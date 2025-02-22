Узбекистан и США обсуждают разработку критически важных минеральных ресурсов

22:50 24.02.2025

22.02.2025



Узбекистан и США обсуждают сотрудничество в сфере разработки критически важных минеральных ресурсов, а также внедрения американских технологий в области гражданской ядерной энергетики. Телефонный разговор провели госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов.



Согласно данным посольства США в Узбекистане, стороны обсудили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества, включая поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Узбекистана.



Рубио подчеркнул важность взаимодействия в рамках дипломатической платформы C5+1, направленной на укрепление мира и процветания в Центральной Азии. Он также поблагодарил Узбекистан за совместные усилия в борьбе с нелегальной миграцией и терроризмом.



Кроме того, стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере инвестиций, включая разработку критически важных минеральных ресурсов и внедрение американских технологий в области гражданской ядерной энергетики.



США выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства с Узбекистаном.