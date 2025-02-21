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Актер из казахстанского фильма "Рэкетира" резко ответил на слухи о связи с сыном вора в законе из Кыргызстана
22:48 24.02.2025

Актер из "Рэкетира" резко ответил на слухи о связи с сыном вора в законе из Кыргызстана

21 февраля 2025

Актер Саят Исембаев, сыгравший в фильме "Рэкетир", опроверг информацию о том, что сын покойного криминального авторитета Камчы Кольбаева встречал казахстанскую делегацию, передает ИА "NewTimes.kz".

Видео с обращением Саята Исембаева появилось на его странице в Instagram в тот же день, когда стало известно о снятии фильма "Рэкетир 3" с проката в Кыргызстане. Актер подтвердил, что действительно встречался с сыном покойного криминального авторитета Камчы Кольбаева – Русланом, однако, по его словам, тот не встречал казахстанскую делегацию, а лишь был приглашенным гостем.

"Я всегда говорил и говорю, что уважаю кыргызский народ. Рахмет всем вам за взаимность. Хочу дать пояснения по ситуации вокруг нашего фильма. (…) Наш фильм не пропагандирует бандитизм. (…) Я читал разные версии, почему фильм сняли с проката в Кыргызстане. Одна из них – Руслан (сын вора в законе Камчы Кольбаева – прим.авт). Хочу с уверенностью сказать: Руслан не имеет отношения к нашему фильму. Он нас не встречал – он был моим гостем, я его пригласил", – говорит на видео Саят Исембаев.

На видео актер обратился к кыргызстанским журналистам, обвинив их в искажении информации, и призвал "правильно доносить наши мысли до народа и руководства страны". Он также выразил надежду, что фильм все-таки вернется в прокат в Кыргызстане.

Ситуация вокруг казахстанского фильма, режиссером которого стал Акан Сатаев, обострилась после появления в соцсетях видео, где сын покойного вора в законе Камчы Кольбаева сопровождает создателей картины на красной дорожке во время премьеры. Вскоре после этого фильм сняли с проката.

Создатели ленты извинились перед зрителями в Кыргызстане, однако официальные власти страны ситуацию никак не комментировали.

Источник - NewTimes.kz
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