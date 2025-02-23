|Центр по использованию недр Узбекистана опроверг продажу месторождений в Навои китайским компаниям
22:40 24.02.2025
Центр по использованию недр опроверг продажу месторождений в Навои китайским компаниям
23 февраля 2025
Центр по использованию недр Узбекистана заявил, что информация о покупке 31 месторождения в Навои китайскими компаниями не соответствует действительности.
В феврале 2025 года через платформу E-auksion были проданы 31 участок золотых месторождений на общую сумму 25,1 млрд сумов. Однако, согласно закону "О недрах", разрешения на пользование участками недр могут получать только юридические лица и граждане Узбекистана, зарегистрированные в стране.
Победителями торгов стали 12 компаний, зарегистрированных в Узбекистане. В некоторых из них 100% учредителей являются гражданами страны, в среднем 70% владельцев - узбекистанцы. При этом ни одна компания, полностью принадлежащая иностранным гражданам, включая Китай, никогда не выигрывала аукционы на разработку месторождений.
Разрешения на использование участков выдаются сроком на три года и не предоставляют право собственности на землю. Лицензиаты имеют право только на добычу полезных ископаемых с поверхности и обязаны восстановить нарушенные в процессе работ земли. Кроме того, 70% работников на этих участках должны быть гражданами Узбекистана.
Власти подчеркнули, что добыча драгоценных металлов в этих районах ведется старательским методом, поскольку промышленная разработка здесь экономически нецелесообразна. Продажа таких земельных участков предпринимателям позволяет обеспечить прозрачность процесса, внедрение новых технологий и создание рабочих мест.
49,5% средств от реализации драгоценных металлов, добытых предпринимателями, поступает в местные бюджеты и направляется на развитие регионов.