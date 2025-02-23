Индекс плова и рост цен в странах Центральной Азии

23:15 24.02.2025 $2,5 за порцию и выше.



В какой республике региона плов-тур получился бы наиболее выгодным?



В Узбекистане с 2020 года составляют "Индекс плова", или Pilav Indexi, который служит наглядным показателем инфляции. Его ввели по аналогии с другими известными продуктовыми рейтингами вроде индекса Биг Мака, оливье, борща, пиццы и даже хачапури.



Госкомстат Узбекистана для расчета этого показателя использует среднюю стоимость порции или килограмма этого блюда.



Как мог бы выглядеть Pilav Indexi, если его подсчитывали бы и в других странах Центральной Азии, и в какой из республик региона плов-тур получился бы наиболее выгодным?



"Индекс плова" дает возможность отследить изменение цен на такие базовые продукты, как мясо говядины, растительное масло и овощи. В Узбекистане индекс высчитывают с учетом цен специализированных "Центров плова", где подают только это блюдо.







В столице дороже всего



В Узбекистане, где индекс плова определяют в 13 регионах и Ташкенте, этот экономический индикатор ожидаемо выше всего в столице.



По данным Госкомстата, в декабре 2024 года средняя стоимость порции плова в этом городе достигла 35 тысяч 744 сумов, или примерно 2,77 доллара. Годом ранее цена составляла 29 тысяч 667 сумов, что по курсу того времени равнялось 2,4 долларам.



Как и годом ранее, дешевле всего плов стоит в Наманганской области в южной части страны, где цена порции за год выросла незначительно – с 20 тысяч сумов до 22 тысяч 201 сума, то есть стоит 1,72 доллара.



На условные 10 долларов в Ташкенте вы купите примерно 3,5 порции плова, в Наманганской области – почти 6 порций. Кстати, в большинстве заведений Узбекистана к этому блюду зачастую бесплатно подадут лепешку, чай или шакароб.



Один из поваров знаменитого центра плова Besh Qozon у Ташкентской телебашни рассказал, что стоимость блюда за год кардинально не изменилась.



"Сейчас цена за порцию плова 38 тысяч сумов. Год назад было 34 тысячи. Цены на продукты остались почти такими же. Если и были изменения в прошлом году, то только в лучшую сторону", – поделился он.



Название центра переводится как "Пять казанов" и плов здесь действительно готовят в промышленных масштабах – казаны вмещают до 500 килограммов готового блюда, а в меню имеется несколько видов плова, которые отличаются друг от друга некоторыми ингредиентами при одинаковой стоимости.



Необычные составы и плов в коробочке



В Казахстане специализированных центров плова нет, хотя точки общепита с таким названием, или, к примеру, "Центр лагмана и плова", или "Центр плова и шашлыка" в Астане и Алматы найти можно.



Цена за порцию стартует с 1700 тенге – это примерно 3,24 доллара. Но в среднем за тарелку плова предстоит отдать 2000-2500 тенге (3,82-4,77 доллара) или выше, если хочется отведать более экзотические варианты – с грибами, гранатом, ананасом или мятой.



В столице Казахстана и его крупнейшем городе Алматы на 10 долларов удастся купить 2-3 порции плова. Его можно приобрести и в коробочке – такой формат распространен в городах страны, но клиенты относят такой продукт, скорее, к категории фаст-фуда и отзывы сильно разнятся.



Стоимость популярного блюда в ближайшее время может вырасти. Как признались "Азаттыку" владельцы одного из сервисов по доставке плова, это связано с увеличившимися расходами на некоторые продукты питания и коммунальные услуги.



"Пока мы держим старые цены: килограмм плова за 3800-6000 тенге (7,16-11,31 долларов). После повышения, возможно, будет спад (клиентов). Сейчас он тоже есть, но это сезонное явление, в январе всегда наступает небольшое затишье", – отметил собеседник редакции.



На юге вкуснее и дешевле



В столице Кыргызстана можно найти несколько заведений, которые специализируются только на плове. Его здесь чаще всего покупают не мелкими порциями, а килограммами.



В кафе и ресторанах Бишкека тарелка плова обойдется примерно в 250-300 сомов, что по нынешнему курсу составляет 2,87-3,45 доллара.



Чуть дешевле он будет стоить в Оше – южной столице Кыргызстана, расположенной практически в сердце Ферганской долины.



Считается, что именно в этой части страны можно отведать самый вкусный плов и тоже в разных интерпретациях, например, с картофелем. 200 сомов, то есть 2,30 доллара, будет достаточно для того, чтобы купить порцию плова в любой точке общепита Оша среднего ценового сегмента.



Таким образом, в Кыргызстане 10 долларов хватит на 3-4 порции готового плова. Ряд заведений, как и в Узбекистане, подают к этому блюду бесплатные добавки, боорсоки, чай или салат, например, из зеленой редьки.



На юге страны также распространена практика, когда на торжествах плов готовят специально приглашенные повара.



Дильмурод из Баткенской области – один из них. По его словам, увеличение стоимости ингредиентов плова стало особенно заметно в последние годы.



"Продукты подорожали почти в 2-4 раза – начиная от соли и заканчивая мясом. Для плова я стараюсь использовать рис 3-4-годичной давности, то есть выдержанный, тогда плов вкуснее. Если раньше я покупал его по 180 сомов (2,06 доллара) за килограмм, то теперь он стоит 400 сомов (4,57 доллара).



Все продукты я готовлю за день до мероприятия, так как начинаю готовить в 3-4 утра, чтобы в 8 плов уже можно было раздавать гостям. Когда мы заранее садимся составлять список с организаторами, расписываем количество и цены, я вижу, как у некоторых волосы дыбом встают от этих цифр. На небольшие компании уходит по 10-15 килограммов риса, а на тои нужно где-то 100-120 килограммов", – говорит он.



Лимоны и душанбинский плов



В столице Таджикистана можно найти любые разновидности плова – начиная от ташкентского, который готовят приглашенные повара из Узбекистана, заканчивая пловом по-афгански.



Одно из заведений предлагает свой вариант этого блюда под названием "Душанбинский плов", добавляя туда миндаль. Большинство плов-хаусов подают к этому блюду кусочки лимона.



В центральной части страны для плова выбирают в основном крупнозернистые сорта риса, и готовят его часто на миксе подсолнечного и льняного масла. Некоторые заведения подают к блюду небольшое количество говяжьего бульона.



В среднем порция плова в Душанбе обойдется в 40-50 сомони (3,67-4,58 доллара), то есть на 10 долларов тут можно будет купить 2-2,5 тарелки этого блюда.



Ситуация в Туркменистане



Если судить по данным на страницах ашхабадских ресторанов в соцсетях, порция готового плова в столице Туркменистана обойдется в сумму от 15 до 30 манатов (4,28-8,56 долларов) в зависимости от класса заведения.



Издание Progres Оnline, которое публикует информацию о стране на двух языках, английском и русском, с 2020 года ежемесячно рассчитывает Palaw Index, беря за основу стоимость говядины, риса, масла, моркови, лука и муки. Включение последнего продукта в этот индекс объясняют тем, что в Туркменистане почти при каждом приеме пищи присутствует чорек – национальное хлебное изделие.



В ноябре прошлого года ресурс сообщал о резком росте цен на морковь и схожем значительном удешевлении риса. Palaw Index издания в итоге составил 64,5 маната (18,41 долларов) за порцию для семьи из 4 человек.



Насколько данные соответствуют действительности, неизвестно. Туркменистан остается одной из самых закрытых стран мира. Государство осуществляет жесткий административный контроль над значительной частью экономики, не публикует официальные цифры относительно уровня инфляции и прожиточного минимума и не оперирует понятием "потребительская корзина".



Всемирный банк и Международный валютный фонд не принимают для анализа статистические данные, которые предоставляет туркменское правительство. МВФ отказался от этой информации в 2021 году.



По данным Азатлыка, в стране на протяжении нескольких лет наблюдается дефицит продовольствия. В начале это года, сообщает редакция, в Туркменистане вновь резко повысились цены на продукты, в некоторых регионах – в два-три раза.



Плов как зеркало экономики



Стоимость одного блюда, конечно, не может служить полноценным индикатором благосостояния населения. Кроме того, на конечную цену продукта влияет и множество других факторов: стоимость энергоресурсов, зарплаты, налоговый режим, комиссия заведений.



Но исходя из представленной подборки, на одну и ту же сумму больше всего плова можно будет приобрести в Узбекистане и Кыргызстане (в зависимости от города), а наименее выгодной будет трапеза в Казахстане и Таджикистане (в Туркменистане оценивать социоэкономические показатели объективно не представляется возможным).



"Индекс плова" учитывает традиционный состав, где в качестве добавок присутствуют нут и изюм.



Между тем почти в любом заведении Центральной Азии можно будет найти к нему такие добавки, как перепелиные яйца, казы, чучук, айва, чеснок, долма и многое другое.



В целом, согласно обновленному недавно сервису Numbeo, среди стран Центральной Азии продуктовый индекс (стоимость продовольственных товаров) в 2025 году был выше всего в Алматы, за ним следуют Бишкек и Астана. В столице Узбекистана Ташкенте продукты дешевле, чем в этих трех городах.



В 2025 году международные финансовые институты прогнозируют неравномерный рост инфляции в странах региона.



По оценкам Азиатского банка развития, в Казахстане к апрелю показатель может достичь 6,3%, что почти на 2% ниже, чем в тот же период в прошлом году. В Кыргызстане банк ожидает рост на 6,5%, что на процент ниже, чем в апреле 2024-го; в Таджикистане – 5,5% (6,5% – в апреле 2024-го); в Туркменистане – на 8%, что равнозначно показателю в прошлом году, и на 10% в Узбекистане, что на 0,5 выше апрельского показателя прошлого года. Источник - Азия-Плюс

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