"Я не ищу признания, я хочу передать знания". Камолуддину Абдуллаеву - 75 лет

22:56 24.02.2025

Нигина Аслонова, Asia-Plus

21.02.2025



Он не любит торжественные мероприятия, он любит работать, а юбилей встречает сегодня с сыном.



Сегодня известному таджикскому историку Камолуддину Абдуллаеву исполнилось 75 лет. В интервью "Азия-Плюс" ученый поделился размышлениями о своей научной деятельности, достижениями и планами на будущее.



