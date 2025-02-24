Директором Агентства по статистике Узбекистана назначен Бехзод Хамраев

15:53 25.02.2025

У Агентства статистики Узбекистана появился новый руководитель - что о нем известно



До назначения Бехзод Хамраев занимал должность заместителя председателя Центрального банка республики.



ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Директором Агентства по статистике назначен Бехзод Хамраев, сообщает пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.



Соответствующий указ подписал глава республики.



