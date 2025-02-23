В Афганистане возобновила вещание женская радиостанция Радио Бегум

21:56 24.02.2025

Ассошиэйтед Пресс

23 февраля 2025 г.



Афганская женская радиостанция возобновит вещание после того, как Талибан снял запрет на ее деятельность из-за предполагаемого сотрудничества с зарубежным телеканалом.



Радио Бегум было запущено в Международный женский день в марте 2021 года, за пять месяцев до того, как Талибан захватил власть на фоне хаотичного вывода войск США и НАТО.



Контент станции полностью производится афганскими женщинами. Его родственный спутниковый канал Begum TV работает из Франции и транслирует программы, которые охватывают афганскую школьную программу с седьмого по двенадцатый класс. Талибы запретили образование для женщин и девочек в стране после шестого класса.



В заявлении, опубликованном в субботу вечером, Министерство информации и культуры Талибана сообщило, что Радио Бегум "неоднократно обращалось" с просьбой возобновить работу и что приостановка была снята после того, как станция взяла на себя обязательства перед властями.



Радиостанция обязалась вести вещание "в соответствии с принципами журналистики и правилами Исламского Эмирата Афганистан и избегать любых нарушений в будущем", добавили в компании.



Министерство не уточнило, в чем заключались эти принципы и правила. Радио Бегум подтвердило, что министерство выдало разрешение на возобновление вещания. Оно не предоставило дополнительных подробностей.



После захвата власти Талибан исключил женщин из сферы образования, многих видов работы и общественных мест. Журналисты, особенно женщины, потеряли работу, поскольку Талибан ужесточает контроль над СМИ.



В индексе свободы прессы 2024 года от "Репортеров без границ" Афганистан занимает 178 место из 180 стран. Годом ранее он занимал 152 место.



Министерство информации изначально не назвало телеканал, с которым, по его словам, сотрудничала Radio Begum. Однако в субботнем заявлении упоминалось сотрудничество с "иностранными санкционированными СМИ".