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Узбекистан вернулся на международные рынки капитала, разместив облигации на сумму почти $1,5 млрд
01:09 25.02.2025

Узбекистан разместил бонды почти на $1,5 млрд
21.02.2025

(Рейтер) Узбекистан вернулся на международные рынки капитала, разместив облигации на сумму почти $1,5 миллиарда, сообщил IFR в пятницу.

Минфин Узбекистана разместил облигации на сумму $500 миллионов со ставкой 6,95% с погашением в мае 2032 года и 500 миллионов евро со ставкой 5,1% с погашением в феврале 2029 года.

Кроме того, Узбекистан разместил облигации в сомах на $465 миллиона под 15,5% с погашением в феврале 2028 года.

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Узбекистан завершил размещение облигаций без стабилизационных мер
Опубликовано 21.02.2025

ЛОНДОН - JP Morgan Securities PLC сегодня объявила, что Республика Узбекистан в лице Министерства экономики и финансов заключила эмиссию облигаций без необходимости стабилизации рынка. Размещение, о котором впервые было объявлено 20 февраля 2025 года, включало продажу 6 триллионов узбекских сумов (UZS) в виде 3-летних старших необеспеченных облигаций, котирующихся на основном рынке Лондонской фондовой биржи (LON: LSEG ).

Период стабилизации, который часто следует за предложением ценных бумаг для управления волатильностью рыночных цен, не был использован менеджерами по стабилизации, назначенными для выпуска облигаций. В команду менеджеров входили JP Morgan Securities PLC в качестве координатора стабилизации, а также Citi, MUFG, Societe Generale (OTC: SCGLY ), Standard Chartered (OTC: SCBFF ) Bank, Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан и Узпромстройбанк.

Ценные бумаги предлагались по номиналу, цена предложения была установлена ​​на уровне 100,00%. Отсутствие стабилизационных мероприятий говорит об уверенности в восприятии рынком новой эмиссии долговых обязательств и воспринимаемой стабильности инвестиций.

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Узбекистан в 2025 году продолжит выпуск суверенных еврооблигаций

13 февраля. RUSBONDS.RU - Узбекистан планирует в 2025 году размещение суверенных еврооблигации, объем пока не известен и будет определяться исходя из мировой конъюнктуры.

"В этом году мы планируем выйти (на международный долговой рынок - ИФ). Объем выпуска или выпусков будет определяться исходя из условий на международном финансовом рынке", - сообщил журналистам заместитель директора департамента государственного долга министерства экономики и финансов страны Бехруз Каримов.

Весной прошлого года Узбекистан впервые разместил на международных рынках суверенные облигации в трех валютах - евро, долларах и узбекских сумах на $1,5 млрд.

Всего по итогам 2024 года правительство и узбекские компании и финучреждения выпустили еврооблигации на $4,1 млрд. В том числе дебютные евробонды на $1 млрд разместил Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК), а оставшаяся сумма распределилась между банками (Узпромстройбанк, Агробанк, Узнацбанк и Ипотека-банк).

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на январском совещании сообщил, что в текущем году Алмалыкскому горно-металлургическому комбинату поручено разместить дебютные еврооблигации на $1 млрд, НГМК - дополнительный выпуск на $500 млн, а предприятию "Навоийуран" и Узметкомбинату - привлечь по $300 млн за счет евробондов.

Источник - RusBonds
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