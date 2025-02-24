Швейцарская компания Schwihag AG будет стрелочником на строительстве ж/д дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан?

19:43 25.02.2025

Швейцарскую компанию хотят привлечь к строительству ж/д дороги КНР-КР-РУз



24 февраля 2025



Также технологии компании хотят привлечь для строительства и ремонта железных дорог в Кыргызстане



Посол Кыргызстана в Швейцарии Омар Султанов посетил штаб-квартиру компании Schwihag AG в городе Тегервилен, специализирующуюся на производстве продукции для строительства железных дорог.



Как сообщили в диппредставительстве КР, швейцарская компания продемонстрировала свои новейшие технологии, такие как системы упругих рельсовых скреплений и инновационные системы для стрелочных переводов. Посол Омар Султанов получил подробную информацию о высоких стандартах качества и слаженной работе швейцарской компании.



В ходе переговоров стороны обсудили конкретные перспективы привлечения технологий компании Schwihag AG для строительства и ремонта железных дорог в Кыргызстане. Стороны также обсудили перспективу вовлечения компании в проект по строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.



Швейцарская компания Schwihag AG уже более 50 лет является надежным партнером в области разработки, производства и поставки компонентов для мировой железнодорожной отрасли. Компоненты стрелочных переводов и системы скрепления рельсов компании Schwihag AG пользуются высоким спросом, в том числе в странах Европы.



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