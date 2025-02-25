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ЦА: об изгибах образовательной политики и восприятии национальной истории, - Рустам Масалиев
00:44 25.02.2025

ЦА: об изгибах образовательной политики и восприятии национальной истории

25.02.2025 | Рустам МАСАЛИЕВ

Наконец-то в противовес постоянно выходящим в Центральной Азии учебным пособиям и разного рода "популярной" литературе, повествующим о так называемой русской колонизации, в Ташкенте 19 февраля в рамках исследования, основывающегося на реальных событиях и документах российско-узбекистанской истории, представили книгу Ю.С. Флыгина "Российские дипломаты-туркестановеды".

Напомним, что в последнее время с подачи коллективного Запада в ЦА активно издаются учебники, имеющие допуск или рекомендацию местных министерств образования, по которым мучают, а не учат детей.

Например, фактически большая часть пособия по истории Казахстана XVIII-XIX веков для школьников 7-8 классов, авторами которого являются З.Е. Кабульдинов со товарищи, посвящена описанию "военной колонизации" страны, которая якобы проводилась царским правительством России. На страницах книги постоянно утверждается, что российские власти хотели превратить казахские земли в колонию. В учебнике истории для 10-х классов политика Российской империи в отношении Казахстана характеризуется как "территориальная экспансия", "протекторат" и "колониальная политика", а для наглядного примера приводится переселенческая политика премьера Петра Столыпина, которая, по оценке авторов, "привела к социальным конфликтам и народным восстаниям".

В казахстанских учебниках истории для вузов политика Российской империи также называется агрессивной и нацеленной на колонизацию страны. При этом используются такие тезисы, как "Россия не поддержала казахов в борьбе с джунгарами; приняв российское подданство, казахи потеряли государственность; при советской власти само существование казахской нации стало проблемой; Советский Казахстан был экономически зависим от метрополии и не имел широких прав; Александр Солженицын в своем эссе "Как нам обустроить Россию?" писал, что Казахстан – это искусственное образование".

Многие местные эксперты в своих измышлениях заходят еще дальше, утверждая, что сейчас важно пройти процесс деколонизации сознания, и отмечая, что "у нас в головах очень много рухляди, оставшейся со времен тоталитарного управления сознанием и жизнью личности, в том числе – осколочность родного языка... Глубинные, материнские пласты русского языка не работают, когда нужно рассказать о странствиях твоей казахской души".

Но такого рода оценки распространены не только в образовательной сфере Казахстана. По степени русофобии формулировок в учебных пособиях по истории узбекистанские авторы умудрилась переплюнуть не только вышеупомянутых казахов, но и даже иных представителей "незалэжной".

Те, напомним, без зазрения совести вещают о том, что "жесточайшим испытанием для украинского народа стала Вторая мировая война (1939-1945). Украинцы оказались в самом пекле столкновения великих тоталитарных держав. Этот трагический период имел, однако, и светлые страницы. Национальное подполье и украинская повстанческая армия* объединили патриотическую молодежь для четвертой попытки возродить украинское государство и встать на его защиту. Эта борьба оставила нам незабываемые образцы преданности и самопожертвования".

Это, между прочим, говорится об убийцах и насильниках, составлявших УПА и другие националистические формирования.

И, конечно же, "политические процессы в соседней России, распространившиеся на Украине через российско-большевистскую оккупацию, принесли нашему народу тоталитарный коммунистический режим. На протяжении долгих десятилетий он определял чужеродное украинцам общественно-политическое, экономическое и культурное устройство. Его введение включало и многообещающую украинизацию, и развитие тяжелой промышленности, и трагичную коллективизацию, Голодомор и массовые репрессии в 1930-х гг., которые стали настоящим геноцидом нашего народа".

Однако вернемся к Узбекистану. В условиях откровенного игнорирования в нынешних учебниках значимой роли России в становлении РУз как прогрессивного государства и попыток навязать общественному сознанию ее восприятие как "оккупанта" и состоялась презентация книги историка и публициста Юрия Флыгина в рамках серии "Российские исследователи Средней Азии", выпущенной к 475-летию внешнеполитического ведомства России.

Книга повествует о российских дипломатах XIX века, которые не только выполняли государственные поручения, но и изучали культуру, традиции и историю народов Средней Азии. Их труды стали важным источником информации о регионе для России и Европы.

По словам автора, Россия начала целенаправленно изучать Среднюю Азию в XVIII веке, воспринимая ее в качестве потенциального транзитного маршрута для торговли с Южной Азией. Важную роль в освоении региона сыграла экспедиция под руководством сподвижника Петра I Девлет-Гирея-мурзы (Александра Бековича-Черкасского), который провел детальную картографическую работу на восточном побережье Каспийского моря. В XVIII-XIX веках Россия и Средняя Азия обменялись 84 дипломатическими миссиями, которые носили в большей степени торговый характер. В XIX веке в состав дипломатических миссий стали включать не только чиновников, но и ученых, что позволило значительно расширить знания о Средней Азии.

Ю. Флыгин напомнил о словах выдающегося российского историка В.О. Ключевского, который писал, что Россия "всегда стремилась развивать отношения и с Западом, и с Востоком": это подтверждается фактом того, что в XVIII-XIX веках отношения с Персией, Китаем и Средней Азией стали регулярными и систематическими. В связи с этим историк считает, что изучение дипломатической истории позволяет лучше понимать не только прошлое, но и настоящее.

В свою очередь, как отметил посол России в Узбекистане Олег Мальгинов, "сегодня публикуются новые исследования, которые позволяют глубже понять нашу совместную историю. Это важно как для России, так и для Узбекистана".

Он также выразил надежду, что молодые исследователи продолжат изучение отношений двух стран: "От объективного и честного изучения истории необходимо переходить к осмыслению современности, ведь это помогает отделять правду от вымысла, факты от искажений. Сегодня отношения между нашими странами строятся на прочной дружбе, и их развитие вызывает разные реакции. Однако важно продолжать эту работу, исследовать прошлое на основе достоверных источников и передавать знания новым поколениям".

Источник - Ритм Евразии
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