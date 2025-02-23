Центр по использованию недр Узбекистана опроверг продажу месторождений в Навои китайским компаниям

22:40 24.02.2025

Центр по использованию недр опроверг продажу месторождений в Навои китайским компаниям

23 февраля 2025



Центр по использованию недр Узбекистана заявил, что информация о покупке 31 месторождения в Навои китайскими компаниями не соответствует действительности.



В феврале 2025 года через платформу E-auksion были проданы 31 участок золотых месторождений на общую сумму 25,1 млрд сумов. Однако, согласно закону "О недрах", разрешения на пользование участками недр могут получать только юридические лица и граждане Узбекистана, зарегистрированные в стране.



