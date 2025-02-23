Трамп собрался закрыть использующуюся для поставок оружия ВСУ базу в Греции

20:44 24.02.2025

Ликвидация объекта, ко всему прочему, выгодна Турции



Американский президент Дональд Трамп планирует закрыть военную базу в греческом городе Александруполис, посредством которой осуществлялись поставки вооружения и переброска сил на Украину. Об этом сообщила газета Dimokratia.



По данным СМИ, правительство США уже распорядилось провести срочную проверку целесообразности и необходимости использования этой военной базы. Отмечается, что власти Греции передали объект администрации бывшего американского лидера Джо Байдена для накачивания Украины оружием. СМИ указывает, что закрытие базы станет одним из последствий прямых переговоров между Россией и США, которые признали успешными.



Между тем, как подчеркивается в материале, ликвидация объекта сыграет на руку и Турции. Устранение альтернативного логистического маршрута через Александруполис вернет Анкаре абсолютный контроль над проливами, связывающими Черное и Эгейское моря.



Ранее спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф заявил, что конфликт между РФ и Украиной стал результатом провокаций. Он также признал, что разговоры о членстве Киева в НАТО представляли угрозу для Москвы.