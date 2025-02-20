Казахстан. Основная причина дефицита бюджета – нехватка неналоговых доходов

19:44 24.02.2025

Казахстанский бюджет недополучил треть доходов в январе



Соболевская Валерия

Журналист Finratings.kz

20 февр. 2025



Почему в начале года в казну поступило меньше денег.



В январе 2025 года в республиканский бюджет поступило 1,46 трлн тенге. Это на 31,5% меньше, чем ожидалось – планировалось собрать 2,15 трлн тенге, передает Finratings.kz со ссылкой на данные Министерства финансов.



Налоги заплатили, но денег все равно не хватило



Несмотря на снижение доходов, налоговые поступления превысили ожидания - в казну поступило 777,9 млрд тенге вместо прогнозируемых 771,8 млрд тенге. Основные показатели:



Корпоративный подоходный налог (налог с прибыли компаний) – 359,3 млрд тенге (выполнено 94,5% от плана)

Налог на добавленную стоимость (НДС) – 292,1 млрд тенге (выполнено 95,2% от плана)

Акцизы (налоги на товары, например, алкоголь и табак) – 8,7 млрд тенге (выполнено 74,9% от плана)

Также перевыполнены планы по налогам на природные ресурсы, предпринимательскую деятельность и международную торговлю.



В чем причина нехватки денег?



Основная причина дефицита – нехватка неналоговых доходов. Это деньги, которые государство получает не от налогов, а, например, от штрафов, продажи госимущества или дивидендов от госпредприятий. В январе вместо запланированных 215,2 млрд тенге поступило всего 30,5 млрд тенге.



Также в бюджет поступило меньше денег из Национального фонда. Гарантированный трансферт составил 400 млрд тенге, как и планировалось. Но целевой трансферт (деньги, которые выделяют на определенные государственные программы) оказался в 4 раза меньше ожидаемого – всего 150 млрд тенге вместо 650 млрд тенге.



Как это повлияло на бюджет?



Расходы бюджета тоже оказались ниже плана: вместо 1,8 трлн тенге государство потратило 1,4 трлн тенге (исполнение – 75,3%). В результате месяц завершился с профицитом (то есть денег в казне оказалось больше, чем расходов) – 55,8 млрд тенге. Однако ожидалось, что профицит составит 198,6 млрд тенге.



Ненефтяной дефицит (разница между доходами без учета нефтяных поступлений и расходами) составил 542,6 млрд тенге, хотя прогнозировался на уровне 868,9 млрд тенге.