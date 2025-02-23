В Казахстане служащих банка заподозрили в содействии мошеннику с Украины

03:26 25.02.2025

В Западно-Казахстанской области сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении двух банковских работников, которые открыли счет гражданину Украины, не посещавшему страну. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Казахстана в телеграм-канале.



В ведомстве уточнили, что на этот счет переводили деньги пострадавшие от мошенников граждане.



"Именно на его счет пострадавшие переводили свои сбережения, ущерб 1 млн тенге (порядка $2 тыс.)", - говорится в сообщении ведомства.



Банковские сотрудники подозреваются в злоупотреблении полномочиями по ст. 250 Уголовного кодекса Казахстана, что предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.



