|15:00 В Британии начался суд над похитителями золотого унитаза под названием "Америка"
14:41 Как Россия способна решить большую проблему Кыргызстана? Видеоинтервью
13:13 Есть ли шансы у стран Центральной Азии принять Кубок Азии по футболу 2031 года?
12:54 "Теперь все изменилось". Шахматистка Гулрухбегим Тохиржонова - о возвращении в сборную Узбекистана
12:48 Зампредседателя правительства России Новак передал Токаеву слова приветствия от Путина
12:37 NYT: мировые правила игры теперь определяет Москва
12:30 Курс доллара приближается уже к 85 рублям на заявлениях из США. Трамп форсирует мирный процесс на Украине
04:52 Кыргызстан. Физику, химию, биологию объединят и будут преподавать с 1-го класса
03:40 Турецкие прокуроры начали расследование после падения акций на Стамбульской фондовой бирже
03:26 В Казахстане служащих банка заподозрили в содействии мошеннику с Украины
02:29 Ничья. Совбез ООН принял американскую резолюцию по Украине, а Генассамблея ООН - европейскую, потерявшую треть сторонников
01:59 USAID* – Мистер Кроули: разрушитель государственного суверенитета, "...преступная организация, которой пора умереть", - Сергей Луценко
01:35 "Печат": финальную точку в конфликте на Украине поставит Путин, а не Трамп
01:09 Узбекистан вернулся на международные рынки капитала, разместив облигации на сумму почти $1,5 млрд
00:44 ЦА: об изгибах образовательной политики и восприятии национальной истории, - Рустам Масалиев
00:39 ВС РФ готовятся блокировать ядро группировки ВСУ "Хортица" – итоговая сводка Readovka за 24 февраля
|Зампредседателя правительства России Новак передал Токаеву слова приветствия от Путина
12:48 25.02.2025
Президент Касым-Жомарт Токаев принял заместителя Председателя Правительства России Александра Новака
В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
Президент подчеркнул, что сегодня межгосударственные отношения Казахстана и России развиваются весьма динамично в духе дружбы, добрососедства и союзничества.
Александр Новак передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия от Президента России Владимира Путина, подчеркнув высокий уровень диалога и сотрудничества между странами.
Также были обсуждены вопросы взаимодействия в сфере энергетики.