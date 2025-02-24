|Курс доллара приближается уже к 85 рублям на заявлениях из США. Трамп форсирует мирный процесс на Украине
12:30 25.02.2025
Курс рубля укрепляется на фоне возможного снижения геополитических рисков, связанных с началом диалога между Россией и США по урегулированию ситуации на Украине.
Кроме того, поддержку национальной валюте оказывают приближающиеся налоговые платежи, которые приходятся на конец текущей недели.
Также на курс рубля влияют растущие цены на нефть.
В понедельник президент США Дональд Трамп сообщил о том, что переговоры между Вашингтоном и Москвой по вопросам урегулирования конфликта на Украине и экономического сотрудничества продвигаются успешно.
"Я веду серьезные обсуждения с президентом России Владимиром Путиным относительно завершения войны, а также о крупных транзакциях для экономического развития, которые будут осуществляться между США и Россией", - написал американский лидер в социальной сети Truth Social.
Трамп выразил уверенность в том, что конфликт на Украине может быть решен в ближайшие несколько недель, если подойти к этому вопросу с умом.
"Я думаю, что война может скоро завершиться. В ближайшие несколько недель", - заявил он в ответ на вопрос журналистов в Белом доме.
"Мы сосредоточены на том, чтобы сначала достичь прекращения огня на Украине как можно скорее и, в конечном итоге, достичь постоянного мира", - сказал он.
Позже Трамп уточнил, что предпочел бы сразу заключить соглашение об урегулировании конфликта, минуя этап с перемирием.
Макрон, в свою очередь, после встречи с Трампом в интервью Fox News также выразил уверенность в том, что перемирие может быть достигнуто в ближайшие недели.
Он также заявил, что обсуждал этот вопрос с европейскими лидерами, и многие из них выразили готовность предоставить Украине гарантии безопасности.
Кроме того, Трамп сообщил о планах провести встречу с Путиным в ближайшем будущем.
Совет Безопасности ООН проголосовал за американскую резолюцию, направленную на урегулирование украинского конфликта. Проект получил поддержку 10 стран, включая Россию, пять проголосовали против. Никто из постоянных членов Совета Безопасности ООН не применил право вето. Предложенные Россией и другими странами поправки не были приняты.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что, хотя резолюция не является идеальной, она может стать отправной точкой на пути к мирному урегулированию кризиса.
"Принятый сейчас текст не идеален, но это, по сути, первая попытка принять конструктивный и ориентированный в будущее продукт Совета, говорящий о пути к миру, а не раздувающий конфликт", - отметил он в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
Рубль выглядит технически перегретым, что способствует ослаблению спекулятивного давления на валютные курсы, несмотря на сохраняющиеся позитивные геополитические ожидания, подпитываемые новостями.
Геополитическая премия из российского рубля в значительной степени ушла: курсы доллара и юаня без ее учета, по нашим оценкам, составляют 85-87 рублей и 11,5-11,7 рубля соответственно. Учитывая, что экспортеры в ближайшие дни будут готовиться к налоговым выплатам, эти диапазоны по-прежнему выглядят достижимыми, - считает Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка.
Вероятный торговый диапазон для рубля до конца недели - 11,9-12,4 рубля за юань, 91-94 рубля за евро и 86,5-89 рублей за доллар США, полагает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global.
По ее мнению, поддержку рублю оказывают ожидания продолжения российско-американских переговоров, а также заявление советника президента США по национальной безопасности Майкла Уолтца о готовящемся пересмотре стратегии Белого дома в отношении России. Дополнительным позитивным фактором стал анонс главой Минэкономразвития обновления прогноза курса рубля в марте.
Если диалог между США и Россией будет продолжаться и в переговорах по Украине начнет прослеживаться прогресс, рубль, согласно базовому сценарию, продолжит движение к отметке 80 рублей за доллар, - прогнозирует Мильчакова. В настоящее время любые новости относительно продолжения российско-американского диалога будут восприниматься финансовыми рынками с оптимизмом.
В ближайшем будущем планируются встречи президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с лидерами России и Украины - Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт.
"Мы ожидаем, что эти встречи состоятся в ближайшее время, особенно с президентом Зеленским", - заявила она в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о возможности проведения этих встреч.
Левитт отметила, что Трамп стремится к заключению соглашения с Зеленским о разработке полезных ископаемых, чтобы вернуть американским налогоплательщикам средства, потраченные на помощь Украине.
"Он ожидает, что президент Зеленский подпишет это соглашение. Это справедливо, учитывая, что американские налогоплательщики вложили сотни миллиардов долларов в оборону Украины. Если бы не американский народ, Украина не существовала бы как государство. И президент Трамп знает об этом, он дает американскому народу то, что он заслуживает", - подчеркнула представитель Белого дома.
Президент РФ Владимир Путин считает, что европейские политики не очень хорошо понимают положение дел вокруг Украины, и они, в отличие от нового президента США Дональда Трампа, связаны данными Киеву обещаниями.
"Судя по тому, как они действуют, мне кажется, не очень понимают", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, понимают ли европейцы "суть нынешних раскладов вокруг Украины", с его точки зрения.
"Но дело даже не в этом. Дело в том, что в отличие от нового президента Соединенных Штатов политические лидеры европейских государств связаны с нынешним режимом, ангажированы. И они уж много слишком наговорили и наобещали, и теперь им, извините за выражение, отруливать от этой позиции очень сложно или практически невозможно без потери лица", - считает президент РФ.
Между тем, по его мнению, у Трампа "руки свободны".
"Он свободен от этих пут, которые не дают двигаться вперед и работать в сторону разрешения конфликта", - сказал Путин.
"У него положение уникальное. Он не просто говорит то, что думает. Он говорит, что хочет. Это привилегия лидера одной из крупных великих держав", - заявил Путин.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Интерфакса