Курс доллара приближается уже к 85 рублям на заявлениях из США. Трамп форсирует мирный процесс на Украине

12:30 25.02.2025

Курс рубля укрепляется на фоне возможного снижения геополитических рисков, связанных с началом диалога между Россией и США по урегулированию ситуации на Украине.



Кроме того, поддержку национальной валюте оказывают приближающиеся налоговые платежи, которые приходятся на конец текущей недели.



Также на курс рубля влияют растущие цены на нефть.



В понедельник президент США Дональд Трамп сообщил о том, что переговоры между Вашингтоном и Москвой по вопросам урегулирования конфликта на Украине и экономического сотрудничества продвигаются успешно.



