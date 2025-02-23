Посол Монголии в Беларуси: есть горький урок для человечества - без языка нация погибает

23:11 24.02.2025

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно прославлять самобытность и колорит богатейшей культуры Беларуси. Это отметил корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Республике Беларусь Батсух Баярсайхан 21 февраля во время торжественного мероприятия по случаю Международного дня родного языка в Доме радио.



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"Считаю, что обязанностью каждого из нас является защита, сохранение и развитие родного языка, что является гарантией национальной безопасности, независимости, целостности и единства. Есть горький урок для человечества: без языка нация погибает", - подчеркнул дипломат.



Он обратил внимание, что в Монголии 1 сентября каждого года торжественно отмечается День родного языка.



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"В рамках нашего сотрудничества с Республикой Беларусь по инициативе посольства Монголии планируется официальный перевод и печать текста Конституции Республики Беларусь на монгольский язык в целях ознакомления правовых экспертов и общественности нашей страны с особенностями и лучшими достижениями белорусского Основного закона и его эффективностью в решении общественно значимых проблем", - рассказал Батсух Баярсайхан.



Он также отметил: "В этом году также планируем организовать перевод знаменитой книги "Сокровенное сказание монголов" на белорусский язык и провести презентацию с участием белорусских ученых и экспертов в Беларуси. Это бесценный источник по истории, языку и культуре монголов, а также ведущее и уникальное литературное произведение".



"Позвольте поздравить белорусский народ с Днем родного языка и искренне пожелать всем сердцем и душой всегда любить свою страну, гордиться родным языком и прославлять самобытность и колорит богатейшей культуры Беларуси", - пожелал посол Монголии.