Как Россия способна решить большую проблему Кыргызстана? Видеоинтервью

14:41 25.02.2025

25.02.2025



В Кыргызстане с каждым годом усугубляется проблема дефицита воды, уверен российский эксперт Станислав Притчин. Он предложил варианты выхода из энергетического кризиса.



Заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин рассказал о критическом состоянии водной отрасли в республике.



"Специалисты отмечают уменьшение объемов водостока, и первопричиной является сокращение ледниковых запасов. Воды требуется все больше даже для того, чтобы просто напоить людей. То есть наблюдаются две противоположные тенденции - сокращение водопотока и рост его потребления", - объяснил эксперт.



Он отметил, что Россия способна помочь Кыргызстану в сокращении нагрузки на гидроэнергетику.



