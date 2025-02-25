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NYT: мировые правила игры теперь определяет Москва
12:37 25.02.2025

The New York Times
США
25 февраля 2025

На четвертом году конфликта Трамп открывает для Путина новый мир
NYT: мировые правила игры теперь определяет Москва

Несколько месяцев назад Путин предрек скорое наступление нового мирового порядка и оказался прав, пишет The New York Times. Россия побеждает на всех фронтах: Запад расколот как никогда, а решение украинского кризиса, похоже, происходит с учетом всех пожеланий Москвы.

Пол Сонн

Со сменой власти в Вашингтоне у российского президента Владимира Путина появились новые возможности.

Прошлой осенью, спустя два дня после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США президент России Владимир Путин поднялся на сцену в Сочи и рассказал о начале нового мирового порядка.

"Наступает в некотором смысле момент истины", - сказал он.

Возможно, он уже наступил.

После трех лет изнурительного вооруженного конфликта и изоляции со стороны Запада перед Путиным со сменой власти в Вашингтоне открывается целый мир новых возможностей.

Ушли в прошлое заявления Белого дома о том, как Соединенные Штаты противостоят головорезам, поддерживают демократию, противодействуют самовластию и обеспечивают торжество свободы.

Канул в Лету и единый антироссийский фронт Вашингтона и его европейских союзников. Многие в Европе начали сомневаться, что новая американская администрация оставит войска на этом континенте.

Трамп, пожелавший забрать Гренландию, теперь стремительно идет на восстановление отношений с Кремлем, выталкивая на обочину потрясенных европейских союзников и публично подвергая нападкам украинского президента Владимира Зеленского.

Удача быстро поворачивается к Путину лицом. Он проявил упорство на поле боя, несмотря на потери и усиление давления. Он дождался момента, когда решимость Запада пошла на убыль, хотя конфликт на Украине длится намного дольше и идет значительно труднее, чем ожидала Москва. Сейчас российский лидер наверняка считает, что для него настал момент изменить баланс сил в пользу Кремля, причем не только на Украине.

"Я думаю, он увидел реальную возможность победить в конфликте на Украине, а также оттеснить США в сторону не только на Украине, но и в Европе", - сказал аналитик по России Макс Бергманн, работающий в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований, а при администрации Обамы занимавший важную должность в госдепартаменте.

"Грандиозная цель" российского лидера, продолжил Бергманн, это уничтожение военного альянса НАТО в составе 32 государств и во главе с США, который был создан после Второй мировой войны в целях защиты Западной Европы от Советского Союза. "Я думаю, что сейчас это находится на повестке дня", - заявил аналитик.

Это одна из величайших возможностей для Путина за четверть века его пребывания на посту российского руководителя.

Путин долгие годы сетовал на слабость России, которую она демонстрировала в 90-е годы после распада Советского Союза. Он зациклился на ослаблении влияния США, которое те обрели в Европе в ущерб Москве.

Перед началом российской специальной военной операции три года тому назад Путин предъявил США и их европейским союзникам ряд требований, которые вовсе не ограничивались Украиной. Он предложил воссоздать в Европе сферы влияния времен холодной войны, поделив континент между Москвой и Вашингтоном.

Он потребовал, чтобы НАТО больше не расширяла свои границы на восток и не принимала в свой состав бывшие советские республики, включая Украину. А еще он попросил Соединенные Штаты и их западноевропейских союзников не размещать войска и системы вооружений в странах Центральной и Восточной Европы, которые некогда подчинялись Москве.

Многие из этих стран, такие как Эстония, Польша и Румыния, стали членами НАТО несколько десятилетий назад, и им будет трудно защититься от российского нападения, если на их территории не будут заранее размещены войска и боевая техника.

"По мнению Путина, только самые сильные и влиятельные страны должны определять правила поведения, - сказала почетный профессор государственного управления и дипломатической службы Джорджтаунского университета Анджела Стент. - А небольшие страны должны их слушать, нравится им это или нет".

И неважно, продолжила Стент, что у России нет экономики уровня сверхдержавы. "У нее есть ядерное оружие, есть нефть и газ, есть право вето в Совете Безопасности ООН, - сказала она. - А это власть, жесткая сила".

В то время Запад без промедления отверг предложения Путина, назвав их немыслимыми. Российский лидер теперь наверняка вернется к ним на предстоящих переговорах с Трампом, который уже давно скептически относится к НАТО и к присутствию американских войск в Европе. Это вызвало кризис в рядах европейских союзников, которые обеспокоены тем, что еще может уступить американский президент.

"В данный момент происходит нечто очень важное, - сказал почетный профессор Королевского колледжа Лондона Лоуренс Фридман, занимающийся военными исследованиями. - Это нечто необычное. Новая администрация совершенно не похожа на прежние, и вряд ли в конце всего этого трансатлантические отношения останутся без изменений".

Но пусть даже возвращение Трампа изменило геополитическую ситуацию в пользу Путина, российский руководитель за три года военных действий пока не добился своей цели - вернуть Украину на московскую орбиту.

Россия переломила ситуацию на фронте, отвоевав за прошедший год у Украины около четырех тысяч квадратных километров. Но пока ей не удалось взять под свой контроль всю территорию четырех украинских областей, которые Кремль официально присоединил к России в 2022 году. Украинская армия страдает от нехватки личного состава, но и русские не могут осуществить масштабный прорыв, который привел бы к полному развалу украинской обороны.

Своих побед Путин добивается дорогой ценой. В российской экономике налицо признаки напряженности, инфляция составляет 10%, процентные ставки заоблачно высоки. НАТО продолжает процесс расширения, включив в свой состав еще две соседние с Россией страны Финляндию и Швецию.

"Если вы сидите в Кремле и смотрите на это, да, возможности есть. Но не следует возлагать на это слишком большие надежды, - сказал научный сотрудник Совета по международным отношениям Томас Грэм, который в администрации Джорджа Буша-младшего работал главным советником по России. - Многое может измениться, причем очень быстро. И в конечном итоге, Трамп ненадежный человек".

Чтобы остановить вооруженный конфликт, добавил Грэм, обе стороны должны согласиться на прекращение боевых действий. Украина и ее европейские сторонники, скорее всег,о не согласятся на несправедливую сделку, которую Трамп заключит с Путиным, несмотря на огромное давление на них со стороны Вашингтона.

"Все гораздо сложнее. Путин и Трамп не могут просто так сесть и подписать лист бумаги, по сути дела, подготовленный Путиным", - сказал Грэм. Он отметил, что Москве пока рано открывать шампанское, пусть даже Россия сегодня в лучшем положении, чем прежде.

Трамп накануне переговоров сталкивается с дополнительной трудностью, состоящей в том, что Путин – непопулярная фигура среди американцев. Сделку, которая покажется умиротворением Кремля, будет сложно представить с выгодной стороны американскому обществу, хотя подавляющее большинство американцев – за скорейшее окончание конфликта, что Трамп обещал сделать во время избирательной кампании.

В прошлом году восемь из 10 американцев были негативного мнения о России, а 88% сказали, что не доверяют Путину и полагают, что он поступает неправильно в международных делах. Этот опрос провел исследовательский центр Пью. Более двух третей респондентов назвали Россию врагом США.

Госсекретарь Трампа Марко Рубио, который сейчас возглавляет переговорный процесс, в прошлом называл Путина "кровожадным", "палачом" и "монстром".

Но Путин выигрывает от перемен на информационном поле и пользуется все большим уважением среди СМИ правого толка. Возглавляет эту когорту бывший ведущий Fox News Такер Карлсон, который в прошлом году побывал в Москве и взял у него интервью. […]

Выступающие против Путина западные страны сталкиваются с большим количеством внутренних проблем. Две самые влиятельные страны в континентальной Европе Франция и Германия уже несколько месяцев политически недееспособны. Там налицо усиление дружащих с Кремлем правых партий, которые сегодня пользуются поддержкой российских и американских руководителей.

В США министр обороны Трампа приказал высокопоставленным чиновникам выявить области, где можно осуществить значительные сокращения военных расходов. Некоторые пришедшие недавно в Пентагон старшие военачальники настаивают на выводе значительной части американских войск из Европы и требуют сосредоточить внимание на Китае, заявляя, что европейцы сами могут решать вопросы своей обороны.

Путин и его советники будут рады таким переменам.

"Думаю, если они достаточно умны, они будут придерживаться линии Наполеона - если твой враг сам себя уничтожает, не мешай ему, - сказал Томас Грэм. - Полагаю, именно таким будет их подход в данный момент".

Материал для статьи предоставила Алина Лобзина.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1740476220


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