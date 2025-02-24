Китай и Россия - хорошие соседи и настоящие друзья, - Си Цзиньпин

15:40 25.02.2025

История и реальность показывают, что Китай и Россия -- хорошие соседи и настоящие друзья -- Си Цзиньпин



Пекин, 24 февраля /Синьхуа/ -- История и реальность показывают, что Китай и Россия -- хорошие соседи, которых невозможно разлучить, и настоящие друзья, разделяющие радости и невзгоды, поддерживающие друг друга и добивающиеся общего развития. Об этом в понедельник заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, состоявшегося по инициативе российской стороны.



Си Цзиньпин напомнил, что в преддверии праздника Весны /Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю/ лидеры двух стран провели встречу в формате видеоконференции, в ходе которой наметили планы развития китайско-российских отношений на текущий год и укрепили координацию по ряду важных международных и региональных вопросов.



В соответствии с консенсусом, достигнутым главами двух государств, продолжил председатель КНР, различные ведомства двух стран неуклонно продвигают сотрудничество в различных областях, в том числе организуют мероприятия, приуроченные к 80-летию победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Всемирной антифашистской войне.



Китайско-российские отношения обладают мощной внутренней движущей силой и уникальной стратегической ценностью, подчеркнул китайский лидер, добавив, что эти отношения не направлены против какой-либо третьей стороны и не подвержены влиянию никакой третьей стороны. По его словам, стратегии развития и внешняя политика Китая и России рассчитаны на долгосрочную перспективу.



Как отметил председатель КНР, несмотря на изменения в международной обстановке, китайско-российские отношения будут уверенно развиваться, способствуя развитию и подъему обеих стран, а также внося стабильность и позитивную энергию в международные отношения.



Си Цзиньпин обратил внимание, что в начале полномасштабной эскалации украинского кризиса он выдвинул четыре принципа и другие базовые предложения по его урегулированию.



В сентябре прошлого года Китай и Бразилия вместе с несколькими странами Глобального Юга создали группу "Друзья мира" по украинскому кризису, чтобы способствовать созданию благоприятной атмосферы и условий для политического урегулирования конфликта, напомнил китайский лидер.



Китай рад видеть, что Россия и соответствующие стороны прилагают позитивные усилия для разрешения украинского кризиса, добавил он.



Стороны договорились поддерживать контакты и координацию различными способами.



В. Путин в свою очередь отметил, что Россия придает важное значение отношениям с Китаем и в новом году рассчитывает на продолжение обменов на высоком уровне, углубление практического сотрудничества и совместное празднование 80-летия победы во Всемирной антифашистской войне и Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам.



Развитие отношений с Китаем является долгосрочным стратегическим выбором России, а не обусловлено конъюнктурными соображениями, подчеркнул президент РФ, добавив, что эта стратегия не зависит от сиюминутных обстоятельств и не подвержена влиянию внешних факторов.



В текущих условиях поддержание тесных контактов между Россией и Китаем соответствует духу двусторонних отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, а также является позитивным сигналом о стабилизирующей роли России и Китая в международных делах, указал В. Путин.



Он также проинформировал председателя КНР о последних российско-американских контактах и о принципиальной позиции России по украинскому кризису, заявив, что российская сторона стремится к устранению первопричин конфликта и достижению устойчивого и долгосрочного мирного урегулирования.