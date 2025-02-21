Минкультуры Кыргызстана встало на защиту национальных орнаментов, которые присвоила бизнесвумен из России

22:59 24.02.2025

21 февраля 2025



Назгуль Жарбулова

Старший корреспондент отдела General News



Бренд Yaka украл орнаменты



Национальные узоры нельзя уничтожать, фальсифицировать и искажать - Минкультуры



В Кыргызстане отреагировали на скандал с российским брендом Yaka, который обвинили в культурной апроприации и присвоении кыргызских орнаментов. Минкульт потребовал использовать узоры с соблюдением этики и не искажать их смысл.



Министерство культуры КР прокомментировало скандал вокруг российского бренда Yaka. Его основательница Анна Обыденова использует кыргызские национальные узоры и орнаменты для своих коллекций одежды.



"В последнее время наблюдается тревожная тенденция, связанная с коммерческим использованием национальных узоров и символов, которые являются неотъемлемой частью историко-культурного наследия Кыргызстана. Согласно законодательству, национальные узоры как элементы прикладного искусства и этнологические материалы являются объектами историко-культурного наследия", - говорится в заявлении Минкульта.



Чиновники подчеркнули, что национальные узоры нельзя уничтожать, фальсифицировать и искажать. Они призвали бизнесменов и обычных граждан уважать историко-культурное наследие Кыргызстана.



"Использование национальных узоров в коммерческих целях должно осуществляться с соблюдением этических принципов, норм национального законодательства, международных стандартов защиты культурного наследия, а также с учетом мнения экспертного сообщества. Минкультуры продолжит работу по усилению мер защиты национального культурного наследия", - резюмировали в ведомстве.



В Кыргызстане разгорелся скандал вокруг российской марки этно-одежды Yaka, которая использует традиционные кыргызские узоры и заявляет о своих исключительных авторских правах. Kursiv LifeStyle рассказывал, как кыргызы борются с культурной апроприацией.