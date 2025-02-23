|В Афганистане возобновила вещание женская радиостанция Радио Бегум
21:56 24.02.2025
Ассошиэйтед Пресс
23 февраля 2025 г.
Афганская женская радиостанция возобновит вещание после того, как Талибан снял запрет на ее деятельность из-за предполагаемого сотрудничества с зарубежным телеканалом.
Радио Бегум было запущено в Международный женский день в марте 2021 года, за пять месяцев до того, как Талибан захватил власть на фоне хаотичного вывода войск США и НАТО.
Контент станции полностью производится афганскими женщинами. Его родственный спутниковый канал Begum TV работает из Франции и транслирует программы, которые охватывают афганскую школьную программу с седьмого по двенадцатый класс. Талибы запретили образование для женщин и девочек в стране после шестого класса.
В заявлении, опубликованном в субботу вечером, Министерство информации и культуры Талибана сообщило, что Радио Бегум "неоднократно обращалось" с просьбой возобновить работу и что приостановка была снята после того, как станция взяла на себя обязательства перед властями.
Радиостанция обязалась вести вещание "в соответствии с принципами журналистики и правилами Исламского Эмирата Афганистан и избегать любых нарушений в будущем", добавили в компании.
Министерство не уточнило, в чем заключались эти принципы и правила. Радио Бегум подтвердило, что министерство выдало разрешение на возобновление вещания. Оно не предоставило дополнительных подробностей.
После захвата власти Талибан исключил женщин из сферы образования, многих видов работы и общественных мест. Журналисты, особенно женщины, потеряли работу, поскольку Талибан ужесточает контроль над СМИ.
В индексе свободы прессы 2024 года от "Репортеров без границ" Афганистан занимает 178 место из 180 стран. Годом ранее он занимал 152 место.
Министерство информации изначально не назвало телеканал, с которым, по его словам, сотрудничала Radio Begum. Однако в субботнем заявлении упоминалось сотрудничество с "иностранными санкционированными СМИ".