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В Душанбе состоялось заседание Совета безопасности Таджикистана
15:27 25.02.2025

25 февраля, 2025

В Душанбе под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона состоялось заседание Совета безопасности, на котором обсуждались вопросы обеспечения стабильности, борьбы с преступностью и усиления обороноспособности страны.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в заседании приняли участие постоянные и временные члены Совета безопасности, сотрудники его аппарата, а также руководители силовых структур и правоохранительных органов.

Одним из ключевых вопросов повестки стало укрепление национальной безопасности. Президент поручил ответственным структурам усилить меры по обеспечению стабильности, соблюдению верховенства закона и поддержанию общественного порядка.

Также был рассмотрен вопрос о повышении уровня подготовки специалистов силовых ведомств, в том числе посредством внедрения современных технологий, использования передового оборудования и искусственного интеллекта.

В ходе заседания особое внимание уделили борьбе с организованной преступностью, в том числе транснациональной. Президент дал поручения по усилению мер по предотвращению террористической и экстремистской деятельности, а также незаконного оборота наркотиков и контрабанды.

Отдельно обсуждалась необходимость усиления взаимодействия между правоохранительными органами и другими государственными структурами для эффективного противодействия преступности. По итогам заседания были приняты соответствующие решения.

Источник - Avesta.tj
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