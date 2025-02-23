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ВС РФ готовятся блокировать ядро группировки ВСУ "Хортица" – итоговая сводка Readovka за 24 февраля
00:39 25.02.2025

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 24 февраля в разрезе СВО. Русские войска наступают широким фронтом по двум направлениям, чтобы блокировать ядро группировки "Хортица". На Украине началась операция по срыву переговоров между РФ и США.

Ловушка-река



ВС РФ успешно ведут наступление широким фронтом от Великой Новоселки. Продвижение осуществляется на всей площади между реками Мокрые Ялы и Вороная. Цель наших войск очевидна. С установлением контроля над излучиной реки Волчья они смогут запереть части оперативной группировки ВСУ "Хортица" в междуречье Мокрых Ял и Волчьей.

Местность в описываемом секторе Южно-Донбасского направления изобилует небольшими реками, благодаря которым наши подразделения имеют возможность извлекать максимальную выгоду из ситуации. Первым подобным преимуществом является то, что русла Вороной и Мокрых Ял максимально затрудняют неприятелю какое-либо противодействие наступлению ВС РФ путем фланговых контрударов. Кроме того, учитывая стандартную схему принятия решений украинским командованием, угроза изоляции крупных сил из состава ОГ "Хортица", по всей видимости, будет проигнорирована. Это в перспективе будет стоить Киеву боеспособности потенциальных "окруженцев" со всеми вытекающими для соседствующих с ними украинских группировок.

Наступление между реками Мокрые Ялы и Вороная сформирует южный рубеж перспективного "котла", в котором окажутся войска незалежной, а что будет формировать северный? Этот вопрос решается подразделениями ВС РФ, наступающими от Андреевки, Серебряного и Новоелизаветовки. Конечная цель на данном участке атаки – село Новопавловка. Его взятие приведет к тому, что ВСУ будут заперты.

Единственный вариант, при котором украинские войска смогут избежать катастрофы – немедленный отход за излучину Волчьей с последующим использованием ее берега для обороны. Однако в незалежной исходят из принципа "удерживать, чтобы удерживать". Более того, командующий ОГ "Хортица" Драпатый, возглавляющий также и сухопутные войска ВСУ, не ослушается приказа Киева. Специально для того, чтобы "Хортица" держалась, из состава ОГ "Таврия" были выделены подкрепления. Но, как показывает развивающаяся обстановка, погоду они не сделали.

Сорвать переговоры

Украина начала информационную кампанию по дискредитации диалога РФ и США, направленного на окончание текущего конфликта. Вице-премьер страны Стефанишина выступила в Раде, где заявила о якобы готовности Киева принять условия Вашингтона по разработке недр незалежной.

"Мы надеемся, что лидеры США и Украины смогут подписать и утвердить его в Вашингтоне как можно быстрее", – сказала политик на заседании местного парламента.

Очень странная ситуация, когда Зеленский с пеной у рта заявлял, что не подпишет договор, который сделает украинцев до правнуков должниками США. Стоит предположить, что это последняя попытка хозяина Банковой изменить расстановку сил на дипломатическом поле. Главная его задача – всеми правдами и неправдами выбить аудиенцию у Трампа. Затем – на личной встрече благодаря "актерскому мастерству" вернуть главного спонсора Украины за "общезападный стол". Это позволило бы восстановить прежнюю ситуацию времен президентства Байдена. А фактическая готовность или неготовность Украины подписывать документ по недрам в таком ключе становится вопросом вторичным.

"Сроку тебе до сей поры"

Прошедшее голосование в украинском парламенте касательно продления полномочий Зеленского – серьезный показатель. Президенту незалежной не удалось собрать 226 необходимых голосов даже в условиях, когда у его партии "Слуга народа" большинство мандатов в Раде – 238 (де-факто 232, некоторые были лишены полномочий). "За" проголосовало 218 депутатов. Это прежде помогало Банковой протаскивать нужные законопроекты. Сейчас механизм дал осечку, причем в крайне щепетильный и очень важный момент – во время проведения в Киеве саммита с присутствием лидеров ЕС. Он должен был стать тем самым "переломным моментом".

Это событие показало, что Зеленский "смещается" своими же людьми. "Партия слуг" отлично знала степень важности для своего шефа данного голосования и допустила унизительный для него результат. Трудно сказать, что подвело Зеленского конкретно в этом случае. Но действия украинского президента уже неоднократно вызывали сильное недовольство в рядах его же партии. Сейчас оно в определенном роде прозвучало "смертельным выстрелом" для политических перспектив Зеленского.

Это означает для него следующее. После окончания срока действия военного положения – 9 мая 2025 года – Зеленский обязан покинуть пост. А продление военного положения на Украине ему не поможет.

Таким образом, у Зеленского осталось очень мало времени на попытку "перевернуть игру". В этой связи заявление вице-премьера Стефанишиной о его желании подписать в Вашингтоне договор о недрах – последний шанс для пока еще лидера незалежной.

Накануне, 23 февраля, редакция подвела итоги недели. Главным событием прошедшего периода стали переговоры США и России, которые предстали стартом для урегулирования конфликта на Украине.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1740433140


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