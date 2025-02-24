Зампредседателя правительства России Новак передал Токаеву слова приветствия от Путина

12:48 25.02.2025

Президент Касым-Жомарт Токаев принял заместителя Председателя Правительства России Александра Новака



В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества.



Президент подчеркнул, что сегодня межгосударственные отношения Казахстана и России развиваются весьма динамично в духе дружбы, добрососедства и союзничества.



Александр Новак передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия от Президента России Владимира Путина, подчеркнув высокий уровень диалога и сотрудничества между странами.



Также были обсуждены вопросы взаимодействия в сфере энергетики.



