных наций в большинстве своем занимали должности в партийно-государственных органах, прокуратуре, милиции, а остальные были задействованы на производстве или в сельском хозяйстве.



Кстати, в Узбекистане, где численность русских за первые 30 лет узбекской независимости сократилась более чем в 2,2 раза, на различных уровнях вспоминают о несостоявшемся проекте века, известном как "поворот сибирских рек" в Центральную Азию.



Большое количество экспертов, официальных лиц других стран, в том числе Казахстана, до сих пор говорят о возможности переброски части стока Иртыша и Оби в регион. Эти амбициозные планы были отвергнуты еще в 1986 г. под влиянием российских ученых-экологов и общественности. По их мнению, такие инициативы привели бы к недостатку воды на Алтае, в Кузбассе, Новосибирске и Омске. Кроме того, каналы шириной 200 м перекрыли бы пути естественной миграции животных... Во всех реках Сибири резко уменьшилось бы количество рыбы, что грозило голодом малым коренным народам. Обсохли бы болота Западной Сибири. Экологии России был бы нанесен непоправимый ущерб. Тем не менее тема "Россия поможет с водой" в регионе остается популярной. Эксперт-политолог, старший научный сотрудник Института государства и права узбекистанской Академии наук Равшан Назаров утверждал: "Либо вода из Сибири придет в Центральную Азию, либо из-за нее миллионы людей начнут осваивать просторы России. Других вариантов нет", - предрекает эксперт. Мягко говоря, это шантаж. Но именно такое мнение имеет широкое распространение.



Сибирский политолог, директор Центра изучения политических трансформаций Бурятского государственного университета Алексей Михалев скептически относится к перспективе усиления значения России как регулятора водных проблем Центральной Азии. "Москва уже была арбитром в водных вопросах в советский период. […] Сегодня гораздо важнее строить отношения на взаимовыгодных проектах, таких, как развитие атомной энергетики путем строительства Россией в регионе ряда АЭС. Это позволит добиться сокращения роли ГЭС в регионе, что высвободит некоторую часть водных ресурсов", - убежден политолог. По его прошлогодней оценке, если в Казахстане выберут Росатом партнером по строительству первой в республике АЭС на Балхаше, то Россия могла бы построить в регионе еще как минимум две АЭС - "в Узбекистане и особенно в Таджикистане, где находится 14% от мировых запасов урана" (теперь вряд ли!).



Оценивая идею доставки сибирской воды в регион, Михалев отметил, что "сейчас все дискуссии (на тему поворота рек) выглядят малоубедительными и политизированными".



Итак, именно вода - та причина раздора, которая не позволяет странам Центральной Азии договориться о полноценном сотрудничестве и оставить в прошлом накопившиеся обиды. Не мешало бы обратиться и к опыту СССР. Во времена Советского Союза богатые водными ресурсами Киргизия и Таджикистан открывали свои резервуары для республик, находящихся в низовьях: Узбекистана, Казахстана и Туркмении. Взамен Киргизия и Таджикистан получали от соседей запасы газа и угля, которые помогали им с отоплением и электричеством. Но при чем тут Россия? Дело в том, что в республиках бывшего СССР стало нормой восхвалять местную власть без повода, но обвинять во всем плохом, что случается, ненавистный советский режим. Россия виновата перед бывшими "братьями" за то, что СССР в послевоенные годы осуществил грандиозный проект по превращению пустынь Средней Азии в регионы с разветвленной сетью оросительных каналов для сельского хозяйства и снабжения водой населения. Однако, по мнению местных националистов, сделал Союз это крайне небрежно, без качественной водонепроницаемой подушки. Из-за чего вода уходит в песок, а народы страдают по сей день.



Это у них такая шутка? Отнюдь нет. Они страдают, прежде всего, из-за того, что благодаря России шагнули из феодализма да прямо в социализм, миновав стадию капитализма. Может, стоит вернуться в прошлое? Впрочем, теперь это уже исключительно их проблемы: они ведь давно - независимые и суверенные.



P.S. По переписи 1989 г., в Таджикистане русских насчитывалось около 300 тыс. чел., то есть 7,6% всего населения страны. Через 20 лет их осталось почти в десять раз меньше. Русских в Таджикистане особо не жалуют. Их нет на государственной службе. Даже на 201-ой российской военной базе основную долю служащих составляют местные.



По данным переписи 2012 г., в Туркмении на русскоязычных граждан приходилось 5% населения страны. С тех пор ситуация усугубилась. Русская диаспора в Туркменистане насчитывает около 155 тыс. чел. Это примерно 2,3% от общей численности населения страны.



В Казахстане к началу 2022 г. численность русских сократилась до 3,43 млн, или 18% населения, хотя в 1989 г. их доля составляла 38%. При этом уезжает молодежь, остаются люди пожилого возраста. Сейчас русские составляют здесь одну из самых малочисленных общин в странах СНГ. Меньше их только в Армении.



При этом в России к концу 2024 г. МВД оценивало количество вставших на миграционный учет иностранцев в 6,2 млн чел. По данным Росстата, основной поток мигрантов идет из стран Средней Азии - 97%. Почти половина долгосрочных мигрантов это - граждане Таджикистана. Источник - Столетие

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