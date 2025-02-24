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"Теперь все изменилось". Шахматистка Гулрухбегим Тохиржонова - о возвращении в сборную Узбекистана
12:54 25.02.2025

Гулрухбегим Тохиржонова - одна из сильнейших шахматисток Узбекистана. В 2020 году из-за конфликта с федерацией она перешла в сборную США. На днях состоялось ее долгожданное возвращение. Шахматный обозреватель "Газеты.uz" Георгий Шванов обсудил с ней как самые острые, так и более глобальные темы.

Шахматистка Гулрухбегим Тохиржонова снова будет выступать за сборную Узбекистана. В 2020 году она ушла из команды из-за конфликта с федерацией и перешла под флаг США. Однако четыре года спустя шахматистка вернулась, заявив, что ситуация в узбекских шахматах изменилась.

В интервью с шахматным обозревателем "Газеты.uz" Георгием Швановым она рассказала о своем опыте игры за США, учебе в Университете Миссури и планах на будущее.



- Какие эмоции от возвращения?

- Я очень рада. Я не ожидала, что когда-то вернусь сюда. Но произошло много изменений, я уже много раз говорила. Ощущения разные, потому что это что-то новое и неожиданное. Но я все-таки рада, что вернулась и что могу опять выступать за Узбекистан.

- Как тебя приняли в нашей стране? Может, встретили у самолета?

- У самолета не встретили (смеется). У нас была пресс-конференция, журналисты задавали вопросы. Было интересно услышать, что они думают. Но вообще встреча была формальной, чтобы я представила себя, свое возвращение.

- Ты уже можешь официально играть за Узбекистан? Нет ли срока, в течение которого нельзя играть за новую федерацию?

- Если хочешь поменять федерацию бесплатно, то придется ждать два года и не играть в официальных турнирах. А если хочешь выступать сразу, нужно заплатить. Но с этим проблем не было.

- Получается, что и на Азиатских играх 2025, и на Олимпиаде 2026 ты выступишь за нашу сборную?

- Да.

- Как ты поступила в университет Миссури?

- Если честно, я не поступила, мне предложили. У меня стоял выбор: играть только в шахматы или учиться. Но для меня всегда было интересно уделять время чему-то новому. Потому что шахматы - тяжелый вид спорта, отнимает много нервов. И все-таки я себя видела кем-то большим, чем только шахматисткой. И когда мне было 19, мне предложили учиться и играть в шахматы в одно и то же время. Мне показалось, что это отличная идея. Я сказала: "хорошо, давайте попробуем".

В университете Миссури в то время только открыли шахматный грант. Там были трое парней и только одна девушка - я. Мне казалось, что учеба в Америке дает много возможностей. Во-первых, я всегда хотела знать английский язык. К тому же мне казалось, что в США система образования лучше, чем у нас в университетах, особенно в то время, шесть лет назад.

- Ты могла выбрать любое направление?

- Да. И я выбрала бизнес-менеджмент.

- Не тяжело совмещать шахматы и учебу?

- Если честно, я переоценила себя. Я думала, что все успею, но в какой-то момент было очень тяжело. Во время пандемии я не могла видеться с семьей. Некоторое время надо было учиться онлайн. У нас экзамены и сами тяжелые, а тут еще онлайн через видео все это делать. Я думаю, что не получила все возможности, которые предоставлял университет из-за того, что два года училась онлайн, два года - in person (очно).

В шахматном плане я думала, что будет лучше, но не получилось, как я хотела. Из-за пандемии у меня пропала мотивация, потому что турниров не было. Когда нет перспективы тяжело заниматься. И после пандемии все равно было тяжело поехать куда-то в Европу или Азию. Я не ожидала этого. Возможно, если бы не было пандемии, все было бы по-другому.

- То есть ты была по-настоящему занята учебой и не жертвовала ей ради шахмат?

- Да, у меня была полноценная учеба, как говорится, full-time (обучение на полный день). И дополнительно шахматы. Три раза в неделю - тренировка, два с половиной-три часа. Хотя бы один или два раза в неделю индивидуальное занятие с тренером. И дополнительное занятие для всей команды. И так каждую неделю.

- Это был тренер национальной сборной или университета?

- Тренер университета, гроссмейстер Йоан-Кристьян Кирилэ.

- Как успешно удалось закончить университет?

- У меня был диплом бизнес-менеджмента и minor по innovation & entrepreneurship (непрофильная программа по инновациям и предпринимательству - ред.). Из-за того, что я поехала на турнир, я не смогла получить диплом лично, получила онлайн. В один семестр я училась, играла в шахматы и одновременно стажировалась в университете, чтобы получить сертификат. Не было легко, но все-таки получилось.

- Ты собираешься сосредоточиться на шахматах, или будешь развиваться по профессии?

- Я хочу играть в шахматы. Пока у меня есть амбиции. Я вернулась, и тут есть хорошие возможности, практически все, чтобы я могла сосредоточиться на шахматах. Государство у нас очень сильно шахматы поддерживает. Так что я хочу играть.

Но в какой-то момент, когда я добьюсь чего-то большего в шахматах, я могу пойти учиться дальше. Я хочу закончить магистратуру. В шахматы можно играть долго, и я хочу играть долго, но в то же время не хочу надолго остаться только шахматисткой. Это классно, но я могу быть кем-то еще. Мне кажется, это поможет и играть - когда у тебя есть что-то другое кроме шахмат, это снимает стресс.

И еще это дает пример другим молодым девушкам. Их родители пишут мне письма, спрашивают, что им делать. Мой пример показывает, что можно добиться успеха не только в шахматах, но через шахматы можно развиваться. Я поступила в университет благодаря тому что хорошо играла, и я хочу показать, что так тоже можно. Я хочу попасть в магистратуру Ivy League ("Лига плюща" - ассоциация восьми лучших университетов США - ред.). Если стараться, добиться можно всего. Даже девушке "из кишлака", какой была я.

- Как ты попала в сборную США?

- В США никаких отборов нет, все строго по рейтингу. Не попадаешь по рейтингу - не попадаешь в команду. Если чемпионка, можешь выбрать на какой доске будешь играть, но без рейтинга все равно не попадешь. Правила очень строгие.

Я попала по рейтингу, и уже наш капитан выбрал, кто на какой доске будет играть.

- Какая была атмосфера в команде?

- Я играла с ними две олимпиады. Атмосфера была отличная. У нас не было проблем с девушками, с тренерами, с капитаном. В Ченнаи, когда я играла на первой доске, я была новенькой. Было тяжело привыкнуть. У нас был ужасный джетлаг (проблемы из-за резкой смены часовых поясов - ред.), из-за этого команда не очень хорошо начала, хотя девушки старались. Еще и кто-то заболел.

Потом у нас пошла игра, в последнем туре мы победили в матче с Индией и поделили 3−4. Но, к сожалению, из-за того что мы плохо начали, мы заняли четвертое место. В этот раз, когда мы играли в Венгрии, мы знали, что можем больше. Команда была почти такой же, но добавилась Элис Ли, и это усилило команду. У нас был хороший командный дух, и очень талантливые девушки. В этот раз мы получили бронзу.

- В недавнем интервью "Газете.uz" тренер женской сборной Узбекистана Алексей Дреев сказал, что было заранее известно, что ты принципиально не будешь играть против нашей сборной. Насколько понимающе отнеслись к этому в команде США? Не просили все-таки сыграть, учитывая что ты лидер команды?

- После очередной партии у нас была встреча, и когда вышла жеребьевка, я сказала что не хочу и не буду играть. Капитан команды ответил: "хорошо, мы понимаем". Конечно, это не бесспорный момент. Они могли сказать "ты должна сыграть", но такого не произошло. И это хорошо повлияло на атмосферу в команде, потому что я им доверяла и они тоже доверяли и поддерживали меня.

От меня ждали, что я сыграю много партий. Потому что когда ты играешь на первой доске, в команде другая атмосфера. И они хотели, чтобы я играла как можно больше. Но в то же время понимали, что у меня в Узбекистане семья, я выросла тут, и это просто неприятно. Они понимали, что это могло повлиять на многое. И если во время игры у меня были бы мысли что я делаю что-то не то, это повлияло бы на всю команду.

Они поддерживали мое решение, а я не хотела играть. Они верили в команду, верили в других девушек тоже. В какой-то момент они тоже должны сыграть, я не могла играть каждый день.

- А если на следующей Олимпиаде будет матч с командой США, ты выйдешь?

- (Смеется) Это тяжелый вопрос. Сейчас трудно сказать, это зависит от ситуации и решения капитана команды. Как я и сказала, в США ко всему относились с пониманием. Но если капитан говорит, что ты должна играть, то что ты будешь делать?

- Какая главная причина того, что ты вернулась?

- Все знают нашу историю, я не хочу об этом говорить. Я никогда не говорила в интервью об этом. Я всего лишь хотела найти свой путь. С политическими драмами не хотела связываться, и не хотела, чтобы сестры об этом говорили.

Фото: пресс-служба президента.Фото: пресс-служба президента.

- Не будем уходить в подробности. Те, обстоятельства, что привели к отъезду, сейчас еще существуют, или изменились в лучшую сторону?

- Конечно, они изменились. Как я сказала, благодаря нашему государству, и тому что делает наш президент. Я была очень рада, когда меня позвали обратно, и я увидела, что это поменялось. Это помогает не только нынешним шахматистам, но и следующим поколениям. Были таланты, которые ушли из шахмат из-за одного человека.

Мне очень повезло, что папа хотел, чтобы мы играли. И сделал для этого все. Но не у всех были такие возможности. Многие талантливые игроки не смогли продолжить карьеру, не смогли играть, потому что не было никакой поддержки. А сейчас все изменилось.

- Речь о [первом вице-председателя Федерации шахмат Узбекистана] Хусане Турдиалиеве? Когда ты уехала, это имя ты назвала как главную причину.

- Да. Он просто убрал меня из команды, когда я была первым рейтингом среди женщин в Узбекистане. Вторым рейтингом была моя сестра, а дальше девушки с рейтингами 2200−2100. Сестра перестала играть, и меня убрали из команды.

- Тебе известно, занимает ли этот человек сейчас какую-то должность в федерации шахмат Узбекистана? Были ли попытки с его или с вашей стороны наладить отношения уже после твоего отъезда?

- Такого не было и не будет. Мы боролись с ним, боролись чтобы была справедливость в федерации, и сейчас, мне кажется, она есть. Я не думаю, что он продолжает занимать какое-то место, кажется его там уже нет.

- Какие у тебя дальнейшие турнирные планы?

- Я планирую играть опены (открытые турниры) в Европе, посмотрим, как получится. Произошли большие изменения, и надо подумать, что делать. Я очень рада, что вернулась, но пока хочу немного остановиться и посмотреть, что будет дальше.

- Есть ли у тебя до сих пор амбиции участвовать в розыгрыше звания чемпионки мира?

- Я бы не играла в шахматы без чемпионских целей. Если их нет, можно просто играть дома, онлайн, для себя. Если я вернулась и если я играю на Олимпиаде - значит, есть большие цели. Не знаю, правильно ли играть в шахматы с амбициями, но для меня важно их иметь, и чемпионские цели у меня есть. Я думаю что еще могу за это побороться.

Гулрухбегим Тохиржонова родилась 16 июля 1999 года в Ташкенте. В 2016 году (в 17 лет) она получила звание гроссмейстера среди женщин. Шахматистка на протяжении своей карьеры завоевала несколько престижных титулов: мастер ФИДЕ среди женщин (2013), международный мастер среди женщин (2015), гроссмейстер среди женщин (2016) и международный мастер (2024).

Гулрухбегим занимается шахматами уже 15 лет и за свою карьеру вошла в восьмерку сильнейших на Кубке мира. В 2016 году она завоевала серебряную медаль Кубка наций Азии среди женщин. За последние пять лет, совмещая обучение в одном из университетов США, спортсменка также участвовала в крупнейших турнирах Америки, где неоднократно становилась победителем и призером. В 2021 году Тохиржонова заняла 2-е место на чемпионате США среди женщин, после чего вошла в состав национальной сборной США. На Всемирной шахматной олимпиаде 2022 года она набрала 7 очков из 10 возможных, выступая за сборную США. В 2024 году на 45-й Всемирной шахматной олимпиаде она играла на первой доске команды США.

Источник - Газета.uz
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