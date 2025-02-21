 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 24.02.2025
23:15  Индекс плова и рост цен в странах Центральной Азии
23:11  Посол Монголии в Беларуси: есть горький урок для человечества - без языка нация погибает
23:02  Беспрецедентный рост. В 2024 году из Китая в Узбекистан въехало 74,3 тыс туристов
22:59  Минкультуры Кыргызстана встало на защиту национальных орнаментов, которые присвоила бизнесвумен из России
22:56  "Я не ищу признания, я хочу передать знания". Камолуддину Абдуллаеву - 75 лет
22:50  Узбекистан и США обсуждают разработку критически важных минеральных ресурсов
22:48  Актер из казахстанского фильма "Рэкетира" резко ответил на слухи о связи с сыном вора в законе из Кыргызстана

22:40  Центр по использованию недр Узбекистана опроверг продажу месторождений в Навои китайским компаниям
21:56  В Афганистане возобновила вещание женская радиостанция Радио Бегум
20:44  Трамп собрался закрыть использующуюся для поставок оружия ВСУ базу в Греции
18:04  В странах Центральной Азии приходит в негодность ирригационная система, созданная СССР
17:55  Центральная Азия расширяет сотрудничество по устойчивому использованию общих рек
17:49  Китай экспериментирует с семенами кормовых трав, побывавшими на обратной стороне Луне
16:46  Верховный суд Узбекистана отменил решения об аресте сотрудников Алламжонова
15:00  S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана, прогноз стабильный
14:28  Поляки-интеллектуалы о названии "Украина", - Павел Густерин
14:18  Талибы договорились c Узбекистаном построить ж/д из Хайратона в Герат
14:09  Невеста как товар или Культ целомудрия женщин
14:00  Кыргызстан. Первому замминистра обороны Эрлису Тердикбаеву объявлен выговор
13:55  Таджикистан. Таяние ледников может привести к катастрофическим последствиям
13:51  Кыргызстан-Казахстан: новые этапы и возможности. К визиту в РК премьера КР Адылбека Касымалиева
13:09  Председатель Службы госбезопасности Узбекистана Баходир Курбанов стал президентом Ассоциации футбола
13:07  Назначения и отставки в Кыргызстане
13:04  Узбекистан. Состоялось заседание Совета безопасности, посвященное вопросам укрепления безопасности и обороны
07:11  Рейтер: Маск продолжает потрошить USAID - важнейший инструмент "мягкой силы" для завоевания влияния за рубежом
06:14  Зачем же стены ломать? Как голосует Германия спустя 35 лет после объединения (карта)
00:42  Контрреволюция Трампа: аккуратно организованный хаос, - Кристиан Уайтон
00:26  В Узбекистане на фондовой бирже „Тошкент" создадут экспериментальную площадку для торговли акциями нерезидентов
00:05  Представители РФ и США дали старт диалогу по урегулированию украинского конфликта – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 23.02.2025
23:14  Шесть лет нацпроекту "Производительность труда" и поток мигрантов в Россию, - Валентин Катасонов
22:57  Кормушка низкоуглеродных инициатив. США отдают Китаю лидерство в климатической повестке
22:32  Зеленский отказался признавать долг перед США: "мы договаривались с Байденом, что это грант"!
21:41  Выборы в Германии. Шольц признал поражение социал-демократов
19:50  Российская дипмиссия возложила цветы к мемориалам защитникам Отечества на Русском кладбище в Тегеране
17:26  Духовное управление мусульман Кыргызстана определило размер фитр-садака и разъяснило порядок выплаты зекета
17:05  Официальная церемония похорон Сейеда Хасана Насруллы в Бейруте (видео)
16:58  В Китае на мемориале советским и монгольским воинам почтили память павших в боях с японскими захватчиками
16:41  Автопробег с российскими флагами, георгиевскими лентами и машинами с литерами Z прошел в Сиднее
16:10  Валентин Катасонов: Маск получил задание от Трампа начать "раскопки" по помощи Украине. Кто следующий?
16:05  Премьер Кобахидзе: Грузия предотвратила открытие второго фронта против России
15:54  Российский рубль ждут новые проблемы. Никаких фундаментальных факторов для его укрепления нет, - Ольга Самофалова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
"Я не ищу признания, я хочу передать знания". Камолуддину Абдуллаеву - 75 лет
22:56 24.02.2025

Нигина Аслонова, Asia-Plus
21.02.2025

Он не любит торжественные мероприятия, он любит работать, а юбилей встречает сегодня с сыном.

Сегодня известному таджикскому историку Камолуддину Абдуллаеву исполнилось 75 лет. В интервью "Азия-Плюс" ученый поделился размышлениями о своей научной деятельности, достижениями и планами на будущее.



Популяризация истории Таджикистана

Одной из главных задач Камолуддина Абдуллаева в последние годы стала популяризация истории. Он убежден, что важно не только проводить научные исследования, но и доступно доносить их до широкой аудитории.

"Я стараюсь писать статьи, которые будут интересны не только исследователям, но и простым людям. Моя цель - популяризировать исторические знания и делиться тем, что я накопил за годы работы", - отметил ученый.

По его мнению, академические статьи, несмотря на их значимость, часто не доходят до обычных читателей, в то время как его работы ориентированы именно на передачу знаний широкой аудитории, а не на карьерный рост.

Книги и публикации

Недавно в Турции было издано второе издание его книги "От Синьцзяня до Хорасана. Из истории среднеазиатской эмиграции XX века". Это значимое исследование, посвященное эмиграции жителей Средней Азии в советский период, продолжает тему расселения таджикских народов, их перемещений за пределы родины с древних времен до конца двадцатого века.

Книга затрагивает важные аспекты истории таджикских эмигрантов - от Синьцзяна до Хорасана.

Еще одной важной работой ученого является книга "Қиссаҳои пинҳони Таърихи Тоҷикон" ("Скрытые истории таджикского народа"), изданная в Праге. В ней собраны его статьи, которые получили положительные отклики.

Издание открывает малоизвестные страницы истории Таджикистана и предлагает новый взгляд на ключевые события и личности. Книга уже стала популярной и часто используется в качестве учебного пособия.

Книга "Қиссаҳои пинҳони Таърихи Тоҷикон" в подарок послу США в Таджикистане

Абдуллаев надеется, что это издание окажет значительное влияние на преподавание истории, так как затрагивает важнейшие моменты как для науки, так и для образования.

Камолуддин Абдуллаев гордится своими работами, изданными за рубежом. Одним из таких проектов является энциклопедия "Historical Dictionary of Tajikistan" (Исторический словарь Таджикистана), выпущенная международным издательством в США и Франции.

Это собрание кратких статей о ключевых событиях и персоналиях в истории Таджикистана, которое было издано с 2002 по 2019 год и хранится в крупнейших библиотеках мира.

Издание продолжает оставаться важным источником для исследователей, изучающих историю Таджикистана.

Абдуллаев также отмечает, что его арсенал пополнился многочисленными статьями на английском языке, хотя в последние годы он ориентируется на публикации на русском и таджикском языках.

Тем не менее, ученый не исключает возможности возвращения к написанию на английском.

Историк также отметил, что активно занимался исследованием таджикского мирного процесса и гражданской войны, поскольку не мог оставаться равнодушным к происходящему в стране.

Он переживал эти события вместе с таджикским народом, что нашло отражение в его научных публикациях.

Одной из ключевых работ стал сборник, изданный в Лондоне под названием "Политика компромисса", в котором Абдуллаев выступал не только как автор, но и как редактор. Этот сборник, в котором участвовали различные стороны конфликта, стал важным вкладом в анализ и понимание мирного урегулирования в Таджикистане.

Как отметил ученый, эта работа принесла ему большую пользу и получила широкое распространение.

Преподавание в США

Преподавание в США стало важным этапом жизни Камолуддина Абдуллаева.

Он работал в Университете штата Огайо (Ohio State University), втором по величине университете Америки, а также преподавал в ряде других учебных заведений, включая Йельский университет.

Абдуллаев читал курсы по международным отношениям и истории, и гордится тем, что поддерживает связь со своими студентами, многие из которых добились значительных успехов в своей карьере. Он подчеркивает их умственные способности и стремление двигаться вперед.

Кроме того, у Абдуллаева был небольшой опыт преподавания в Таджикско-Славянском университете в Душанбе, но по неизвестным причинам эта работа была прекращена. В настоящее время ученый сосредоточен на написании новых материалов и продолжении научной работы.

Планы на будущее

Камолуддин Абдуллаев в интервью поделился, что у него есть задумки на будущее, однако он подчеркивает, что не стоит разглашать свои планы заранее, так как не всегда можно быть уверенным в их реализации.

Вместо этого ученый уверенно заявляет, что продолжит заниматься тем, что выбрал для себя много лет назад - популяризацией исторических знаний.

Несмотря на отсутствие сотрудничества с научными центрами Таджикистана, он продолжает идти своим путем. Его главная цель – "не получить признание, а донести знания об истории и сделать их доступными для широкой аудитории, используя простой и понятный язык".

История, по его мнению, не только важна для воспитания, но и является интересным предметом для изучения.

Юбилей и работа без торжеств

Когда Камолуддина Абдуллаева спросили, как он отмечает свой юбилей, он ответил, что не является любителем торжественных мероприятий. Его карьера развивалась так, что с 1995 года он работает как независимый исследователь, не связанный с какой-либо академической институцией.

Он также отметил, что в данный момент находится в гостях у сына в Америке.

Абдуллаев говорит, что продолжит работать и надеется, что его труд будет полезен будущим поколениям.

ДОСЬЕ "АЗИЯ-ПЛЮС"

Камолуддин Наджмудинович Абдуллаев родился 21 февраля 1950 года. Историком на протяжении более 30 лет изучает и преподает современную историю Центральной Азии, в первую очередь, Таджикистана.

С 1992 года работает как независимый эксперт и консультант международных НПО и научно-исследовательских организаций, занимающихся строительством гражданского общества, образованием и разрешением конфликтов в Центральной Азии.

С 1994 года - активный участник обменных программ США в области истории и социальных наук. Автор и соавтор 9 книг на русском и английском языках и более 40 статей.

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1740426960


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 13 февраля 2025 года №781
- По поручению Президента Правительством будут усилены требования по обеспечению промышленной безопасности
- Олжас Бектенов обсудил с представителями международного бизнес-сообщества вопросы улучшения инвестиционного климата
- Годовщина правительства Бектенова
- Кадровые перестановки
- Бюджет Казахстана в кризисе: где деньги, если страна богата?
- Канат Бозумбаев и Серик Жумангарин провели встречу с представителями Инвестиционного банка Омана
- Расширенное заседание коллегии Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
- В 2025 году будут запущены 3 новых казахстанско-китайских терминала
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  