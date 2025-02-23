ВС РФ готовятся блокировать ядро группировки ВСУ "Хортица" – итоговая сводка Readovka за 24 февраля

00:39 25.02.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 24 февраля в разрезе СВО. Русские войска наступают широким фронтом по двум направлениям, чтобы блокировать ядро группировки "Хортица". На Украине началась операция по срыву переговоров между РФ и США.



Ловушка-река



