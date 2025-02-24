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В Британии начался суд над похитителями золотого унитаза под названием "Америка"
15:00 25.02.2025

Трое мужчин предстанут перед судом за кражу золотого унитаза из дома, где родился Черчилль

ЛОНДОН, 24 февраля (Рейтер) - В понедельник в английском суде состоялось слушание по делу троих мужчин, обвиняемых в краже унитаза из 18-каратного золота, который выставлялся в качестве произведения искусства на выставке в доме, где родился Уинстон Черчилль.

Полностью функционирующий туалет, работа под названием "Америка" итальянского художника Маурицио Каттелана, был украден из резиденции семьи Черчиллей во дворце Бленхейм на юге Англии, являющемся крупной туристической достопримечательностью и объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Прокурор Джулиан Кристофер сообщил, что группа из пяти мужчин въехала на двух угнанных автомобилях через запертые деревянные ворота на территорию дворца перед рассветом 14 сентября 2019 года. Они проникли через окно, выбили деревянную дверь, сорвали унитаз со стены и скрылись из здания, пробыв в нем пять минут.

Унитаз весом 98 кг был застрахован на $6 млн. Прокуроры говорят, что его, вероятно, разделили на более мелкие партии золота, чтобы продать.

Майкл Джонс, 39 лет, предстает перед Оксфордским королевским судом по обвинению в краже со взломом, в которой он не признал себя виновным.

Фреду Доу, 36 лет, и Боре Гукчуку, 40 лет, предъявлены обвинения по одному пункту - сговор с целью конвертации или передачи преступной собственности, а именно золота, что они отрицают.

Четвертый мужчина, 39-летний Джеймс Шин, ранее признал себя виновным в краже со взломом.

Судебный процесс продлится четыре недели.

Источник - Рейтер
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