Ничья. Совбез ООН принял американскую резолюцию по Украине, а Генассамблея ООН - европейскую, потерявшую треть сторонников

02:29 25.02.2025

СБ ООН одобрил американскую резолюцию по Украине

СБ ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине, Россия проголосовала за



ООН, 25 фев - РИА Новости. Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине, отклонив все поправки, передает корреспондент РИА Новости.



За резолюцию проголосовали десять стран, в том числе Россия, КНР и США, еще пять воздержались, в том числе Франция и Великобритания. Против не проголосовал никто.



Авторы резолюции "выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной"; заявляют, что главная цель ООН "заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров"; "убедительно просят" незамедлительно прекратить конфликт и "настоятельно призывают" к "установлению прочного мира между Украиной и РФ".



При этом документ был принята в исходном виде, СБ ООН отклонил поправки европейских стран с антироссийской риторикой. Также были отклонены и российские поправки. Одной из них Москва призывала устранить "коренные причины" кризиса.



В понедельник по американскому документу проголосовала Генассамблея ООН. Тем не менее, предложенный США текст претерпел значительные изменения – из-за поправок западных стран, которые одобрила ГА, в результате он лишился нейтрального окраса. К примеру, с подачи западных стран "конфликт между Россией и Украиной" (как предлагали называть его США) в документе стал "полномасштабным вторжением России на Украину". Постпред при ООН Василий Небензя назвал резолюцию Генассамблеи "антироссийской бумажкой".



Резолюции Совбеза ООН, в отличие от резолюций Генассамблеи, обязательны к исполнению.



Ранее в понедельник Генассамблея ООН одобрила антироссийский [европейский] текст, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины". Также в нем содержится традиционный односторонний призыв к России прекратить боевые действия. При этом террористические атаки Киева против мирных российских граждан, равно как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции никоим образом не осуждаются и не упоминаются.



