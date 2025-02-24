Кыргызстан. Физику, химию, биологию объединят и будут преподавать с 1-го класса

04:52 25.02.2025

Физику, химию, биологию объединят и будут преподавать с 1-го класса

24.02.2025



В связи с трансформацией системы школьного образования предусматривается введение нового интегрированного предмета - илим (наука). Об этом сообщил вице-президент Кыргызской академии образования (КАО) Мелис Музулманов.



По его словам, такой предмет есть в мировой практике, он включает в себя физику, химию и биологию. Его будут преподавать с первого по девятый класс в интегрированном виде, а в 10-12-х классах снова по отдельности (физика, химия биология) в связи с профилизацией обучения.



Мелис Музулманов отметил, что учебник будет один, но преподавать по нему будут пока три разных учителя. "В будущем перед нами совместно с вузами стоит задача по подготовке специалистов по преподаванию интегрированного предмета", - сказал Мелис Музулманов.



Ранее замминистра образования и науки Лира Самыкбаева говорила: учебники сделаны так, что какие-то темы может читать один учитель, а какие-то - другой.



"Но в итоге все должно прийти к тому, что это один предмет - наука. Потому что кембриджская система образования построена на приобретении детьми жизненных навыков, то есть там нет теоретических тем. Каждая тема, в том числе по науке, рассматривается на реальной жизненной ситуации. Например, растет цветок, и дети изучают тему его питания, размножения, то есть идет биология, затем смотрят состав воды, это уже химия, и тут же рассматривается физика", - отмечала она.



В прошлом году перед началом учебного года сообщалось о нехватке учителей, в том числе по физике и химии. Пока не известно, будет ли закрыт дефицит кадров к новому учебному году.



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Образование в школах КР будет интегрированным - рассказали на примере воды

В рамках 12-летнего образования в школах появится предмет, который будет объединять начальные основы ряда естественнонаучных дисциплин.



БИШКЕК, 23 июл 2024 - Sputnik. В Кыргызстане планируется, что ряд дисциплин будет изучаться системно. Возможно, даже появится предмет, который объединит начальные основы ряда естественнонаучных дисциплин, сообщила президент Кыргызской академии образования Назира Дюшеева.



Она выступила на брифинге, посвященном введению 12-летнего образования, в пресс-центре Sputnik Кыргызстан.



По ее словам, переход на 12-летнюю программу обучения подразумевает "перескоки", например, с первого в третий класс и так далее.



"Эти перескоки не означают, что будет какой-то пробел в знаниях у детей. Они будут планомерными и охватывать всю программу. Единственное, какие-то дисциплины "сожмутся" по часам, какие-то предметы будут интегрированы", - рассказала директор Кыргызской академии образования.



При переходе на 12-летнюю программу ожидается пересмотр подходов к изучению языков, в том числе государственного и официального, а также появится новый предмет. В мире он называется "science" ("наука"), в Кыргызстане, возможно, примут другое название. Это интеграция таких предметов, как физика, химия и биология. Их изучение будет сдвигаться в сторону первой ступени школьного образования.



Акцент сделают на STEM-подходе (Science, Technology, Engineering, Mathematics), который предусматривает интеграцию.



"Говоря простым языком, тема воды условно на уроках физики изучается в первой четверти, по химии - во втором полугодии, а по биологии в другом классе. Следовательно, вода изучается с разных ракурсов и в разное время, и дети забывают ее свойства и характеристики. Нужна параллельная архитектура изучения, чтобы, например, ее одновременно и планомерно изучали на уроках химии, физики, биологии и так далее, без разноплановости в учебных программах. Это сформирует более обширные и системные знания", - пояснила Дюшеева.



По ее словам, новый предмет в каких-то классах будет предварительным, а затем уже разделяться на отдельные дисциплины. Например, в начальных классах есть дисциплина "Я и мир", которая включает и этику, и родиноведение, в старших классах она уже разделяется, например, на "Человек и общество" и так далее.



Напомним, что Министерство образования и науки опубликовало проект концепции перехода школ Кыргызстана на 12-летнее образование. Из бюджета потребуется выделить почти 26 миллиардов сомов, в том числе на строительство 168 школ.