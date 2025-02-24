Турецкие прокуроры начали расследование после падения акций на Стамбульской фондовой бирже

03:40 25.02.2025

Турецкие прокуроры начали расследование после падения акций в пятницу

24.02.25



В пятницу вечером совет директоров заявил о проведении проверки торговой деятельности на предмет возможного манипулирования и возможности наложения штрафов на тех, кто будет признан ответственным за нарушение стабильности рынка.



Прокуратура Стамбула проводит проверку в отношении лиц и организаций, которые, по ее мнению, распространяли ложную и преднамеренную информацию, что привело к колебаниям цен и объемов. Об этом сообщило государственное агентство Anadolu.



Расследование было начато после получения жалоб и будет проводиться параллельно с расследованием, которое проводит Совет по рынкам капитала. Это происходит на фоне волны арестов и расследований в Турции, где власти в последние месяцы усилили борьбу с коррупцией.



