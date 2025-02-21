|"Я не ищу признания, я хочу передать знания". Камолуддину Абдуллаеву - 75 лет
22:56 24.02.2025
Нигина Аслонова, Asia-Plus
21.02.2025
Он не любит торжественные мероприятия, он любит работать, а юбилей встречает сегодня с сыном.
Сегодня известному таджикскому историку Камолуддину Абдуллаеву исполнилось 75 лет. В интервью "Азия-Плюс" ученый поделился размышлениями о своей научной деятельности, достижениями и планами на будущее.
Популяризация истории Таджикистана
Одной из главных задач Камолуддина Абдуллаева в последние годы стала популяризация истории. Он убежден, что важно не только проводить научные исследования, но и доступно доносить их до широкой аудитории.
"Я стараюсь писать статьи, которые будут интересны не только исследователям, но и простым людям. Моя цель - популяризировать исторические знания и делиться тем, что я накопил за годы работы", - отметил ученый.
По его мнению, академические статьи, несмотря на их значимость, часто не доходят до обычных читателей, в то время как его работы ориентированы именно на передачу знаний широкой аудитории, а не на карьерный рост.
Книги и публикации
Недавно в Турции было издано второе издание его книги "От Синьцзяня до Хорасана. Из истории среднеазиатской эмиграции XX века". Это значимое исследование, посвященное эмиграции жителей Средней Азии в советский период, продолжает тему расселения таджикских народов, их перемещений за пределы родины с древних времен до конца двадцатого века.
Книга затрагивает важные аспекты истории таджикских эмигрантов - от Синьцзяна до Хорасана.
Еще одной важной работой ученого является книга "Қиссаҳои пинҳони Таърихи Тоҷикон" ("Скрытые истории таджикского народа"), изданная в Праге. В ней собраны его статьи, которые получили положительные отклики.
Издание открывает малоизвестные страницы истории Таджикистана и предлагает новый взгляд на ключевые события и личности. Книга уже стала популярной и часто используется в качестве учебного пособия.
Книга "Қиссаҳои пинҳони Таърихи Тоҷикон" в подарок послу США в Таджикистане
Абдуллаев надеется, что это издание окажет значительное влияние на преподавание истории, так как затрагивает важнейшие моменты как для науки, так и для образования.
Камолуддин Абдуллаев гордится своими работами, изданными за рубежом. Одним из таких проектов является энциклопедия "Historical Dictionary of Tajikistan" (Исторический словарь Таджикистана), выпущенная международным издательством в США и Франции.
Это собрание кратких статей о ключевых событиях и персоналиях в истории Таджикистана, которое было издано с 2002 по 2019 год и хранится в крупнейших библиотеках мира.
Издание продолжает оставаться важным источником для исследователей, изучающих историю Таджикистана.
Абдуллаев также отмечает, что его арсенал пополнился многочисленными статьями на английском языке, хотя в последние годы он ориентируется на публикации на русском и таджикском языках.
Тем не менее, ученый не исключает возможности возвращения к написанию на английском.
Историк также отметил, что активно занимался исследованием таджикского мирного процесса и гражданской войны, поскольку не мог оставаться равнодушным к происходящему в стране.
Он переживал эти события вместе с таджикским народом, что нашло отражение в его научных публикациях.
Одной из ключевых работ стал сборник, изданный в Лондоне под названием "Политика компромисса", в котором Абдуллаев выступал не только как автор, но и как редактор. Этот сборник, в котором участвовали различные стороны конфликта, стал важным вкладом в анализ и понимание мирного урегулирования в Таджикистане.
Как отметил ученый, эта работа принесла ему большую пользу и получила широкое распространение.
Преподавание в США
Преподавание в США стало важным этапом жизни Камолуддина Абдуллаева.
Он работал в Университете штата Огайо (Ohio State University), втором по величине университете Америки, а также преподавал в ряде других учебных заведений, включая Йельский университет.
Абдуллаев читал курсы по международным отношениям и истории, и гордится тем, что поддерживает связь со своими студентами, многие из которых добились значительных успехов в своей карьере. Он подчеркивает их умственные способности и стремление двигаться вперед.
Кроме того, у Абдуллаева был небольшой опыт преподавания в Таджикско-Славянском университете в Душанбе, но по неизвестным причинам эта работа была прекращена. В настоящее время ученый сосредоточен на написании новых материалов и продолжении научной работы.
Планы на будущее
Камолуддин Абдуллаев в интервью поделился, что у него есть задумки на будущее, однако он подчеркивает, что не стоит разглашать свои планы заранее, так как не всегда можно быть уверенным в их реализации.
Вместо этого ученый уверенно заявляет, что продолжит заниматься тем, что выбрал для себя много лет назад - популяризацией исторических знаний.
Несмотря на отсутствие сотрудничества с научными центрами Таджикистана, он продолжает идти своим путем. Его главная цель – "не получить признание, а донести знания об истории и сделать их доступными для широкой аудитории, используя простой и понятный язык".
История, по его мнению, не только важна для воспитания, но и является интересным предметом для изучения.
Юбилей и работа без торжеств
Когда Камолуддина Абдуллаева спросили, как он отмечает свой юбилей, он ответил, что не является любителем торжественных мероприятий. Его карьера развивалась так, что с 1995 года он работает как независимый исследователь, не связанный с какой-либо академической институцией.
Он также отметил, что в данный момент находится в гостях у сына в Америке.
Абдуллаев говорит, что продолжит работать и надеется, что его труд будет полезен будущим поколениям.
ДОСЬЕ "АЗИЯ-ПЛЮС"
Камолуддин Наджмудинович Абдуллаев родился 21 февраля 1950 года. Историком на протяжении более 30 лет изучает и преподает современную историю Центральной Азии, в первую очередь, Таджикистана.
С 1992 года работает как независимый эксперт и консультант международных НПО и научно-исследовательских организаций, занимающихся строительством гражданского общества, образованием и разрешением конфликтов в Центральной Азии.
С 1994 года - активный участник обменных программ США в области истории и социальных наук. Автор и соавтор 9 книг на русском и английском языках и более 40 статей.