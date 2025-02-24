|Турецкие прокуроры начали расследование после падения акций на Стамбульской фондовой бирже
03:40 25.02.2025
Турецкие прокуроры начали расследование после падения акций в пятницу
24.02.25
В пятницу вечером совет директоров заявил о проведении проверки торговой деятельности на предмет возможного манипулирования и возможности наложения штрафов на тех, кто будет признан ответственным за нарушение стабильности рынка.
Прокуратура Стамбула проводит проверку в отношении лиц и организаций, которые, по ее мнению, распространяли ложную и преднамеренную информацию, что привело к колебаниям цен и объемов. Об этом сообщило государственное агентство Anadolu.
Расследование было начато после получения жалоб и будет проводиться параллельно с расследованием, которое проводит Совет по рынкам капитала. Это происходит на фоне волны арестов и расследований в Турции, где власти в последние месяцы усилили борьбу с коррупцией.
Индекс Borsa Istanbul 100 упал на 3,4% в ходе дневной сессии в пятницу, что привело к введению биржей правила повышения для коротких продаж (Uptick rule или аптик рул (правило повышения) - это правило регулирования торговли ценными бумагами, которое запрещает короткие продажи, шорт, если цена акции падает. Это правило вводится для предотвращения агрессивных продаж в шорт - прим. ProFinance.ru). Позже рынок частично восстановился, но все равно завершил день на 2,1% ниже. Регуляторы не уточнили причины волатильности, которая также вызвала спекуляции в социальных сетях.
В пятницу вечером совет директоров заявил о проведении проверки торговой деятельности на предмет возможного манипулирования и возможности наложения штрафов на тех, кто будет признан ответственным за нарушение стабильности рынка.
В понедельник Стамбульская фондовая биржа ввела правило однодневного повышения в коротких продажах для 50 крупнейших компаний. Согласно этому правилу, акции могут быть проданы в короткую позицию по цене выше последней цены сделки с инструментом.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Bloomberg