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Минкультуры Кыргызстана встало на защиту национальных орнаментов, которые присвоила бизнесвумен из России
22:59 24.02.2025

21 февраля 2025

Назгуль Жарбулова
Старший корреспондент отдела General News

Бренд Yaka украл орнаменты

Национальные узоры нельзя уничтожать, фальсифицировать и искажать - Минкультуры

В Кыргызстане отреагировали на скандал с российским брендом Yaka, который обвинили в культурной апроприации и присвоении кыргызских орнаментов. Минкульт потребовал использовать узоры с соблюдением этики и не искажать их смысл.

Министерство культуры КР прокомментировало скандал вокруг российского бренда Yaka. Его основательница Анна Обыденова использует кыргызские национальные узоры и орнаменты для своих коллекций одежды.

"В последнее время наблюдается тревожная тенденция, связанная с коммерческим использованием национальных узоров и символов, которые являются неотъемлемой частью историко-культурного наследия Кыргызстана. Согласно законодательству, национальные узоры как элементы прикладного искусства и этнологические материалы являются объектами историко-культурного наследия", - говорится в заявлении Минкульта.

Чиновники подчеркнули, что национальные узоры нельзя уничтожать, фальсифицировать и искажать. Они призвали бизнесменов и обычных граждан уважать историко-культурное наследие Кыргызстана.

"Использование национальных узоров в коммерческих целях должно осуществляться с соблюдением этических принципов, норм национального законодательства, международных стандартов защиты культурного наследия, а также с учетом мнения экспертного сообщества. Минкультуры продолжит работу по усилению мер защиты национального культурного наследия", - резюмировали в ведомстве.

В Кыргызстане разгорелся скандал вокруг российской марки этно-одежды Yaka, которая использует традиционные кыргызские узоры и заявляет о своих исключительных авторских правах. Kursiv LifeStyle рассказывал, как кыргызы борются с культурной апроприацией.

Источник - kursiv.media
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