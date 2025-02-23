|Ничья. Совбез ООН принял американскую резолюцию по Украине, а Генассамблея ООН - европейскую, потерявшую треть сторонников
02:29 25.02.2025
СБ ООН одобрил американскую резолюцию по Украине
СБ ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине, Россия проголосовала за
ООН, 25 фев - РИА Новости. Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине, отклонив все поправки, передает корреспондент РИА Новости.
За резолюцию проголосовали десять стран, в том числе Россия, КНР и США, еще пять воздержались, в том числе Франция и Великобритания. Против не проголосовал никто.
Авторы резолюции "выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной"; заявляют, что главная цель ООН "заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров"; "убедительно просят" незамедлительно прекратить конфликт и "настоятельно призывают" к "установлению прочного мира между Украиной и РФ".
При этом документ был принята в исходном виде, СБ ООН отклонил поправки европейских стран с антироссийской риторикой. Также были отклонены и российские поправки. Одной из них Москва призывала устранить "коренные причины" кризиса.
В понедельник по американскому документу проголосовала Генассамблея ООН. Тем не менее, предложенный США текст претерпел значительные изменения – из-за поправок западных стран, которые одобрила ГА, в результате он лишился нейтрального окраса. К примеру, с подачи западных стран "конфликт между Россией и Украиной" (как предлагали называть его США) в документе стал "полномасштабным вторжением России на Украину". Постпред при ООН Василий Небензя назвал резолюцию Генассамблеи "антироссийской бумажкой".
Резолюции Совбеза ООН, в отличие от резолюций Генассамблеи, обязательны к исполнению.
Ранее в понедельник Генассамблея ООН одобрила антироссийский [европейский] текст, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины". Также в нем содержится традиционный односторонний призыв к России прекратить боевые действия. При этом террористические атаки Киева против мирных российских граждан, равно как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции никоим образом не осуждаются и не упоминаются.
В ГА ООН сократилось число стран, поддерживающих резолюцию по Украине
При Трампе число стран, поддерживающих резолюцию ГА ООН по Украине, упало до 93
ООН, 24 фев - РИА Новости. Число стран, поддерживающих антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН по Украине, с 2022 года упало со 141 до 93, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в понедельник ГА ООН одобрила антироссийский [европейский] текст, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести все ее вооруженные силы с территории Украины. Также в нем содержится традиционный односторонний призыв к РФ прекратить боевые действия. При этом террористические атаки Киева против мирных граждан РФ, равно как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции никоим образом не осуждаются и не упоминаются. В тексте также нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН.
[Из 193 стран] за соответствующую резолюцию проголосовали 93 страны, 18 были против, 65 воздержались. Среди проголосовавших против были Россия и США.
При этом схожая резолюция, одобренная в марте 2022 года, была поддержана 141 государством. Тогда еще пять воздержались, а 35 голосовали против.