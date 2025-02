ЦентрАзия | USAID* – Мистер Кроули: разрушитель государственного суверенитета, "...преступная организация, которой пора умереть", - Сергей Луценко

01:59 25.02.2025 USAID* – Мистер Кроули: разрушитель государственного суверенитета

"...преступная организация, которой пора умереть"



24.02.2025 | Сергей ЛУЦЕНКО



Автор рассматривает цели и задачи деятельности Агентства США по международному развитию (далее – USAID). Целеполаганием данной структуры является фактически лоббирование американских национальных интересов на территориях иностранных государств с последующим влиянием на их руководство.



USAID – продолжение линии доктрины национальной безопасности США



3 февраля 2025 года руководящий Департаментом повышения эффективности правительства США Илон Маск заключил о необходимости проведения процедуры ликвидации Агентства по международному развитию США.



Ранее он обвинил USAID в финансировании разработок биологического оружия и назвал данную структуру "преступной организацией, которой пора умереть".



Агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development) было создан в 1961 году президентом-демократом Джоном Ф. Кеннеди в разгар холодной войны с целью улучшения координации иностранной помощи. USAID стало ключевой платформой внешней политики США в борьбе с советским влиянием.







Необходимо отметить, что под управлением данной структуры находилось 60% иностранной помощи США и в 2023 финансовом году USAID выделило 43,79 млрд. долларов. Согласно отчету исследовательской службы конгресса (CRS), 10 000 сотрудников Агентства, около двух третей из которых работало за рубежом, оказывая помощь примерно 130 странам. Финансировалось Агентство на основании запросов администрации.



В отчете CRS говорится, что USAID помогает "стратегически важным странам и странам, находящимся в состоянии конфликта; возглавляет усилия США по борьбе с бедностью, болезнями и гуманитарными нуждами; а также содействует коммерческим интересам США, поддерживая экономический рост развивающихся стран и укрепляя их потенциал для участия в мировой торговле".



20 января 2025 года своим указом президент США Д. Трамп объявил о 90-дневной приостановке большей части иностранной помощи, заявив, что "индустрия иностранной помощи и бюрократия не соответствуют американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям". "Они служат для дестабилизации мира во всем мире, продвигая в зарубежных странах идеи, прямо противоположные гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними", - говорится в заявлении.



В служебной записке администрация призвала сотрудников USAID присоединиться к усилиям по изменению подхода Вашингтона к распределению помощи в соответствии с политикой Трампа "Америка, прежде всего" и пригрозила дисциплинарными взысканиями за игнорирование приказов.



В прошлом структура USAID могла оказывать гуманитарную помощь странам, с которыми у Вашингтона не было дипломатических отношений, в том числе Ирану и Северной Корее, помогая иногда наводить мосты.



В итоговом докладе парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины (утв. Постановлением СФ РФ от 12.04.2023 № 130-СФ) отмечается, что США является единственной страной в мире, которая применяла и ядерное, и химическое оружие, а также активно испытывала биологическое оружие на населении в рамках разработанной программы биологического оружия.



Одним из ключевых направлений Стратегии национальной безопасности США определено совершенствование методов индивидуальной и коллективной биологической защиты личного состава вооруженных сил США на различных театрах военных действий. Ставится задача продолжить изучение возбудителей особо опасных инфекционных заболеваний, эндемичных для конкретных районов.



Официально заявленной целью биологической деятельности США на Украине является укрепление безопасности национальных биологических лабораторий в условиях террористической угрозы и опасности распространения биологического оружия.



В декабре 2020 года военно-морской аналитический центр Министерства обороны США (Center for Naval Analysis, CNA) опубликовал открытую часть доклада "Сверхлюди: последствия генной инженерии и биоинженерии, ориентированной на человека" ("Superhumans: Implications of Genetic Engineering and Human-Centered Bioengineering"), в котором Пентагону рекомендовано разработать руководство для военнослужащих, которые могут быть заинтересованы в экспериментах с генной инженерией, получении чиповых имплантатов или внесении других модификаций с помощью таких технологий. Более того, Министерству обороны США было рекомендовано определить единый межведомственный надзор за интеграцией таких технологий.



Американскими специалистами на Украине проводилось углубленное изучение антибиотикорезистентных форм туберкулеза, в рамках которого был создан протокол исследования стойкости к противотуберкулезным лекарственным препаратам. Проводилось выявление устойчивых к лечению форм туберкулеза (DRS), введение DRS-кода в лабораториях Украины. Данная работа финансировалась Агенством США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID).



Подобные испытания представляют особый интерес для так называемой Биг Фармы и направлены на поиск новых рынков сбыта фармацевтической продукции. На фоне этой деятельности фиксировался весьма серьезный рост заболеваемости туберкулезом.



По словам бывшего помощника государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд, США потратили на Украине 5 миллиардов долларов на "продвижение демократии" и "сопутствующие проекты" начиная с 1993 года.



Причем значительные суммы поступали именно через USAID, которое финансировалось правительством Соединенных Штатов Америки. USAID часто финансирует попытки "смены режима". В бывших республиках Советского Союза они действуют вместе с фондом "Открытое общество" Джорджа Сороса, как это случилось на Украине. (Замечания властей Российской Федерации по вопросу приемлемости жалобы "Украина против Российской Федерации (Крым)" – жалоба № 20958/14, представляемая в большую палату Европейского суда по правам человека от 29.12.2018).



Проекты USAID были на постсоветском пространстве, были направлены на решение проблем финансового сектора, в том числе вопросов управления государственным долгом и оборота государственных ценных бумаг, а также на реформирование пенсионной системы.



По своей сути, деятельность USAID связана с продвижение американских интересов на территориях иностранных государств в продолжение доктрины национальной безопасности.



Участие USAID в разработке законодательства на территории России



В 1992 году произошло знакомство делегации USAID с Россией. Причем расходы по ее пребыванию и участию в различных деловых мероприятиях были осуществлены за счет средств резервного фонда правительства Российской Федерации (Распоряжение Правительства РФ от 20.02.1992 № 323-р).



Специалисты по верховенству права, работающие при поддержке USAID, помогли разработать Конституцию России, первую часть Гражданского кодекса России и Налоговый кодекс России, а также судебную реформу.



Первоначально, информация об участии специалистов USAID в разработке Конституции РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) содержится на их сайте.



Агентство по международному развитию США от имени Государственного департамента заложили правовые механизмы и создали организационную структуру органов власти демократической России.



В целях оказания помощи в создании рынка недвижимости в России Государственный комитет по управлению государственным имуществом (ГКИ) и Российский центр приватизации (РЦП) при техническом содействии и финансировании со стороны Агентства Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) разработали скоординированную программу, включающую в качестве составной части несколько проектов по следующим направлениям: разработка системы налогообложения, основанной на рыночной стоимости недвижимости; создание информационных систем по недвижимости (ИСН); реализация проекта по распространению с совершенствованием практики приватизации земель приватизированных предприятий; развитие ипотечного кредитования; разработка современной системы нормативных актов, регулирующих землепользование, а также системы зонирования (Письмо Госкомимущества РФ от 03.11.1995 № АК-2/9147 "О создании рынка недвижимости в России").



Результатом участия специалистов USAID cтала приватизация стратегически значимых предприятий. В результате которой были выявлены Счетной палатой РФ случаи со стороны "лоббирования" через должностных лиц ГКИ решений, ущемляющих имущественные интересы государства или конкурентов. На низком уровне был проработан организационно-методический и практический механизм привлечения инвестиций в российскую экономику.



Как было отмечено в бюллетене "Индепендент стрейтеджи" от 12.09.1994: "Большая часть основных производственных фондов России продана в процессе приватизации за какие-то 5 млрд долл. Даже если считать, что в России стоимость основных производственных фондов равна ее ВВП (в ведущих странах Запада они превышают ВВП в 2,4–2,8 раза), то есть 300–400 млрд долл., сумма, вырученная при приватизации, ничтожна. Рекомендовано английским инвесторам не упустить шанс и принять участие в покупке российских предприятий".



Одной из целей приватизации является фискальная. Однако данная цель приватизации не выполнена, был нарушен фискальный суверенитет. Концепция массового разгосударствления потерпела полный крах (Луценко С.И. "Приватизация и сроки давности", ж. "Стратегия России" № 10, 2016).



Руководствуясь международным правом, государство вправе вмешиваться в процедуру пересмотра итогов приватизации с целью поддержания общественного порядка и защита прав граждан. Тем самым общественный интерес в отношении восстановления фискального суверенитета (полной уплаты налогов) может служить оправданием соответствующих ограничений в отношении собственника активов, полученных в процессе приватизации (Постановление ЕСПЧ от 23.05.2006 по делу "Рьенер против Болгарии").



Небходимо отметить, что в 1996 была создана рабочая группа в качестве ее консультантов, участвующих в реализации проектов по налоговой реформе, земле и недвижимости, в том числе работающих по программе технического содействия, были привлечены сотрудники Агентства США по международному развитию (Распоряжение Правительства РФ от 28.02.1996 № 291-р "О рабочей группе подготовке согласованной концепции введения налога на недвижимость").



Налоговой службой России было официально объявлено, что опубликованный текст части первой Налогового кодекса было подготовлено при содействии Агентства США по международному развитию и Университета штата Джорджия для органов государственной власти (Письмо Госналогслужбы РФ от 18.11.1998 № ШС-6-01/841@).



При участии специалистов USAID бы был разработан, а впоследствии принят Земельного кодекса 2001 года, который предоставил право покупать, продавать и владеть городскими и сельскими землями в России.



С 2001 года при непосредственном участии Агентства были реализованы программы судебной реформы. Эти программы были построены на моделях, внедренных в России программами USAID в 1992-2008 годах, которые были связаны с системой управления судами, мировых судей и судов присяжных.



Д. Трубек вспоминает о начале 1990-х гг.: "Работая по заказу USAID над верховенством права в России и наблюдая энтузиазм относительно переноса американских правовых институтов, я был обеспокоен тем, что Агентство не усвоило никаких уроков прошлого"; при этом "управленцы USAID стремились показать Конгрессу, что, затратив 20 000 000 долл. в основном на заимствование американских законов и процедур, они установят верховенство права в России за три года". (Trubek D.M. Law and Development: Forty Years after "Scholars in Self-Estrangement").



Инициатором реализации ипотечных институтов, предложившим в 1992 году правительству России проекты и техническую помощь в проведении реформ, стало Агентство США по международному развитию (USAID). Суть его предложения сводилась к радикальному отказу от государственной поддержки некоммерческих форм кредита. Акцент был смещен на скорейший переход к зарубежным моделям рыночного кредитования: универсальным коммерческим банкам и вторичному рынку закладных.



USAID и вмешательство во внутренние дела



Участие через финансирование некоммерческих организаций (далее – НКО) на территории России со стороны USAID имело четкую цель, чтобы НКО отвечала национальным интересам США. В противном случае финансирование прекращается. При этом прекращение влечет отказ от перечисления обещанных платежей, а также возврат ранее перечисленных авансов, в случаях если получатель не израсходовал их.



Как правило, в соглашении о финансировании USAID оговаривались стратегические задачи, которые НКО обязана была выполнить - например, институциональное развитие; совершенствование избирательной практики и законодательства России; участие рядовых граждан в выборах.



Финансирование происходило из-за рубежа.



Причем фактически предоставляемые денежные средства со стороны USAID не имеют конкретного определения. Поскольку слово "donation", имеет расширенный перевод и толкуется и как пожертвование, и как грант, дарение. В тексте Соглашения о финансировании полученные денежные средства в основном указывались как Award – награда, либо Funds – средства, Sum – сумма, то есть без четкой правовой дефиниции.



На самом деле деятельность USAID не отвечала заявленным целям содействия развитию двустороннего гуманитарного сотрудничества. Речь идет о попытках влиять через распределение грантов на политические процессы, включая выборы различного уровня и институты гражданского общества.



Со стороны МИД России USAID неоднократно делались представления относительно неприемлемого характера проектов указанного Агентства, в том числе на Северном Кавказе (Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2014 по делу № А40-156051/13).



В соответствии с положением о Министерстве иностранных дел, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 11.07.2004 № 865 к основным задачам Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД России) относится обеспечение дипломатическими и международно-правовыми средствами защиты суверенитета, безопасности, территориальной целостности Российской Федерации, других ее интересов на международной арене.



Например, деятельность ряда российских НКО по мониторингу выборов федерального уровня в Российской Федерации в 2011–2012 годах, а также совершенствование избирательной практики и законодательства РФ финансировалась USAID и осуществлялась в рамках заключенного соглашения постольку, поскольку эта деятельность не противоречила интересам США.



Между тем национальные интересы одного государства могут не совпадать с национальными интересами других государств, поэтому общеполезные цели должны либо учитывать национальные интересы того государства, в котором осуществляет деятельность то или иное лицо, либо направляться на достижение целей, приносящих пользу не только (не столько) жертвователям и одаряемому, сколько обществу в целом.



Решения МИД России в отношении деятельности USAID относились ко всему периоду деятельности Агентства на территории Российской Федерации (Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2014 по делу № А40-155682/2013).



Своими действиями, фактически вмешивалась во внутренние дела России.



Приведем еще один наглядный пример финансирования Агентством США по международному развитию НКО.



В обязанности НКО входило проведение семинаров и практикумов. В ходе мероприятий в негативном ключе обсуждались внешняя и внутренняя политика Российской Федерации, давалась критическая оценка деятельности руководства страны и формировалось мнение о необходимости смены власти в стране.



Особое внимание уделялось организации массовых протестных акций и иным политическим технологиям воздействия на принятие органами власти решений, использованию в этих целях социальных сетей и мессенджеров как альтернативных каналов распространения информации.



На семинарах Российская Федерация обвиняется в агрессивных действиях и посягательстве на мировой порядок. Выступления также направлены на разжигание этносепаратизма и пропаганду отделения некоторых регионов страны.



На тематических тренингах отрабатываются алгоритмы вовлечения в протестную активность молодежи, представителей органов власти, СМИ, научных кругов.



Проводятся бизнес-игры, часть которых, имеют политическую направленность: экспертами анализируются протесты в России, принимаемые руководством страны меры по борьбе с ними и предлагаются конкретные шаги после "смены режима". Участниками разрабатываются собственные проекты по инспирированию протестных настроений и дискредитации органов власти.



Причем выпускники не теряют связь с НКО и включаются в ее внутреннюю сеть, позволяющую поддерживать контакты, а также координировать их дальнейшую работу в регионах проживания (Кассационное определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 23.03.2022 № 88а-5315/2022).



Представленный пример ярко фиксирует попытки USAID оказания влияния на внутреннюю политику России.



Федеральный закон от 28.12.2012 № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" допускает признание деятельности иностранной или международной неправительственной организации нежелательной на территории Российской Федерации как представляющей угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны или безопасности государства, определяет порядок принятия соответствующего решения, а также его правовые последствия для данной организации, направленные на исключение возможности осуществлять деятельность на территории Российской Федерации после принятия указанного решения (статья 3.1).



Заключение



На самом деле, фактическая деятельность Агентства США по международному развитию направлена в том числе на вмешательство в проводимую государством политику (под различными предлогами, совершенствование избирательного или антикоррупционного законодательства) путем лоббирования своих предложений по ее изменению, на формирование общественного мнения о необходимости изменения проводимой органами власти политики в указанной сфере, получение общественной поддержки своих действий для оказания большего влияния на власть. Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1740437940





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 13 февраля 2025 года №781

- По поручению Президента Правительством будут усилены требования по обеспечению промышленной безопасности

- Олжас Бектенов обсудил с представителями международного бизнес-сообщества вопросы улучшения инвестиционного климата

- Годовщина правительства Бектенова

- Кадровые перестановки

- Бюджет Казахстана в кризисе: где деньги, если страна богата?

- Канат Бозумбаев и Серик Жумангарин провели встречу с представителями Инвестиционного банка Омана

- Расширенное заседание коллегии Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

- В 2025 году будут запущены 3 новых казахстанско-китайских терминала

Перейти на версию с фреймами © CentrAsia Вверх